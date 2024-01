Le escribió un mensaje cariñoso a su mamá y la respuesta la dejó sin palabras: “Yo no sé si a vos te falta un tornillo”

El video de la joven tuvo más de 1,7 millones de reproducciones en TikTok y superó los 200 mil likes (@aguslertora)

En la era digital, las interacciones familiares a menudo toman caminos inesperados, como lo demostró recientemente una usuaria de Tiktok llamada Agus Lertora. Su intento de expresar cariño hacia su madre mediante un simple mensaje en mayúsculas, desencadenó una respuesta inesperada que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El episodio comenzó cuando Agustina decidió enviarle un mensaje a su madre con un enfático “MAAAMAAA”. La respuesta de su madre, cargada de preocupación, no se hizo esperar: “¿Queeeee?”. Ante esto, Agus respondió de manera sencilla pero emotiva: “Te extraño”.

Lo que la joven no esperaba era la reacción de su madre, que lejos de percibir el gesto como una expresión de cariño, lo interpretó de manera completamente diferente. “Escuchame Agustina, yo estoy trabajando y vos me ponés mamá con mayúscula. A veces pienso si a vos te falta un tornillo o qué tenés en la cabeza porque no hay derecho que me asustes de esta manera”, fue la respuesta que recibió de su madre, en un tono que mezclaba sorpresa y disgusto.

Sin embargo, el desenlace de esta historia fue tan inusual como divertido. A pesar del enfado inicial de su madre, Agustina decidió compartir la cómica respuesta en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

El video de la joven tuvo más de 1,7 millones de reproducciones en TikTok y superó los 200 mil likes. “´No hay derecho a que me asustes de esta manera, Agustina´ jajajaja”, “Yo le mandé un audio preguntando si ya venía a casa y me llamó como cuatro veces pensando que decía ‘auxilio’”, “Mi mamá es igual”, “Cuando mi hijo me pone: ´hola ma´, yo le clavo el visto porque no me dice que quiere”, “Así es mi hija... no entienden que nos agarra un micro infarto cuando hacen eso”, “Jajaja soy mamá y puedo asegurar que esto es real...”, “A mí me pasa al revés, mi mamá me manda un mensaje con mi nombre y yo me desespero hasta que vuelve a escribir”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.