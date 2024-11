Latin Grammy 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra roja más esperada por las estrellas de la música

La alfombra roja de los Latin Grammy 2024 en Miami se convierte en una pasarela donde cada atuendo es evaluado

La entrega de los Latin Grammy 2024, en el Kaseya Center de Miami, Florida, volvió a marcar tendencia. Es que la gala, que reconoce a los artistas, productores y creadores destacados en la música latina con base en los trabajos lanzados entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, volvió a convertirse en una suerte de pasarela de moda, donde el glamour y el estilo dijeron presente.

Como es tradición, la alfombra roja previa a la ceremonia reunió a las figuras que, antes de ser parte de la entrega de los galardones, lucieron sus outfits. Cada estilo quedó bajo la mirada de los diseñadores Gabriel Lage y Verónica de la Canal, quienes lo analizaron en diálogo con Infobae.

Según los expertos, este año los detalles definieron la percepción de cada look para responder a la siguiente pregunta: ¿quiénes fueron los mejores y peor vestidos?

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Latin Grammy

Becky G

En esta edición de los Latin Grammy, destacaron a Becky G por su vestido realizado con una malla plateada ceñido al cuerpo, con apliques brillantes y una capa de tul con bordados de plumas que se extiende por el suelo. Su estilismo elegante, junto a un peinado recogido, aporta sofisticación.

La cantante estadounidense Becky G fue, para los especialistas, una de las más deslumbrantes de la noche

Al hablar sobre la artista, Lage destacó: “Está con un vestido joya, de una línea que se está viendo mucho en las pasarelas, y con una capa. La capa me parece que tiene unos plisados de tul en la terminación y el estilo de llevar capas sobre los brazos y superpuestas al vestido es una tendencia absoluta. Es un poco de la moda que se ve llevada al extremo, un extremo de transparencias rotundas”.

Mientras que De la Canal así la describió: “Divina. Me gusta mucho la elección del color y esa capa abrigo que le da el marco al atuendo. Muy bien el pelo y el make up”.

Karol G

Karol G, con un vestido en tono aqua y un profundo escote, deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy en Miami. La abertura lateral y una larga cola fueron protagonistas

Lage elogió el estilo de Karol G y resaltó: “Llegó con lo que aparenta ser un vestido en jersey stretch, absolutamente pegado al cuerpo, un gran tajo, una caída muy importante en la falda, y un escote que llamamos habitualmente ‘escote vértigo’, porque es en V y llega al ombligo. Seguramente tiene la espalda descubierta en un color aguamarina shock”.

Nathy Peluso

La galardonada artista se presenta en dos looks para los Latin Grammy: un vestido rojo con detalles estructurados, que llevó en el escenario mientras sostenía su gramófono, y un elegante outfit nude de silueta ajustada

“Se vistió para la ovación y eligió el color adecuado para brillar como una diva y recibir su premio es una readaptación de las grandes divas con un vestido de cortes modernos. El pelo y make up acompañan el glam”, valoró De la Canal sobre el primer look de la noche, el vestido rojo. Mientras que al analizar el segundo, fue Lage quien sostuvo: “Nathy Peluso con una pieza joya, un vestido absolutamente bordado en geometrías. Tiene una pequeña reminiscencia de los años 50, sobre todo en la línea del escote. Hay un poquito de sensualidad años 50, con una pieza absolutamente sensual. Un poco exageradamente pegado al cuerpo. Una figura muy latina, realmente es sirena absoluta”.

María Becerra

La cantante argentina María Becerra deslumbró con un vestido azul pastel transparente adornado con cuentas y plumas. El diseño, de malla y con aberturas laterales que dejan ver parte de sus tatuajes, realza su figura y destaca sobre el fondo rojo del evento.

Con respecto a María Becerra, De la Canal apuntó: “Ese pelo va muy bien con el color hielo del vestido. Son muy interesantes el drama de las mangas con las plumas en degradé”.

