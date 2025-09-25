Venezuela

El partido de María Corina Machado advirtió que la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda está “en riesgo”

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela sostuvo que los tres “merecen ser libres y sanar en dignidad”

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), encabezado por la opositora María Corina Machado, advirtió que la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda se encuentra “en riesgo” y sostuvo que “merecen ser libres y sanar en dignidad”.

A través de la red social X, la agrupación informó que Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, detenido en agosto de 2024, “tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud: hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”.

El partido señaló que se encuentra aislado y sin acceso a su médico de confianza, “a pesar de contar con medidas cautelares”. Permanece detenido en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.

Respecto a Juan Iriarte, detenido en junio de 2024, el comunicado indica que fue “operado del corazón”, es “asmático e hipertenso”, y en el Sebin le “diagnosticaron cardiomegalia (corazón agrandado)”.

Vente Venezuela denunció que no se le permitió llevar sus medicamentos al Yare II, centro penitenciario de Miranda, adonde fue trasladado tras estar en El Helicoide.

En el caso de Marianela Ojeda, arrestada en enero, el partido detalló que “padece hernias discales que le impiden moverse, duerme en el suelo y su salud emocional se deteriora” en su lugar de detención en Trujillo. Tampoco dispone de acceso a su médico privado, añadieron desde VV.

"Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente“, expresó el partido.

El lunes, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela informó que las investigaciones realizadas el último año, período marcado por un aumento de la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, evidencian que persiste “el crimen de persecución por razones políticas”.

El organismo remarcó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que considera que “la única esperanza de justicia para las víctimas” descansa en la comunidad internacional.

La ONG Foro Penal reporta que en Venezuela hay 823 presos políticos, con la mayor parte de detenciones ocurridas después de las presidenciales, tras la proclamación del dictador Nicolás Maduro como mandatario reelecto, resultado considerado fraudulento por la oposición liderada por Machado y Edmundo González Urrutia.

La situación de Yerwin Torrealba

La mencionada María Corina Machado denunció también este miércoles el grave deterioro de salud de Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de Vente Venezuela en Yaracuy, quien permanece detenido desde hace nueve meses.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Machado afirmó que el joven de 26 años se encuentra en estado crítico y responsabilizó directamente al dictador Nicolás Maduro de cualquier eventualidad. “¡La vida de Yerwin corre peligro!“, denunció.

“Yerwin Torrealba, nuestro coordinador juvenil de organización de Vente Yaracuy, es un chamo de 26 años que el régimen tiene secuestrado desde hace 9 meses y que hoy se encuentra en un estado de salud CRÍTICO”, señaló.

La dirigente agregó que Torrealba estudia administración y vive con su hermana tras el fallecimiento de su madre.

Cualquier cosa que le pase a Yerwin es RESPONSABILIDAD ABSOLUTA de Nicolás Maduro. Les pido que nos ayuden a divulgar al mundo entero lo que está ocurriendo con Yerwin y exigir que reciba ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA”, escribió en sus redes sociales.

