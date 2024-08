Elisa Trotta: “Nunca hubo un bloqueo en Venezuela, hay sanciones por violaciones a los derechos humanos”

Una mujer protesta contra la Guardia Nacional por las precarias condiciones de vida a las que son sometidos los venezolanos por la dictadura chavista

El proceso de devastación de Venezuela bajo el chavismo ha sido un tema de constante análisis y discusión en los últimos años. Desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, y luego bajo la continuación de su legado por Nicolás Maduro, el país ha sufrido transformaciones profundas y devastadoras en sus instituciones, economía y calidad de vida, sumiendo a la población en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia moderna y que se ve reflejada en el masivo éxodo de venezolano, que a día de hoy asciende a casi ocho millones.

Sin embargo, la narrativa empleada por el régimen ha sido de una constante victimización, atribuyendo los problemas internos a una variedad de factores externos sin asumir responsabilidades. Por el contrario, aquel que habla de crisis o se atreve a apuntar contra el chavismo, es acusado de “terrorista”, “agente de la CIA”, y un sinfín de etiquetas esbozadas por la dictadura.

A los pedidos de “no injerencismo” en los asuntos internos del país, se le suma el principal argumento a la hora de abordar la crisis venezolana por parte de la izquierda latinoamericana: el presunto bloqueo de Estados Unidos.

Este sábado la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio un discurso en el marco del cierre de un curso internacional sobre “Realidad política y electoral de América Latina”, en México. Su palabra era muy esperada, a menos de una semana del fraude electoral cometido por el dictador Maduro el pasado domingo 28 de julio. Además de haber solicitado a las autoridades del régimen la publicación de las actas -”por el legado de Hugo Chávez”-, la ex mandataria también se refirió a un supuesto bloqueo que llamo la atención a la hora de analizar la situación de Venezuela: “Nadie te explica cómo salir de una economía de bloqueo. Ya vimos cuáles son las consecuencias en Venezuela y en Cuba”.

Elisa Trotta Gamus fue representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina. En diálogo con Infobae, afirmó que en su país “nunca hubo un bloqueo” y explicó por qué las sanciones impuestas contra el régimen no han llevado a la debacle humanitaria que atraviesa Venezuela.

Las principales sanciones internacionales están dirigidas a la cúpula del régimen chavista (REUTERS/Carlos García Rawlins)

“La situación sigue siendo la misma desde hace años. No hay un bloqueo, eso nunca ha existido, hay sanciones individuales, básicamente por violaciones a los derechos humanos, por considerarlos inmiscuidos en crímenes internacionales, por nexos con el terrorismo, el narcotráfico”, argumentó.

“Cuando uno ve los números, nada tiene que ver con la crisis humanitaria y de refugiados. Cuando se aplicaron sanciones sectoriales en 2017, en Venezuela ya había un porcentaje grande de pobreza, cerca del 80%. Además, hoy Venezuela comercia con quien quiere, puede comprar medicamentos, alimentos… Las únicas sanciones sectoriales son con Estados Unidos. Incluso, hay muchas empresas norteamericanas y europeas comerciando con Venezuela, como el caso Chevron y otras petroleras, que tienen licencias para poder comerciar”, agregó.

Por eso, aclaró, “la emergencia humanitaria compleja antecede a esas sanciones sectoriales”.

La ex representante venezolana en Argentina recordó un estudio de de 2021 de ANOVA Policy Research, que indicaba que el origen de la crisis humanitaria en Venezuela fue antes de la imposición de esas sanciones. Este hallazgo fue apoyado por un estudio titulado “Impacto de las sanciones de 2017 en Venezuela: revisando la evidencia”, realizado por el Brookings Institute, en el que se concluyó que entre el 80% y el 90% del deterioro del país ocurrió antes de las sanciones.

En esa línea, según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) de ese año, el 80% de la población ya vivía en condiciones de pobreza.

Trotta también criticó la gestión de la industria petrolera, la principal fuente de ingresos del país, bajo el régimen chavista, destacando que cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela producía 3.3 millones de barriles diarios de petróleo y operaban 57 taladros de perforación. Comparativamente, actualmente no se producen ni la mitad de barriles diarios. Según cifras de la estatal PDVSA recogidas en un informe publicado el pasado 11 de junio por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera de Venezuela llegó en mayo a los 910.000 barriles. La oposición y gran parte de la comunidad internacional responsabilizan de esto a la corrupción gubernamental.

Por su parte, la diplomática también puso ejemplos de la vida cotidiana en Venezuela: “En los últimos tiempos Venezuela se dolarizó, pero la gente no tiene acceso a esto. En gran medida, muchos dependen de las remesas familiares del exterior. Hoy en día un salario mínimo está entre 3 y 5 dólares, y un paquete de harina está 3 dólares”.

El salario mínimo en Venezuela es de entre 3 y 5 dólares (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

“Un ejemplo: hay gente que hace mercado en Estados Unidos y llega a la puerta de su casa”, añadió.

La narrativa de bloqueo no se sostiene frente a las evidencias de las condiciones internas previas a las sanciones. En lugar de aceptar la realidad, el régimen venezolano ha intensificado la persecución contra dirigentes políticos, medios de comunicación y ONG humanitarias, los cuales, según Trotta, representan el único apoyo real para los venezolanos vulnerables.

“El bloqueo no existió nunca, es una mentira que han repetido tantas veces, no es demostrable. Es por intereses, negocios… Hoy en día es tan innegable todo, como el burdo fraude con el que pretenden robar las elecciones. Ya no estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un régimen totalitario. Como ellos lo apoyaban, quieren lavar su imagen con estas excusas”, apuntó Trotta.

Y concluyó: “Por algo existen los informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por algo Venezuela tiene abierta una investigación en la Corte Penal Internacional. No tienen excusa para hacer oídos sordos y empiezan a tratar de salvar su responsabilidad, porque tienen responsabilidad en no haber denunciado, o haberse mostrado neutrales. Porque en estos casos, la neutralidad es complicidad”.