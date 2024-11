Martín Fierro de la Moda 2024: Valeria Mazza e Iván de Pineda revelan el detrás de escena de la gala más fashionista

Valeria Mazza e Iván de Pineda, conductores de los Martín Fierro de la Moda, palpitaron lo que será la gran noche del viernes 6 de diciembre en diálogo con Infobae (Adrián Díaz)

La gran noche de la moda en la televisión argentina toma forma y ya tiene fecha: será el viernes 6 de diciembre. Durante la gala se reconocerá el trabajo de diseñadores, fotógrafos, modelos e influencers, además de destacar el estilo reflejado en redes sociales, entre otros puntos.

Los Martín Fierro de la Moda están entre los momentos más relevantes de la televisión nacional, será conducido por Valeria Mazza, quien regresa tras liderar las dos ediciones anteriores, junto a Iván de Pineda, que debuta como anfitrión este año.

De cara a la ceremonia, que se transmitirá por Telefe, ambos conversaron con Infobae y analizaron el despliegue de estilos que se apreciará en la alfombra roja más esperada del año. Sobre el hecho de conducir esta gala una vez más, Valeria destacó: “Conducir este evento me encanta, me parece una fiesta de la industria de la moda. En mis largos años de carrera le debo mucho a la moda argentina, aquí es donde empezó mi carrera. Me encanta que la moda tenga este premio y este año especialmente presentarlo con Iván y en Telefé me parece una fiesta, voy feliz”.

El Martín Fierro de Oro se entregará este año entre las categorías ganadoras

Respecto a la dinámica en la conducción junto a Iván de Pineda, Mazza se mostró entusiasmada: “Me encanta hacer la conducción con Iván, nos miramos y nos entendemos, nos conocemos mucho. Si bien no hemos presentado muchas cosas juntos, tenemos mucho vocabulario en común, muchas vivencias que nos representan a los dos. Será una fiesta y creo que los dos vamos con el mismo objetivo: pasarla bien, hacer que la gente pueda disfrutar, conocer más y celebrar lo que es la industria de la moda argentina”.

La modelo también se refirió a las expectativas que genera la alfombra roja, uno de los momentos más esperados de la noche: “La alfombra roja siempre es lo más esperado de estos premios. Me encanta que la gente se esmere, se esté preparando sus looks desde hace un tiempo. Seguramente van a haber muchos que nos van a sorprender y más siendo un premio de moda. Hay muchos diseñadores que se están esmerando para mostrar sus creaciones en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda”.

Los conductores destacaron el gran momento de la moda argentina, algo que se verá en los Martín Fierro (Adrián Díaz)

Sobre su propio look, Mazza adelantó que rendirá homenaje a los diseñadores nominados en la categoría a mejor diseñador del año: “Yo voy a tener 4 cambios, que son los 4 diseñadores que están nominados a mejor diseñador del año. Voy a usar Adrián Brown, Fabián Zitta, Min Agostini y Javier Saiach”.

Finalmente, la conductora compartió su análisis sobre el momento de la moda en el país: “En Argentina hay mucha creatividad, mucho talento y por eso me encanta este premio, que le da visibilidad a todo este talento argentino. No es un momento fácil, pero como es un mundo muy creativo, siempre se las arregla para salir adelante y mostrar lo mejor de nuestro país”.

Por su parte, De Pineda dialogó con Infobae y reflexionó: “Estoy muy contento de recibir los Martín Fierro de la Moda y celebrar la industria en la cual me he desarrollado durante tanto tiempo. Tengo mucha expectativa para la noche. Feliz de compartir la noche con Vale, a quien conozco desde hace tantos años, y de pasar un grato momento junto a los invitados. La vamos a pasar muy bien”.

“No tengo dudas del esmero y el cariño que todos van a poner en sus looks para una gala semejante. Lo más importante es ser fiel a lo que uno le gusta y a cómo uno se siente. Argentina siempre ha sido cuna de grandes talentos, inspiración y realización y seguramente siempre va a ser así”, remarcó Iván. Y reveló que, para conducir la gala, vestirá un “black tie creado minuciosamente por Nicolás Zaffora”.

Valeria Mazza e Iván de Pineda estarán a cargo de la conducción de la tercera edición de los premios. En su diálogo con Infobae remarcaron su felicidad por compartir la gala

La organización de los premios está encabezada por Flavia Fernández, directora general del Martín Fierro de la Moda, con la producción de Liliana Parodi y la colaboración de Carla Rodríguez, periodista con amplia trayectoria en el rubro. A diferencia de ediciones previas, no habrá mesas en un salón; en su lugar, se realizará un ágape en el estudio desde donde se emite el programa de Susana Giménez. Como es tradición en las premiaciones de APTRA, se entregará el Martín Fierro de Oro entre las categorías ganadoras.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2024

Mejor Estilo en conducción femenina

Juana Viale - Almorzando con Juana - El Trece

Florencia de la V - Intrusos - América TV

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Mejor estilo en conducción masculina

Iván de Pineda - Escape Perfecto - Telefe

Darío Barassi - Ahora Caigo - El Trece

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Fernando Dente - Noche al Dente - América

Mejor estilo panelista femenina

Yanina Latorre - LAM - América TV

Analía Franchín - A la Barbarossa - Telefe

Sol Pérez - Gran Hermano y Cortá por Lozano - Telefe

Mejor estilo panelista masculino

Mauro Szeta - Cortá por Lozano - Telefe

Guido Zaffora - Intrusos - América TV

Gastón Edul - TyC Sports

Diego Ramos - El Trece

Actores con mejor estilo en ficción

Juan Minujín - Coppola, el representante - Dinsey +

Benjamín Vicuña - Envidiosa - Netflix y La voz ausente - Disney +

Esteban Lamothe - Envidiosa - Netflix

Boy Olmi - Margarita - Max/Telefe

Pampia está nominada a mejor estilo en redes (@pampitaoficial)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani - Envidiosa - Netflix

Isabel Macedo - Margarita - Max/Telefe

Justina Bustos - Culpa Cero - Disney+

Violeta Urtizberea - Envidiosa - Netflix

Mejor diseñador de moda femenina

Fabián Zitta

Adrián Brown

Min Agostini

Javier Saiach

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

José Valosen

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Julieta Poggio

Zaira Nara

Julieta Poggio es otra de las celebridades nominada

Mejor fotógrafo

Luciana Val y Franco Musso

Gabriel Rocca

Martín Traynor

Mejor maquilladora

Estefanía Novillo

Luli de la Vega

Bettina Frumboli

Mejor peluquero

Zacarías Guedes

Max Jara

Nacho López Fagalde

Mejor estilista

Vicky Miranda

Joaco Díaz

Eugenia Rebolini

Modelo del año

Imán Kaumann

Dafne Cejas

Florencia Mayer

Mejor influencer de moda

Sofía Gonet

Zuzu Coudeu

Minerva Caseros

Eva Bargiela

Damián Betular nominada en la categoría Mejor estilo en streaming masculino

Mejor estilo en streaming masculino

Nacho Elizalde - Nadie dice nada - Luzu y El stream de Susana Giménez - Telefe

Nico Occhiato - Nadie dice nada - Luzu

Damián Betular - Sería Incríble - Olga

Ángel de Brito - Ángel responde - Bondi Live

Mejor estilo en streaming femenino

Gimena Accardi - Cuando Eric conoció a Milton - Olga

Zaira Nara - Rumis - La Casa Streaming

Flor Jazmín Peña - Nadie dice nada - Luzu

Nuevo talento de la moda

Milagros Pereda

Helena Dakak

Joti Harriague

Gustavo Pucheta-Fabián Paz