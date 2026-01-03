En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

Maduro recibe en Caracas a un enviado especial del presidente de China en medio de las tensiones con EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión este lunes en Caracas con Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente chino Xi Jinping, en un contexto marcado por crecientes tensiones con Estados Unidos. El encuentro, realizado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), contó también con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el canciller Yván Gil y el embajador chino Lan Hu. Según informó VTV, el objetivo principal fue revisar los lazos de cooperación bilateral, sustentados en más de 600 acuerdos vigentes entre ambas naciones.

El régimen de China ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, iniciado en agosto pasado cerca de aguas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Beijing considera que esa operación viola el derecho internacional, especialmente tras la incautación de dos petroleros que transportaban crudo venezolano.

En una rueda de prensa el 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que su país “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Además, sostuvo que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países” y afirmó que la comunidad internacional “comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos”.

Por su parte, la administración de Maduro calificó el encuentro como “de alto nivel” y señaló que se realizó “en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar”. Durante la reunión, Maduro agradeció a Xi Jinping por su “hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”.

Caracas subrayó que la visita destaca la importancia estratégica que China otorga a su relación con Venezuela, “no solo como socio comercial-energético, sino como aliado político fundamental en la región”. Las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y “elevadas a un nivel histórico” por los expresidentes Hugo Chávez y Jiang Zemin, han sido consideradas por Caracas como “un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua”.

Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

Mientras tanto, la tensión con Estados Unidos sigue en aumento. El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un ataque contra una “gran instalación” dentro de su campaña contra una presunta red de narcotráfico liderada, según Washington, por el gobierno venezolano. No obstante, Trump no precisó si el ataque ocurrió dentro del territorio venezolano y solo aclaró el lunes que fue en un muelle, sin especificar la ubicación. El New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe y el océano Pacífico, lanzando bombardeos contra presuntas narcolanchas, lo que ha provocado más de 100 víctimas mortales en los últimos meses, según la prensa venezolana, y ha llegado a amenazar con una invasión bajo el argumento de la lucha contra las drogas. El jueves, en una entrevista, Maduro afirmó que el sistema defensivo venezolano “ha garantizado y garantizará la integridad territorial” del país, aunque no confirmó ni desmintió el presunto ataque terrestre.

(Con información de EFE y Europa Press)