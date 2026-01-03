Venezuela

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

En un contexto de crecientes fricciones con el gobierno estadounidense, el dictador venezolano sostuvo un encuentro con Qiu Xiaoqi, representante del presidente Xi Jinping, para fortalecer la cooperación bilateral y revisar acuerdos estratégicos entre ambos países

Guardar
Maduro recibe en Caracas a
Maduro recibe en Caracas a un enviado especial del presidente de China en medio de las tensiones con EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión este lunes en Caracas con Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente chino Xi Jinping, en un contexto marcado por crecientes tensiones con Estados Unidos. El encuentro, realizado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), contó también con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el canciller Yván Gil y el embajador chino Lan Hu. Según informó VTV, el objetivo principal fue revisar los lazos de cooperación bilateral, sustentados en más de 600 acuerdos vigentes entre ambas naciones.

El régimen de China ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, iniciado en agosto pasado cerca de aguas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Beijing considera que esa operación viola el derecho internacional, especialmente tras la incautación de dos petroleros que transportaban crudo venezolano.

En una rueda de prensa el 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que su país “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Además, sostuvo que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países” y afirmó que la comunidad internacional “comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos”.

Por su parte, la administración de Maduro calificó el encuentro como “de alto nivel” y señaló que se realizó “en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar”. Durante la reunión, Maduro agradeció a Xi Jinping por su “hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”.

Caracas subrayó que la visita destaca la importancia estratégica que China otorga a su relación con Venezuela, “no solo como socio comercial-energético, sino como aliado político fundamental en la región”. Las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y “elevadas a un nivel histórico” por los expresidentes Hugo Chávez y Jiang Zemin, han sido consideradas por Caracas como “un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua”.

Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez
Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

Mientras tanto, la tensión con Estados Unidos sigue en aumento. El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un ataque contra una “gran instalación” dentro de su campaña contra una presunta red de narcotráfico liderada, según Washington, por el gobierno venezolano. No obstante, Trump no precisó si el ataque ocurrió dentro del territorio venezolano y solo aclaró el lunes que fue en un muelle, sin especificar la ubicación. El New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe y el océano Pacífico, lanzando bombardeos contra presuntas narcolanchas, lo que ha provocado más de 100 víctimas mortales en los últimos meses, según la prensa venezolana, y ha llegado a amenazar con una invasión bajo el argumento de la lucha contra las drogas. El jueves, en una entrevista, Maduro afirmó que el sistema defensivo venezolano “ha garantizado y garantizará la integridad territorial” del país, aunque no confirmó ni desmintió el presunto ataque terrestre.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

venezuelanicolás maduroestados unidosdonald trumpchina

Últimas Noticias

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

La embarcación fue interceptada en el Caribe el mes pasado mientras se dirigía a recoger petróleo en Venezuela

El petrolero que huye de

Testimonios de una madrugada oscura en Caracas: qué ocurrió hace 12 años en el desalojo de las protestas frente a la ONU

Un acto de resistencia frente a la sede de Naciones Unidas se transformó en 191 detenidos, siembra de armas, explosivos y drogas, junto a golpes y vejaciones

Testimonios de una madrugada oscura

La dictadura de Venezuela arrestó a al menos cinco ciudadanos estadounidenses en los últimos meses

La reciente serie de detenciones coincide con la intensificación de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico y la venta ilegal de petróleo del régimen de Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela arrestó

“Libertad plena”: el pedido que acompaña las excarcelaciones de Año Nuevo en Venezuela

Organizaciones civiles exigen transparencia en el número de beneficiados y denuncian controles judiciales que restringen la situación de quienes recuperaron la libertad tras los comicios de 2024

“Libertad plena”: el pedido que

Ante la presión de EEUU, el dictador Nicolás Maduro evitó hablar sobre el ataque contra un establecimiento narco en Venezuela

Las fuerzas estadounidenses incrementaron las operaciones marítimas desde el Caribe. El líder del régimen venezolano atribuyó el origen de la cocaína que circula en la región a Colombia y no desmintió la ofensiva de Estados Unidos contra una zona donde cargan embarcaciones con drogas

Ante la presión de EEUU,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estas son las articulaciones que más se afectan por la artrosis, una de las enfermedades más dolorosas

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en San Marcos, Guerrero

INPE descubre antena y repetidores ilegales ocultos bajo tierra en exteriores del penal de Challapalca

Qué dice un nuevo estudio sobre el impacto del alcohol en la salud cardiovascular

INFOBAE AMÉRICA
El petrolero que huye de

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

La ONU exige a Irán que garantice el derecho a protestar de los ciudadanos iraníes

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

Emiratos Árabes Unidos anunció el retiro de sus tropas del este de Yemen tras las presiones de Arabia Saudita

ENTRETENIMIENTO

De casi invisible a imprescindible:

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

“El tiempo de las moscas”: Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran la apuesta de Netflix por el noir argentino

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

La hija de Tommy Lee Jones había sido arrestada por presunta posesión de drogas meses antes de su muerte