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez: ella lleva un vestido de malla transparente con detalles en pedrería, guantes a juego y un bolso metálico, mientras él viste un esmoquin clásico negro con camisa blanca y moño

El artista colombiano Carlos Vives llegó a la alfombra roja con su pareja Claudia Elena Vásquez. Para Lage, fueron “dos looks perfectos para una red carpet de Latin Grammy. Él impecable con un esmoquin realmente clásico, pero muy bien. Y ella, con una pieza absolutamente bordada, con un trabajo muy espectacular de bordado. Es un trabajo de mano muy fuerte y súper elegante. También con una línea de vestido que viene muchísimo. El color gris acerado es otro de los ítems de las próximas colecciones, que ya se está viendo en las de este año. Todo lo que es metálico ha venido para quedarse”.

Bizarrap

Bizarrap, completamente en negro, optó por un traje de tres piezas, camisa blanca y gafas oscuras, el cual completa con su tradicional gorra

“Me sorprendió la formalidad de Bizarrap. Está elegante y a su vez moderno al optar por no llevar corbata ni moño. Me gusta la elección de los zapatos”, dijo De la Canal sobre el look del argentino.

Mon Laferte

Mon Laferte, con un atuendo excéntrico y teatral, optó por un vestido negro de mangas abullonadas y un corsé que realza un escote profundo con detalles en encaje rojo. La falda, de múltiples capas, está decorada con patrones de cuadros y adornada con numerosos apliques de ojos rodeados de llamas. Completa el estilo, un tocado en forma de corazón rojo que lleva un ojo en el centro y una red que cubre parcialmente su rostro

La cantante chilena Mon Laferte fue una de las que no aprobó con su look. Bajo esta línea, Lage destacó: “Es un premio a la música y a veces viene acompañado de algunas cosas exóticas”.

David Bisbal

Con un traje burdeos de patrón geométrico de líneas cruzadas, David Bisbal posa en la alfombra roja de los Latin Grammy. La combinación de color profundo y detalles gráficos aporta un estilo moderno a su conjunto elegante.

El artista español David Bisbal lució impecable en la alfombra roja, según De la Canal: “Adoré el color del traje. El corte y la solapa el calzado también. Es uno de los mejores looks”.

Jay de la Cueva

Jay de la Cueva fue uno de los desaprobados debido a su elección de un conjunto de lentejuelas azules con capa y capucha que cubre parcialmente su cabeza. Las gafas oscuras complementan el estilo.

Sobre el músico mexicano Jay de la Cueva, De la Canal planteó: “No me parece elegante ni tampoco transgresor. No es de mi agrado para la ocasión”. Mientras que Lage agregó: “Lo único que puedo decir es que el Latin Grammy te permite locuras.”

Hanna Rivas

La artista Hanna Rivas con un vestido negro ajustado y de transparencias, adornado con bordados y un profundo escote en V, completa el look con una melena suelta y accesorios en tonos metálicos.

Lage, sobre la elección de Hanna Rivas: “Está dentro de una línea absolutamente sexy. No me encantan las mujeres cuando están exageradamente sexy. Me gustaría más una sensualidad suave y elegante”.

Emilia Mernes

Mernes optó por un vestido plateado sin tirantes, adornado con detalles brillantes y un borde de plumas rosas en la falda. Su cabello suelto en ondas suaves le brindan una elegante apariencia.

De acuerdo a De la Canal, la cantante argentina lució “glamour de los años dorados de Hollywood, el detalle de las plumas en el ruedo son el toque para determinar el look”.

Evaluna y Camilo

Evaluna y Camilo optaron por un vestido asimétrico en tonos grises y blancos que simula un efecto de humo (para ella), una camiseta transparente sin mangas y pantalones negros sueltos, con un pendiente llamativo (para él).

“Hay escaso sentido del gusto en esta alfombra de los Latin Grammy”, aseveró Lage al observar los looks de Evaluna y Camilo.

