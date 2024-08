El ex diputado Omar González cree que la debilidad del régimen de Maduro Maduro se acrecienta con el paso de los días

El ex diputado venezolano Omar González

El ex diputado venezolano Omar González, uno de los seis opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas —bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral— desde marzo, dijo este lunes que la “debilidad” que —asegura— tiene el régimen de Nicolás Maduro “se acrecienta” a medida que se acerca el 10 de enero de 2025, cuando comienza el próximo periodo presidencial.

“Muchos creen que el tiempo es aliado de Maduro, pero se equivocan, pues en la medida en que nos acerquemos a enero se le agotará el tiempo a Maduro y se volverá cada ve más ilegítimo, y su permanencia en el poder será cada vez más ilegal”, dijo el opositor, citado en una nota de prensa del partido Vente Venezuela (VV) —liderado por la líder opositora María Corina Machado—, al que pertenece.

A juicio de González, la “fragilidad” del régimen “es notoria” y “se refleja en la imagen demacrada, ojerosa y angustiada de una cúpula que no duerme ni tiene paz mental”.

La principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— insiste en la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado el chavismo, avaló el fraude y proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.

Los venezolanos, según González, hablaron con “una contundencia abrumadora e innegable” en los comicios del 28 de julio, mientras que “el régimen venezolano no ha podido mostrar una sola acta donde Nicolás Maduro haya ganado la elección”.

Una persona sostiene la bandera de Venezuela en color negro frente a la Embajada de Argentina en Caracas (EFE/ Henry Chirinos)

La PUD basa la “victoria” de González Urrutia en el “83,5% de las actas” que dice haber recogido gracias a personas que fueron testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral, mientras el chavismo insiste en que son “falsas”.

“Los venezolanos hemos dejado claro que no nos rendiremos hasta que Maduro y sus cómplices abandonen el poder, utilizando la verdad como nuestra principal arma en esta batalla interminable”, agregó González.

Además del ex diputado también se encuentran Magalli Meda, Pedro Urruchurtu Noselli, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, todos colaboradores de la PUD.

En una entrevista reciente, Machado dijo estar convencida de que González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el 10 de enero del próximo año, pese a la proclamación oficial de Maduro como ganador de las elecciones.

La Unión Europea advirtió sobre una grave crisis

Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que, en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, este país “puede entrar en una grave crisis”.

“Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra”, manifestó Borrell, quien compareció este lunes ante los medios de comunicación.

El jefe de la diplomacia europea ve “claro” que Maduro “se niega a enseñar las actas”. “Ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido”, agregó.

Y ha abundado en que “si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados”.

“Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo: Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y, por el momento, no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición”, insistió, aludiendo que la oposición venezolana consiguió reunir “el 80 % o más” de las actas y dan un resultado “radicalmente distinto del que pregona Maduro”.

(Con información de EFE)