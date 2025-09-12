El régimen de Maduro desplegó militares en “284 frentes de batalla” en Venezuela como respuesta a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, habla por radio acompañado por el ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino López el día en que anunció que su país desplegará defensas militares, policiales y civiles en 284 "frentes de batalla" en todo el país, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, en La Guaira, Venezuela, el 11 de septiembre de 2025 (Palacio de Miraflores/REUTERS)

El régimen chavista de Venezuela activó durante la madrugada del jueves una operación militar denominada “Independencia 200”, que involucra la movilización de las Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, milicias bolivarianas y trabajadores públicos, en medio de la creciente tensión con el gobierno de Donald Trump por el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe. El anuncio fue realizado por el dictador Nicolás Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal desde un sector entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Maduro ordenó la ejecución del plan ante lo que calificó como una “amenaza” externa relacionada con el movimiento de ocho buques militares estadounidenses, incluidos misiles y un submarino nuclear, así como el envío de diez aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico. Según el líder bolivariano, estas acciones constituyen un “asedio” y buscan generar un “cambio de régimen” en Venezuela. “Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, afirmó durante su intervención difundida por Venezolana de Televisión (VTV).

El dictador chavista señaló que el despliegue se concretó en “284 frentes de batalla” a lo largo del país, abarcando instalaciones estratégicas, entre ellas infraestructuras petroleras, aeropuertos, servicios públicos y puntos fronterizos. Maduro precisó que el objetivo es “defender la paz y la estabilidad, fijando las posiciones para estar preparados para la lucha armada si fuese necesario”. La operación también incluyó la movilización de buques y el alistamiento de la Milicia Bolivariana, compuesta por -según Maduro- unos 4,5 millones de voluntarios, que complementan a cerca de 200.000 efectivos regulares de las Fuerzas Armadas.

Maduro habló junto a su esposa Cilia Flores, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el comandante de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en La Guaira, Venezuela, este 11 de septiembre de 2025 (Palacio de Miraflores/Distribución vía REUTERS)

En su discurso, Maduro subrayó que “toda la fuerza militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego” se mantiene desplegada en posición ofensiva y de defensa activa, en el marco de lo que denominó “defensa integral de la nación”. El dictador reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a la Milicia y advirtió sobre sanciones inmediatas contra quienes pidan intervención armada extranjera: “El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté”.

Las tensiones se han intensificado tras un incidente en el Caribe donde una embarcación procedente de Venezuela fue destruida con un misil por fuerzas estadounidenses, ocasionando la muerte de 11 personas identificadas por el presidente Donald Trump como narcoterroristas del Tren de Aragua. Washington, sin embargo, sostiene que su despliegue en el sur del Caribe forma parte de operaciones contra el tráfico internacional de drogas y no ha anunciado planes de incursión en territorio venezolano, a pesar del desplazamiento de más de 4.000 efectivos en la región marítima.

Desde el fin de semana anterior, el régimen de Venezuela reforzó la presencia militar en cinco estados costeros, donde desplegó tropas bajo el argumento de combatir el narcotráfico y proteger la llamada fachada caribeña y atlántica. Fuentes del chavismo informaron que, en respuesta al operativo estadounidense, se efectuó el sobrevuelo de un caza venezolano sobre uno de los buques de EEUU, lo que fue seguido por declaraciones de Trump amenazando con derribar cualquier peligro percibido y aumentando así el poder aéreo en la zona.

Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana se reunieron tras responder al llamado de Maduro para defender la soberanía nacional en Valencia, Venezuela, el 5 de septiembre de 2025 (REUTERS/Juan Carlos Hernández/Foto de archivo)

En paralelo, Estados Unidos duplicó recientemente a USD 50 millones la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de narcotráfico y de colaborar con organizaciones criminales para enviar drogas a territorio estadounidense.

Testigos consultados por Reuters en varias ciudades venezolanas reportaron que, a pesar del anuncio oficial, no se evidenció un incremento visible en la presencia de personal militar o policial en las calles o puntos estratégicos urbanas. El Ministerio de Defensa y portavoces oficiales no han revelado cifras totales de efectivos movilizados ni detalles logísticos del plan.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)