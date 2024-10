Los excéntricos albañiles que se volvieron virales por publicar videos cantando

El cuarteto brasileño Quarteto da Arriação Oficial alcanza millones de reproducciones en redes con sus covers en un inglés improvisado (@quarteto.oficial)

En las afueras de Jaboatão dos Guararapes, municipio brasileño, un grupo de cuatro primos transformó su obra en construcción en un escenario musical sin precedentes. Se hacen llamar Quarteto da Arriação Oficial, y a pesar de que su equipo se limita a una espátula, un martillo, y algunos baldes, lograron acumular millones de reproducciones en TikTok y en Instagram. Sus covers de éxitos tanto nacionales como internacionales, interpretados en un simpático “inglés inventado” y con herramientas de construcción como instrumentos, se convirtieron en una sensación viral.

La fórmula es tan simple como cautivadora: mientras Charles Richard, el vocalista y líder del grupo, sostiene la “espátula-micrófono” colgada de un hilo, sus compañeros Renan, Davi e Isaías crean ritmos con lo que encuentran en la obra, logrando melodías sorprendentes y genuinas. Uno de sus covers más populares, “Low” de Flo Rida, superó las 76 millones de reproducciones, mientras que su versión de “Take My Breath Away” acumuló más de 30 millones.

Pero Quarteto da Arriação no solo se destaca por sus ritmos pegajosos. Su carisma radica en la autenticidad de su puesta en escena y la alegría con la que interpretan, a pesar de sus limitaciones materiales. Desde el comienzo de su proyecto, los albañiles recibieron elogios de artistas como Brian May, guitarrista de Queen, quien compartió su versión de “We Will Rock You”. Annie Lennox, autora de “Sweet Dreams”, también los reconoció al repostear su cover.

Los primos transforman una obra en construcción en el escenario perfecto para sus vídeos musicales (@quarteto.oficial)

Los comienzos del grupo

Los primeros videos se hicieron en casa de la tía del vocalista: “después fuimos a la casa de mi prima, que estaba en construcción. De lo contrario, nos habríamos quedado sin un lugar para producir los videos”, comentó Charles al medio brasilero UOL. Los primos ni siquiera trabajaban en la construcción sino en otras áreas, pero la pandemia trastocó sus planes profesionales.

“En ese momento de la pandemia, la mayoría de la gente estaba en casa sin hacer nada debido al aislamiento social. Los contenidos de baile en las redes sociales eran tendencia”, recuerda el líder y creador de la banda. “no queríamos ser un perfil más haciendo lo mismo, sino que queríamos encontrar una ocupación y entretener a la gente”.

La idea de hacer clips con palas, martillos y otros equipos surgió mientras ayudaba con los trabajos en la casa de su tía. Charles reveló que cuando escuchó el sonido de la herramienta y el ritmo, pensó “podemos hacer algo con esto acá”, pero nunca imaginó que llegaría a todo el mundo.

El proyecto musical inicia en la casa de la tía del vocalista Charles Richard durante el aislamiento social (@quarteto.oficial)

La obra más larga de la historia

Los seguidores bromean sobre el tiempo que llevan haciendo la obra, imaginando el día en que por fin esté terminada: “Hace tres años que están construyendo esa casa”, “Ya entiendo por qué las construcciones se demoran tanto” y “El dueño de la casa: ‘buenas... ya casi terminan´”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Otros reconocen el talento y la simpatía del grupo: “Me dieron ganas de ser albañil para ir a pasar el día con estos tipos, ¡no paro de reírme!” y “El tipo tiene buena voz, fuera de broma”, escribieron. El cuarteto tiene entre Instagram y TikTok más de 6 millones de seguidores.