BenchClub HR Summit 2021: la importancia de reivindicar la calidad humana en las organizaciones

BenchClub HR Summit 2021

En el marco de una nueva edición del evento BenchClub HR Summit, importantes oradores referentes del mundo de los recursos humanos se dieron cita virtual, para debatir sobre la [R]EVOLUCIÓN de HR, y los cambios que vienen experimentando las organizaciones, acelerados aún más, gracias al avance de la pandemia por el COVID-19.

Nombres como Fred Kofman (Estados Unidos), Víctor Küppers, Inma Puig Santos (España), Isela Costantini, Alejandro Melamed y Carolina Borracchia (Argentina), no pasan desapercibidos entre los más de 80 referentes internacionales, de 7 países (Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España) que participaron con sus ponencias.

BenchClub es la organización que nuclea a Ejecutivos de RRHH presentes en Argentina, Chile, Perú y México

BenchClub, la organización que nuclea a Ejecutivos de RRHH presentes en Argentina, Chile, Perú y México, organizó esta nueva edición que se llevó a cabo a lo largo de dos jornadas. El evento que se realiza desde 2015, reúne anualmente a los máximos exponentes del mundo de los recursos humanos, a nivel global, y en este 2021 realizó su segunda edición virtual.

Víctor Küppers, bestseller, conferencista motivacional y experto en coaching emocional y psicología positiva, centró su exposición en la importancia del ánimo, la actitud y la necesidad de vivir y trabajar con alegría, optimismo, ilusión, movilizando los mejores valores de cada uno. En su exposición, manifestó: “Necesitamos reivindicar la importancia de la calidad humana. Las personas que te conocen, te quieren, te aprecian y te valoran por tu manera de ser. Los jefes y jefas, quizás saben mucho, pero lo que los hace un jefe o jefa extraordinario es su calidad humana . Nadie te quiere por tu trabajo o tus éxitos profesionales, por eso te quieres tu”.

Víctor Küppers es conferencista motivacional y experto en coaching emocional y psicología positiva

“Necesitamos reivindicar la importancia de la bondad, generosidad, altruismo, compañerismo, porque esos son los grandes valores que nos resignifican. Ser una buena persona es un concepto muy digno. Necesitamos personas que sean honestas, íntegras, que ayuden a los demás, que sean educadas, que digan por favor y gracias. Nos gustan las personas que sonríen y que generan buen ambiente. El estrés, las prisas, hacen que nos volvamos intransigentes, de mal humor, y que no saquemos la calidad humana que tenemos. Las personas que intentan ser buenas, se sienten mucho mejor. Lucha por ser la mejor persona que puedas ser”, destacó Küppers.

“En un contexto en donde la vida se dio vuelta, donde los diferentes roles se superponen, donde la vulnerabilidad es protagonista y cada día es un nuevo desafío, proponemos subirnos al cambio y aportar una mirada renovada y optimista al rescate del ser humano. Venimos a plantear un nuevo rumbo, basado en oportunidades, en el bienestar, en la colaboración, la resiliencia y la empatía . Dejemos de hablar de Recursos Humanos, hablemos de Personas. Apostemos, acompañemos y cuidemos al fundamental y más valioso capital de cualquier organización, humanicemos a las empresas. Invitamos a un espacio en el cual compartimos experiencias, reflexiones, datos y nuestro aporte para encarar juntos una nueva forma de liderar, apoyándonos en la tecnología y poniendo todas las herramientas y energías al servicio del ser humano, donde nos replanteamos: ¿Relación de dependencia? ¡NO! relación de independencia”, resaltó Horacio Llovet, co fundador de Nawaiam, una plataforma de gamificación que, basada en tecnologías como la ciencia de datos y machine learning, ofrece a los usuarios una experiencia lúdica durante el proceso de selección, y permite también brindar “diagnósticos internos” de alta confiabilidad y objetividad para las organizaciones, impulsando así la transformación digital del Capital Humano.

Horacio Llovet es co fundador de Nawaiam, una plataforma de gamificación basada en tecnologías como la ciencia de datos y machine learning

Nawaiam no solo estuvo presente en el ciclo de charlas, sino que además fue sponsor de uno de los cuatro escenarios principales donde se desarrollaron las ponencias. Durante la primera jornada de encuentro, Horacio Llovet propuso un profundo análisis sobre la relación de (IN)DEPENDENCIA, la vuelta al valor del individuo, libertad, respeto e inclusión, profundizando sobre cómo la pandemia obligó a las personas y las empresas a repensar y rediseñar sus vidas con nuevas reglas, poniendo al ser humano en el centro de todo. La revalorización del humano y el ciclo de vida de las personas dentro de las empresas.