Anitta

La cantante brasileña luce un vestido blanco de encaje estilo corsé, de transparencias suaves y tirantes delgados, que añade un toque romántico y delicado

“Anitta lució un vestido lencero con un corsé de transparencias con varillas, una tendencia que se está utilizando mucho y que se verá en numerosas pasarelas. Todo confeccionado en encaje Chantilly con algunos detalles rebrodé y volantes en la falda”, destacó Lage.

Luis Fonsi y Agueda

La pareja destaca en la alfombra roja: él, con un traje negro y aplicaciones plateadas en los hombros; ella, con un vestido de mallas doradas que evoca una armadura moderna, un estilo audaz y contrastante ideal para una red carpet

“Él está muy fashionista con ese traje intervenido y el vestido de ella es muy moderno. Me gusta mucho el largo que eligió para su vestido. Impecables ambos”, resaltó De la Canal.

Mau y Ricky

Con trajes grises de corte moderno, combinados con shorts, calcetines altos y tenis, los artistas eligieron un estilo casual y desenfadado

El estilo de los artistas quedó bajo la mirada de Lage, quien sentenció: “¡Tremendo!”.

Nicole Horts

La artista optó por un largo vestido blanco de corsetería estructurada y botas de plataforma, un look que impone un estilo gótico que completa con detalles deshilachados

“Extravagante rockera diferente”, definió De la Canal sobre el look de la artista.

Jorge Drexler

El artista uruguayo optó por un traje negro clásico con un pañuelo azul en el cuello y gafas redondas, complementando su look formal con un estilo sofisticado y discreto.

Para Lage, “Jorge fue uno de los más elegantes y muy actual. Las solapas anchas son sin duda tendencia absoluta”.

Positiveman

Con un atuendo dorado metálico, que luce junto a una capa y máscara, este artista emergente de la música electrónica dijo presente en la red carpet de los Latin Grammy.

El llamativo atuendo dorado que eligió el artista de la música electrónica incluye un traje completo con textura metálica dorada, compuesto por una chaqueta con botones y pantalones a juego, complementado con una capa forrada en tono naranja brillante que aporta dramatismo y volumen. La máscara de lucha libre en colores rojo y negro, con un diseño de flamas que enmarca los ojos, convirtió su presencia en un momento de teatralidad.

Berenice Benulus

Con un vestido lila con aplicaciones de pedrería, la artista luce una abertura lateral y una estola de plumas blancas, logrando un look glamoroso y lleno de brillo en la alfombra roja.

Para Lage, en el estilo de la artista “se repite la misma idea de la capa de Becky G, pero esta vez con plumas de avestruz, en una boa, que también participa mucho de las últimas tendencias. Es un vestido absolutamente prolijo, de línea joya, bordado a mano, sin ninguna duda, con un gran tajo, pero muy bien posicionado. Debe tener una espalda baja, casi seguro, con un escote asimétrico, sostenido en un hombro. Es un escote que es difícil de realizar para que quede bien y, la verdad, queda perfecto”.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

La pareja posa en la alfombra roja con un estilo y elegancia que los puso entre los más destacados. Él con un traje gris oscuro y gafas de sol, y ella con un vestido negro de textura trenzada y flecos largos, que aporta movimiento y sofisticación.

La pareja destacó por su sofisticación y estilo impecable en la alfombra roja. El elegante vestido negro de cuello alto y con una textura de trenzas largas que eligió ella, le brindaron movimiento y originalidad, que al combinarse con una abertura frontal, logró un toque de sensualidad refinada. El reconocido cantante, por su parte, optó por un traje oscuro de corte clásico con solapas satinadas, que completó con sus ya clásicas gafas de sol. Un estilo que, entre ambos, logró armonía y proyectó una imagen de distinción y buen gusto.

Alisun

Con un original atuendo que combina un corsé metálico dorado, esculpido con detalles de torso humano, y una falda blanca drapeada de abertura alta en una pierna, la artista cautivó a los presentes

“Ame ese look de estilo épico, con esa especie de corsé que emula una armadura y los pliegues de la falda que nos inspira al atuendo de una diosa Griega o romana”, describió De la Canal

*Con imágenes de AFP y Reuters