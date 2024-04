¿Debería renunciar a su trabajo “aburrido”? ¿O es rescatable?

¿Lo has intentado todo, pero sigues sintiéndote mal en el trabajo? La insatisfacción laboral a menudo puede parecer una niebla cambiante que se cierne sobre ti. “Piensas: ‘¿Qué me pasa? Sobre el papel, mi trabajo parece estar bien. ¿Por qué no soy feliz?’”, dice Blake. No te apresures, dice, pero tampoco te quedes en un trabajo que te agota.