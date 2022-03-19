Тривалий COVID: проблема життя наслідків зараження нескінченно

Після проходження коронавірусної інфекції, безсимптомно, з невеликими симптомами або у важкій формі, у всіх пацієнтів виникає стійкий страх: тривалий COVID або Довгий COVID.

У всьому світі, за оцінками, більше 10% пацієнтів, які перенесли COVID-19, пережили тривалий або стійкий досвід COVID, що на шляху до того, щоб статиодним із найчастіших медичних візитів у не надто віддаленому майбутньому. Прицьому синдромі симптоми зберігаються після чотирьох тижнів зараження, і навіть пролонгація може перевищувати 12 тижнів.

Вінхарактеризується такими симптомами, як надзвичайна втома, задишка, психічна сплутаність свідомості, розлад сну, лихоманка, шлунково-кишкові проблеми, тривога, депресія, головний біль, серцебиття та тахікардії, втрата нюху та смаку , серед інших розладів у різних органи. Вже описано 200 симптомів або ознак, пов'язаних з постгострою картиною інфекції, яку зазвичай називають тривалим COVID або пост-COVID.

Фахівціз усього світу попереджають, щовелика кількість дорослих і молодих людей, які перенесли COVID , навіть якщо у них не було раніше існуючих захворювань, в найближчі роки може зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям . Тема, яка включає тих, у кого не було захворювання симптомами.

Іншіінфекційні захворювання, які спричинили епідемії або пандемії, такі як грип, поліомієліт або лихоманка Ебола, також вплинули на постраждалих, і є експерти, які вважають, що їх слід вивчати з уроків, залишених тими надзвичайними ситуаціями громадського здоров'я минулого.

«Загалом фізичні наслідки інфекцій стають видимими для суспільства. Саме тому його сприймають як проблему охорони здоров'я. Вплив на психічне здоров'я залишається більш непоміченим, майже до того, щоб бути невидимим. Довгостроковінаслідки вірусу ще не ясні, але очевидно, що ці роки пандемії породили багато проблем з психічним здоров'ям, які матимуть вплив у середньостроковій та довгостроковій перспективі . Системи охорони здоров'я повинні бути готові до років після пандемії коронавірусу», - сказав Infobae Аріель Голдман, президент Аргентинської асоціації економіки охорони здоров'я.

«Недавня історія показує нам, що багато захворювань, особливо вірусні захворювання, можуть залишити дуже неефективні довгострокові наслідки, і найгірше те, що лікарі високо кваліфіковані лікувати надзвичайні ситуації або гострі захворювання і менш здатні боротися з «на наступний день» пошкодження, які можуть залишити хронічні захворювання», - попередив кардіолог Маріо Боскіс з Аргентинського товариства кардіологів.

У діалозі з Infobaeексперт додав: «Багато людей, які одужали від COVID-19, консультуються з нами щодо стійких симптомів, таких як втома, задишка, біль у суглобах або когнітивні розлади. Найчастіша мова полягає в тому, що вони відчувають, що вони не є тією ж людиною, якою вони були до зараження . Завдання зараз полягає в тому, щоб знайти причинно-наслідковий зв'язок між вірусом та симптомами. Його відсутність в діагностичних тестах змушує нас думати про запальну реакцію, спровоковану вірусом, який зберігається місяцями».

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нарешті вирішила визначити цю патологію і таким чином визнати існування захворювання, яке є фундаментальною підтримкою для всіх тих пацієнтів, яким доводилося слухати занадто багато разів щоб все було в їх головах, або що все, що вам потрібно було - терпіння.

Це така необхідна дія, що Іспанське товариство загальних та сімейних лікарів (SEMG) вже мало свій опис і тепер занурене у створення посібників та протоколів для його підхід. «Важливість визначення полягає в тому, що воно надає хворобі конкретну вагу та власну сутність», - пояснює Лоренцо Арментерос, речник SEMG, який прагне створитивеликий реєстр пацієнтів, який дозволяє нам вимірювати хворобу. Таким чином можна визначити кластери, пацієнти згруповані за різними характеристиками, такими як вік, стать або супутні захворювання, і таким чином вивчають захворюваність у кожній конкретній групі.

