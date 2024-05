La reacción en las fuerzas políticas locales luego de las declaraciones de Milei en España

Javier Milei en España (Reuters)

En medio de las tensiones diplomáticas entre la Argentina y España por el cruce de declaraciones entre Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez, la oposición pidió una política exterior “madura” y criticó al mandatario argentino. El jefe de Estado fue defendido, en tanto, por un legisladores y dirigentes locales a través de un mensaje en redes sociales.

“La Unión Cívica Radical exhorta al Gobierno nacional a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal”, manifestó el centenario partido, que comanda el senador Martín Lousteau.

“En menos de seis meses de gestión el Presidente Milei género conflictos diplomáticos, sólo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y, en las últimas horas, una vez más, con España. Todos países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina”, sintetizó la UCR.

Además, el radicalismo advirtió que “estos conflictos no son producto de desacuerdo entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos del presidente”. Y agregó: “Desde que asumió, viaja por el mundo cumpliendo con una agenda personal sin visitas de Estado y generando acciones que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas de nuestro país. Milei debe entender que no es más candidato ni el referente de un grupo ideológico internacional, es el presidente de todos los argentinos y debe actuar en consecuencia”, finalizó el radicalismo.

Por su parte, el ex mandatario Alberto Fernández expresó en redes sociales: “España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país. Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia, que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal”.

El ex presidente Alberto Fernández (EFE)

Según Fernández, “el vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado” y “por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento”. Y finalizó: “La política exterior de este gobierno continúa aislando a Argentina del resto del mundo, como ya lo hizo con México, China, Colombia y Brasil. Mi solidaridad y afecto hacia @sanchezcastejon –la cuenta de X de Pedro Sánchez-, su esposa y su familia”.

Las observaciones de los libertarios argentinos apuntan a una denuncia basada en ocho publicaciones en medios de comunicación que, principalmente, versaban sobre supuestos negocios entre Begoña Gómez y empresas que se han beneficiado de contratos millonarios o subvenciones por parte del Gobierno. Las primeras informaciones saltaron a finales del mes de febrero y vinculaban a la esposa de Sánchez con implicados en el bautizado como caso Koldo, que también salpicaba al Gobierno.

Quien salió en defensa de Milei fue el diputado provincial Agustín Romo (Buenos Aires). Como es habitual, utilizó la red X para describir “el verdadero problema que tiene la izquierda nacional e internacional con nosotros”, y luego reprodujo una serie de exabruptos. Desde el Pro, por ahora reinó el silencio.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, exigió a Milei que emita unas “disculpas públicas” tras su discurso de este domingo, en Madrid. Se refería a la calificación de “corrupta” sobre Gómez.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo (Reuters)

“Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun, cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, declaró el mandatario argentino, quien además dijo que el socialismo es “maldito y cancerígeno”.

Durante el fin de semana, el presidente también dijo: “No somos débiles, nos ganamos lo que tenemos. Nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino, no importa qué hagan o digan; me importa un rábano lo que opinen los zurdos. No hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.