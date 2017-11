Sí. Nosotros estamos buscando ampliar el espectro de usuarios. Es importante entender que los beneficios de usar la inteligencia artificial aplicada al deporte tiene que ir acompañado de mucha disciplina. Por ejemplo, si esto sugiere una dieta, el cuerpo técnico o uno, como deportista individual, debe seguirla si no los resultados no van a ocurrir. Por otro lado, es clave alimentar estos sistemas con información verídica y fidedigna (cuántas horas tengo de sueño, cuánto entrené, qué comí). Si no lo hago o busco el dispositivo que tome estas mediciones automáticamente y no las vuelco al sistema, obviamente no va a funcionar.