Такзвані постінфекційні синдроми старовідомі в медицині. Вони виникають внаслідок взагалі вірусного процесу (наприклад, простого грипу) і характеризуються станом втоми, іноді супроводжується головними болями. Але наполегливий COVID - це щось зовсім інше. Щось подібне навіть не виникало після захворювання, спричиненого іншими коронавірусами, такими як ГРВІ та МЕРС, або, принаймні, не мало статистичного значення.

Експерти наразі знають, згідно з ранньою статистикою, що стійкий COVID здається більш поширеним у чоловіків. Те ж саме відбувається і з серйозним захворюванням, при якому і прийом в стаціонар, і наслідки зустрічаються частіше у чоловіків з хронічними патологіями. У тому, що обидва засвоюються, - це низька поширеність у дітей (від 1% до 4% для стійкого COVID).

Ще однією основною проблемою майбутнього може бути раннє старіння, є дослідження, які прогнозують це для тих, хто мав коронавірус . Які у випадку з будь-яким хронічним захворюванням, є аспекти, про які ми не зможемо знати, поки не пройдуть роки, але є ще багато питань, на які ми повинні спробувати відповісти сьогодні.

Хтонайбільше ризикує для цього?

Ще однією основною проблемою майбутнього може бути раннє старіння для тих, хто хворів на коронавірус. (Олександра Хотнік/Нью-Йорк Таймс)

Вчені почали намагатися з'ясувати, які пацієнти найбільше ризикують розвинути тривалий COVID і які були б тригерами такої ситуації. Дослідження, яке щойно було опубліковане в спеціалізованих засобах масової інформації Cell , вказує на те, що фахівці з Інституту біології систем Сіетла, схоже, знайшли часткові відповіді.

Люди, які мають циркулюючі фрагменти коронавірусу, специфічні антитіла, спрямовані проти власних тканин або органів, і відродження вірусу Епштейна-Барр , здається,піддаються більшому ризику , на думку фахівців у своїй роботі. Вчені на шляху, щоб краще зрозуміти та передбачити тривалий COVID, з яким пацієнти все ще стикаються з широким спектром проблем зі здоров'ям через кілька місяців після одужання. Команда з більш ніж 50 дослідників виявила деякі маркери, які можна було б ідентифікувати рано і, здавалося б, співвідносяться з тривалими симптомами, незалежно від того, чи була початкова інфекція важкою.

Дослідникистежили за 309 пацієнтами з COVID від початкового діагнозу до реконвалесценції, через два-три місяці, і порівнювали їх зі здоровими суб'єктами контролю. Вонианалізували зразки крові та носові тампони, інтегруючи дані з медичними записами пацієнтів та самозвітними симптомами.

Вчені прагнуть знати, які пацієнти найбільше ризикують розвинути тривалий COVID і якими були б тригери такої ситуації (EFE)

Через три місяці більше половини пацієнтів відзначили втому, а чверть повідомили про постійний кашель. Інші страждали шлунково-кишковими симптомами. Результати дослідження були комплексними, з різними профілями, пов'язаними з різними симптомами. В цілому вчені відзначили, що одним з чотирьох факторів є рівень РНК коронавірусу в крові на початку зараження, показник вірусного навантаження. Іншимє наявність певних аутоантитіл, антитіл, які помилково атакують тканини тіла, як це роблять в таких умовах, як вовчак та ревматоїдний артрит. Третімфактором є реактивація вірусу Епштейна-Барра, вірусу, який заражає більшість людей, часто коли вони молоді, а потім стає сплячим.

Кінцевимфактором є діабет 2 типу, хоча дослідники вказали, що в дослідженнях, що включають більшу кількість пацієнтів, може виявитися, що діабет - це лише одне з декількох захворювань, які збільшують ризик тривалого COVID. Автори зазначили, що їх результати визначають можливі стратегії лікування, які включають «противірусні препарати, оскільки вони впливають на вірусне навантаження, і кортизолу замісну терапію для пацієнтів з дефіцитом».

Комплексне дослідження мало кілька компонентів і брали участь десятки дослідників різних університетів і центрів, включаючи Інститут системної біології, Вашингтонський університет і Шведський медичний центр в Сіетлі, де провідний медичний автор дослідження Джейсон Голдманє інфекційним фахівець з хвороб.

Інфографіка: Марсело Регаладо

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