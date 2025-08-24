Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Amanda Dudamel usó el mismo color de vestido que su novio Daniel Roa en el día de su boda civil - crédito @amandadudamel/Instagram

Un vestido color café, alejado del tradicional blanco, fue el protagonista en la boda civil de Amanda Dudamel y Daniel Roa. La exMiss Venezuela y presentadora, reconocida por su paso como primera semifinalista en Miss Universo 2022, compartió con sus seguidores los detalles de una ceremonia íntima que, más allá de la moda, rindió homenaje a la familia y a la memoria del abuelo del novio.

La celebración se realizó en la casa familiar de Daniel Roa, en Tovar, un lugar en Mérida (Venezuela) elegido para que los abuelos de ambos pudieran estar presentes en un momento tan especial. La pareja, que se comprometió en enero tras más de una década de relación, priorizó la cercanía y el afecto familiar al seleccionar este escenario.

“Eres mi vida, sin ti no sería. Y hoy eres el mismo, ese mismo niño que hace 12 años conocí y así como eres te voy a querer… para toda la vida", es parte del mensaje que la exreina dedicó a su amado.

Así selló por lo civil Amanda Dudamel su compromiso con Daniel Roa, su padre Rafael Dudamel se hizo presente - crédito @amandadudamel/Instagram

Rafael Dudamel, padre de la novia, acompañó a Amanda durante toda la jornada, reforzando el carácter íntimo del evento. Los abuelos de la pareja también se hicieron presentes, cumpliendo uno de los más grandes sueños que tenía tanto la exreina como su ahora esposo.

“Hace unos par de meses, cuando decidimos celebrar nuestra civil en esta fecha, soñábamos con tener a nuestros abuelitos aquí presentes celebrando junto a nosotros, ellos fueron sin duda nuestra motivación”, mencionó la presentadora del programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el atuendo de la novia. Amanda Dudamel desafió las convenciones al lucir un vestido largo de tono café, ajustado al cuerpo y con los brazos descubiertos.

Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Pereira, acompañó a su hija Amanda Dudamel en su boda civil junto a Daniel Roa - crédito @amandadudamel/Instagram

El diseño incluyó un cuello que también funcionó como bufanda, cubriendo gran parte de su cabello y aportando un aire sofisticado. Tanto Amanda como Daniel eligieron este color, identificado con la tendencia Mocha Mousse, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre la ruptura con la tradición nupcial del blanco o los tonos claros.

La elección del lugar y la fecha de la boda estuvo marcada por un motivo emotivo. Dos meses antes de la ceremonia, el abuelo de Daniel Roa falleció en junio de 2025, lo que llevó a la pareja a modificar sus planes originales. Los abuelos eran la motivación principal para celebrar la boda en Venezuela.

Tras la pérdida, decidieron rendir homenaje al abuelo ausente casándose en su casa, el lugar favorito del familiar, quien, según Amanda, los acompañó “desde lo más alto” durante la celebración.

Amanda Dudamel y su novio Daniel Roa decidieron oficiar su boda civil en Venezuela para contar con la compañía de toda su familia - crédito @amandadudamel/Instagram

Esta es la historia de amor entre Amanda Dudamel y su esposo Daniel Roa

Todo comenzó en la adolescencia. Se conocieron cuando ella tenía 13 años y él 15, y desde entonces han mantenido una relación que superó la década antes de formalizarse en matrimonio. A lo largo de estos años, la pareja ha compartido sueños y proyectos, consolidando un vínculo que ahora se refleja en su vida profesional y personal.

En homenaje a su emprendimiento de Café, Amanda Dudamel y su pareja Daniel Roa escogieron llevar este color para sellar su amor por lo civil - crédito @amandadudamel/Instagram

“Realmente caminamos por la misma calle, por la misma acera y por el mismo barrio. Realmente nos entendemos solo con mirarnos y nos miramos cuando no había canas. Cuando solo sueños había en nuestras manos, cuando el mundo andaba pero no los años. Y aquí estás, y acá estoy. Vamos a andar, nunca hacia atrás porque nadie sabe todooooo lo que tú me has dado y jamás olvidaré que nunca has dudado de mí“, escribió Amanda a su esposo.

Daniel Roa, de 27 años, mantiene un perfil discreto en redes sociales y en la vida pública. Empresario de profesión, actualmente dirige una marca de café en sociedad con Amanda Dudamel, lo que refuerza la conexión entre ambos más allá del ámbito sentimental. Su bajo perfil contrasta con la exposición mediática de la exreina, pero juntos han construido una relación sólida y duradera.

Tras la ceremonia, Amanda Dudamel compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo y un carrusel de imágenes del evento. Agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de haber reunido a ambas familias en un entorno tan especial, resaltando el valor de los pequeños detalles y el amor compartido en cada momento de la celebración.

La unión de Amanda Dudamel y Daniel Roa, marcada por la intimidad, el homenaje familiar y una apuesta estética poco convencional, reflejó los valores y la historia que han construido juntos, dejando una huella personal en quienes los acompañaron.