Fred Kofman, Fundador del Conscious Business Center y Google VP Leadership Development expuso sobre cómo inspirar a los seres humanos para estar orgullosos de ser recursos para una misión trascendente. Habló sobre cómo cada persona tiene una necesidad básica de darle sentido trascendente y ético a su vida, y de cómo el participar en una empresa con un fin noble hace posible que mortales como nosotros construyan un “proyecto de inmortalidad” que dé significado a la existencia.

"Dejemos de hablar de Recursos Humanos, hablemos de Personas", advirtió Llovet

Kofman destacó: “Todos tenemos un proyecto de inmortalidad simbólica, queremos darle un sentido trascendente a nuestras vidas. No hay nada que le dé ese sentido, si no es en cooperación con otros. Ese creo que es el fenómeno espiritual de la empresa”. Y agregó: “El trato que hace un líder con su gente, es esa oportunidad de darle un sentido trascendente a su vida, uniéndose a un proyecto importante. Y a cambio de eso, quiere todo su entusiasmo, lo mejor que pueda dar, aquello que no se puede comprar. Lo mejor solo se recibe por la voluntad del otro. Se merece, pero no poniendo un propósito. El líder va a ayudar a la persona a florecer y darle sentido a su vida, y a cambio de eso, pide su ayuda para alcanzar esa misión o propósito trascendente de servicio a la humanidad”.

Alejandro Melamed, conferencista internacional y referente en Futuro del Trabajo basó su exposición en la exponencialidad, del mundo VICA al BANI, el impacto de la transformación digital en las personas, la necesidad de cuidar a través de experiencias memorables y los cuatro pilares del liderazgo exponencial de RRHH, con el desafío de comprender si los líderes de RRHH avanzan a la velocidad que requieren estos tiempos.

Parte de la exposición de Alejandro Melamed, conferencista internacional y referente en Futuro del Trabajo

Por su parte, Isela Costantini, Conferencista Internacional, autora de “Un Líder en Vos”. Former CEO General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay y Aerolíneas Argentinas, miembro del Consejo en Universidad Austral, Banco de Alimentos y CIPPEC, habló sobre el actual rol de los líderes de Capital Humano, en un momento en que los procesos de transformación deben comenzar. “Capital humano dejó de ser un área de soporte para el CEO. Debe ocupar el rol de pilar estratégico en toda y para toda la organización. Hoy hablamos de estructuras horizontales, metodologías ágiles y generaciones (millennials) que miran a sus líderes casi como pares. Capital Humano es el aire que atraviesa todos los espacios de la organización y permite entender los desafíos y oportunidades del día a día y de los cambios necesarios”, agregó.

Melamed se refirió a los cuatro pilares del liderazgo exponencial de RRHH, con el desafío de comprender si los líderes avanzan a la velocidad que requieren estos tiempos

Para finalizar, Inma Puig Santos (España), Psicóloga del Fútbol Club Barcelona, Autora de “La Revolución Emocional”, habló sobre aquellas cosas que suceden en los equipos de trabajo y no se ven. Propuso hacer el ejercicio de pensar juntos, ya que pensar sirve para entender y entender sirve para ver. Porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Se analizó en profundidad el significado de la palabra cuidar. Si se persiguen resultados hay que cuidar a las personas porque los resultados llegan única y exclusivamente a través de las personas.

Isela Costantini, conferencista internacional, autora de “Un Líder en Vos”. Former CEO General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay y Aerolíneas Argentinas

Inma Puig Santos, destacó: “Para entender a las personas hay dos caminos, el camino más corto consiste en ponerse en su lugar, entender su anatomía. Tenemos dos orejas y una boca, hay que escuchar el doble de lo que se dice. Con una oreja escuchar lo que dicen y con la otra lo que no nos dicen. El método con el que siempre se consigue algo implica un mayor y mejor conocimiento de las personas”.

Inma Puig Santos, psicóloga española del Fútbol Club Barcelona, autora de “La Revolución Emocional”

Y agregó: “En los trabajos hay algo más importante que saber qué hay que hacer, y es saber lo que no hay que hacer. No hay que humillar, ridiculizar, no podemos pedirle algo a alguien que sabemos que no va a poder hacer. Un equipo que funciona, es un grupo de personas capaz de ir resolviendo los problemas inherentes a la naturaleza humana a medida que van apareciendo. Los equipos tienen una sabiduría secreta y reaccionan con resultados agradables cuando se sienten cuidados. Cada persona de las que constituye un equipo tiene un talento. Hay que cuidar el talento, todos tenemos un talento y hay que descubrirlo”. Y concluyó su exposición con la afirmación: “Hay que humanizar las organizaciones. Hay que poner a las personas en el centro del mundo.”

Cabe destacar que el 100% de la ganancia recaudada con la venta de las entradas del Benchclub HR Summit 2021, será donado a Fundación Sí, para apoyar el trabajo social que encara su Presidente, Manuel Lozano.

Para consultar la agenda completa de speakers, ingresar en www.hrsummit.com.ar

