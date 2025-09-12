Venezuela

El régimen de Maduro desplegó militares en “284 frentes de batalla” en Venezuela como respuesta a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe

La dictadura chavista activó la operación “Independencia 200”, que involucra a las Fuerzas Armadas, milicias y trabajadores públicos, en medio de la escalada de tensión con Washington tras el despliegue de buques y aviones de combate estadounidenses frente a costas venezolanas

Guardar
El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, habla por radio acompañado por el ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino López el día en que anunció que su país desplegará defensas militares, policiales y civiles en 284 "frentes de batalla" en todo el país, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, en La Guaira, Venezuela, el 11 de septiembre de 2025 (Palacio de Miraflores/REUTERS)

El régimen chavista de Venezuela activó durante la madrugada del jueves una operación militar denominada “Independencia 200”, que involucra la movilización de las Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, milicias bolivarianas y trabajadores públicos, en medio de la creciente tensión con el gobierno de Donald Trump por el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe. El anuncio fue realizado por el dictador Nicolás Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal desde un sector entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Maduro ordenó la ejecución del plan ante lo que calificó como una “amenaza” externa relacionada con el movimiento de ocho buques militares estadounidenses, incluidos misiles y un submarino nuclear, así como el envío de diez aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico. Según el líder bolivariano, estas acciones constituyen un “asedio” y buscan generar un “cambio de régimen” en Venezuela. “Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, afirmó durante su intervención difundida por Venezolana de Televisión (VTV).

El dictador chavista señaló que el despliegue se concretó en “284 frentes de batalla” a lo largo del país, abarcando instalaciones estratégicas, entre ellas infraestructuras petroleras, aeropuertos, servicios públicos y puntos fronterizos. Maduro precisó que el objetivo es “defender la paz y la estabilidad, fijando las posiciones para estar preparados para la lucha armada si fuese necesario”. La operación también incluyó la movilización de buques y el alistamiento de la Milicia Bolivariana, compuesta por -según Maduro- unos 4,5 millones de voluntarios, que complementan a cerca de 200.000 efectivos regulares de las Fuerzas Armadas.

Maduro habló junto a su
Maduro habló junto a su esposa Cilia Flores, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el comandante de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en La Guaira, Venezuela, este 11 de septiembre de 2025 (Palacio de Miraflores/Distribución vía REUTERS)

En su discurso, Maduro subrayó que “toda la fuerza militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego” se mantiene desplegada en posición ofensiva y de defensa activa, en el marco de lo que denominó “defensa integral de la nación”. El dictador reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a la Milicia y advirtió sobre sanciones inmediatas contra quienes pidan intervención armada extranjera: “El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté”.

Las tensiones se han intensificado tras un incidente en el Caribe donde una embarcación procedente de Venezuela fue destruida con un misil por fuerzas estadounidenses, ocasionando la muerte de 11 personas identificadas por el presidente Donald Trump como narcoterroristas del Tren de Aragua. Washington, sin embargo, sostiene que su despliegue en el sur del Caribe forma parte de operaciones contra el tráfico internacional de drogas y no ha anunciado planes de incursión en territorio venezolano, a pesar del desplazamiento de más de 4.000 efectivos en la región marítima.

Desde el fin de semana anterior, el régimen de Venezuela reforzó la presencia militar en cinco estados costeros, donde desplegó tropas bajo el argumento de combatir el narcotráfico y proteger la llamada fachada caribeña y atlántica. Fuentes del chavismo informaron que, en respuesta al operativo estadounidense, se efectuó el sobrevuelo de un caza venezolano sobre uno de los buques de EEUU, lo que fue seguido por declaraciones de Trump amenazando con derribar cualquier peligro percibido y aumentando así el poder aéreo en la zona.

Miembros de la Milicia Nacional
Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana se reunieron tras responder al llamado de Maduro para defender la soberanía nacional en Valencia, Venezuela, el 5 de septiembre de 2025 (REUTERS/Juan Carlos Hernández/Foto de archivo)

En paralelo, Estados Unidos duplicó recientemente a USD 50 millones la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de narcotráfico y de colaborar con organizaciones criminales para enviar drogas a territorio estadounidense.

Testigos consultados por Reuters en varias ciudades venezolanas reportaron que, a pesar del anuncio oficial, no se evidenció un incremento visible en la presencia de personal militar o policial en las calles o puntos estratégicos urbanas. El Ministerio de Defensa y portavoces oficiales no han revelado cifras totales de efectivos movilizados ni detalles logísticos del plan.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald Trumpúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Edmundo González Urrutia celebró la decisión europea de incluir al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas

El Parlamento aprobó la moción con 355 votos a favor. Desde Madrid, el ex candidato opositor calificó la medida como evidencia de la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales del régimen de Maduro

Edmundo González Urrutia celebró la

La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó su apoyo a Edmundo González Urrutia y a los venezolanos: “No están solos”

Isabel Díaz Ayuso mantuvo un encuentro con el presidente electo y miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela

La presidenta de la Comunidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre el aislamiento de 58 presos políticos en la cárcel de Tocorón

La ONG advirtió sobre “condiciones inhumanas” que afectan la “integridad personal” de estos reclusos

El Observatorio Venezolano de Prisiones

El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Expresó su “grave preocupación” por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana y que Estados Unidos considera que son manejadas desde el régimen de Nicolás Maduro

El Parlamento Europeo aprobó una

El régimen de Venezuela tensa más la relación con Trinidad y Tobago por el ataque de EEUU contra la lancha narco

El ministro del Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, apuntó contra la premier Kamla Persad-Bissessar

El régimen de Venezuela tensa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Papa León XIV firmó camiseta

Papa León XIV firmó camiseta de Universitario de Deportes y posa junto a una niña en una foto que emocionó a la hinchada crema

Murieron dos jóvenes durante un ‘pique’ ilegal de motos en Sucre: una adolescente terminó herida

El pisco sigue en disputa en la India: tribunal niega medida a Perú y deja para octubre el fallo frente a solicitud chilena

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual, reaparece al lado de Rafael López Aliaga durante evento en Madrid

INFOBAE AMÉRICA
Más de un centenar de

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

Cerezo: "Muy pocos clubes pueden presumir de recibir por segunda vez la final de Champions League en ocho años"

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por organización criminal en la trama golpista

(Crónica) El Real Madrid saca tajada de Fráncfort y el Atlético empata en su visita al Häcken

La defensa del catalán y las críticas al fallo del TSJC centran la Diada

ENTRETENIMIENTO

Expectativa por el regreso de

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado