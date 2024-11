Semana de la Alta Costura: dos desfiles impactantes fusionaron la moda con la arquitectura y la tradición

Crédito: Roger Vekstein

● La Semana de la Alta Costura se está celebrando por primera vez en el icónico Teatro Colón, con la organización de Elina Costantini .

● Fabián Zitta presentó “Yugen”, una colección inspirada en la arquitectura minimalista de SANAA, destacando plisados y drapeados futuristas.

● Sylvie Burstin presentó “Picardía”, un homenaje a la tradición y legado de la casa, con piezas de denim bordado y guipures.

Elina Costantini dirige el acontecimiento de la alta costura en Buenos Aires. Aquí junto a Eduardo Costantini y Pampita

El diseñador Fabián Zitta durante el desfile que lo tuvo como protagonista, junto a Elina y Eduardo Costantini

Por qué importa: refuerza a Buenos Aires como epicentro de la alta costura y resalta la evolución de la moda local en escenarios de prestigio como el Teatro Colón.

El Teatro Colón se convirtió esta semana en el escenario para la SAC 2025. Aquí uno de los modelos de la colección de Zitta (Roger Vekstein)

Con un despliegue de creatividad y lujo, la Semana de la Alta Costura (SAC) 2025 tuvo dos desfiles memorables: la colección “Yugen” de Fabián Zitta, una propuesta avant-garde que combina alta costura y arquitectura, y “Picardía” de la casa Sylvie Burstin, un homenaje a la tradición y al legado artesanal. Ambos acontecimientos brillaron en el Teatro Colón bajo la dirección experta de Elina Costantini, que lleva la batuta de esta prestigiosa cita de la moda de Buenos Aires.

“Yugen” presenta una propuesta vanguardista inspirada en el estudio japonés SANAA (Roger Vekstein)

En la SAC 2025, que por primera vez se lleva a cabo en el icónico Teatro Colón, los días anteriores estuvieron marcados también por desfiles de gran nivel y propuestas diversas que dejaron en alto la imagen del diseño argentino. La jornada inaugural presentó la colección “Obsidiana” de Javier Saiach, destacada por sus formas exuberantes y colores intensos. El diseñador español Jorge Redondo había sido el encargado de abrir la prestigiosa cita de la alta costura de Buenos Aires con su colección “Volver”, y regresará en la última jornada, que será esta noche, cerrando así el evento con un despliegue final que promete ser inolvidable.

Fabián Zitta desafió las normas con su nueva colección en el SAC 2025 (Roger Vekstein)

Anoche, fue el turno del talentoso diseñador argentino Fabián Zitta, reconocido por su enfoque innovador, quien presentó su última colección titulada “Yugen” en la SAC 2025. Este término japonés, que evoca una belleza sutil y misteriosa, guía el espíritu de una propuesta que mezcla arte, moda y arquitectura. En esta ocasión, el creador se inspiró en la obra del estudio japonés SANAA, conocido por sus diseños arquitectónicos curvos y minimalistas que redefinen la percepción del espacio habitable.

El diseñador Gabriel Lage se dio cita en la noche de su colega Fabián Zitta

La colección “Yugen” se compone de 37 looks cuidadosamente confeccionados que integran elementos de la alta costura tradicional y técnicas modernas de diseño. Se destacan los plisados y drapeados realizados a mano, que aportan una estética volumétrica y futurista. Estos detalles muestran la maestría de Zitta al trabajar sobre maniquí, permitiendo que cada prenda adquiera una forma escultórica única.

Pampita, Elina Costantini, Fabian Zitta, Eduardo Costantini, Flor de la V y Fabian Medina Flores en una nueva velada de la moda en el Teatro Colón

El uso de materiales de lujo, como la seda natural y los brocados con estampas repetitivas, le da a las piezas un acabado refinado y dramático. La colección se distingue por su paleta de colores limitada, predominando el negro, verde y cobalto, que resalta la estructura y detalles minuciosos de cada prenda.

“Yugen” de Zitta: el cruce entre moda vanguardista y diseño arquitectónico (Roger Vekstein)

Una novedad de la colección es la presentación de una línea de joyería exclusiva, elaborada en alpaca y diseñada para complementar las prendas. Estas joyas, fabricadas por expertos orfebres, se inspiran en las maquetas y planos de SANAA, integrándose a las prendas y formando escotes y cinturas que combinan cuero y metales trabajados. Este enfoque otorga un sentido de continuidad visual y conceptual entre la moda y la arquitectura.

Las influencias del estudio japonés SANAA inspiran una nueva forma de entender la alta costura (Roger Vekstein)

En complemento, Zitta ha trabajado con la firma Claude Benard para desarrollar una cápsula de seis modelos de zapatos, creados específicamente para la colección. El trabajo en conjunto con un equipo especializado en maquillaje, peluquería y estilismo garantizó una puesta en escena que cuidó cada detalle, reforzando la intención de mostrar la moda como una expresión integral de arte y diseño.

La fusión de la moda y líneas arquitectónicas en desfile sin precedente en el teatro colón (Roger Vekstein)

Esta colección, que destaca por su enfoque severo y dramático, rinde homenaje a una estética nipona que conjuga simplicidad y sofisticación, en un reflejo de la continua búsqueda de Fabián Zitta por empujar los límites de la alta costura.

Fusión de estilo y artesanía en la pasarela

La colección Picardía, se presentó por primera vez en la Semana de la Alta Costura, evento organizado por Elina Costantini

La presentación de Picardía en la Semana de Alta Costura Otoño-Invierno 2025 no fue solo un desfile, sino una auténtica celebración del arte con la historia y la visión detrás de la casa de moda Sylvie Burstin. El Teatro Colón, con su majestuosidad y valor simbólico, se convirtió en el escenario perfecto para un evento que reunió lo mejor de la tradición y la innovación en la alta costura argentina.

Emma & Val logran a través de Sylvie Burstin crear colecciones más auténticas, donde vestir el sentir de cada persona es la premisa

La colección se reveló como un homenaje a décadas de esfuerzo y dedicación en el mundo de la moda, y como una muestra del compromiso inquebrantable de Emm&Val (Emm Vernieri y Val Hillebranda) por mantener viva la esencia y el legado de la casa que encabezan.

La colección “Picardía” rinde homenaje a la tradición y al legado artesanal

El viaje que dio origen al nombre de la colección es una historia que encierra más que inspiración: se trata de una metáfora del propio recorrido de Sylvie Burstin y su capacidad para adaptarse y reinventarse. Durante su paso por París, en la prestigiosa Rue Saint-Honoré, Emm&Val, encontraron la chispa que encendió el concepto de Picardía.

Elina Constantini, que lleva la batuta de esta prestigiosa cita de la moda de Buenos Aires

Esto conectó emocionalmente con las diseñadoras al descubrir que su nombre rendía homenaje a la región histórica de Picardía y al Santo Honorato, un vínculo inesperado que resonó profundamente con la historia y la misión de la marca.

Pampita también dio el presente cuando la casa Sylvie Burstin revivió el espíritu de la alta costura con un tributo a la artesanía

“Hoy nos reencontramos en SAC, en esta impresionante presentación de la Semana de la Alta Costura Buenos Aires, en el Teatro Colón. Es la primera vez que se realiza un desfile en la historia del teatro, en la marquesina de la calle Libertad. SAC es el único evento de la industria de la moda local que reivindica el verdadero trabajo detrás de una colección como lo es Picardía”, dijo a Infobae una de las diseñadoras.

Sylvie Burstin presenta una línea que explora materiales y técnicas innovadoras

La riqueza y diversidad de Picardía

La colección Picardía se construyó sobre una cuidadosa selección de materiales y un esmero artesanal que dieron vida a más de 40 piezas únicas. Desde la utilización de denim teñido artesanalmente y bordado con hilos de seda en complejos patrones de “algas”, hasta los creppés sastreros que aportaron estructura y elegancia a las siluetas, cada prenda fue diseñada con una atención al detalle que refleja la pasión por la alta costura.

La casa Sylvie Burstin a lo largo de estos 10 años buscó ser siempre fieles a su inspiración, destacando la personalidad y el estilo

Emm&Val exploraron una paleta de colores que incluyó tonos metálicos, pastel y, en ciertos momentos, colores vibrantes que aportaban dinamismo y modernidad a la colección. La mezcla de sedas laminadas y organza estampada, junto con los guipures que componían texturas únicas, dio lugar a un desfile que equilibraba lo etéreo con lo tangible, lo delicado con lo audaz.

En esta Colección prevalecen las líneas lánguidas y estilizadas, elegantes transparencias en tonos metálicos y apastelados, animándose por momentos a colores fuertes y a sobresalir con su característica línea “New look” de largo midi

Filosofía creativa y legado compartido

La filosofía de “vestir el sentir de cada persona” que impulsa a Emm&Val es evidente en Picardía, donde cada prenda no solo es una pieza de alta costura, sino una declaración de la individualidad y la personalidad de quien la elige. La sinergia entre ambas diseñadoras ha permitido que las técnicas tradicionales, como el teñido y bordado artesanal, convivan con enfoques modernos y disruptivos, logrando piezas que resalten por su originalidad y sofisticación.

Queremos representar el aire fresco, la búsqueda de lo nuevo, lo disruptivo y Sylvie Burstin trae consigo más de 50 años de experiencia en la moda argentina

En la colección Picardía, Emm&Val no solo presentaron una línea que rindiera tributo al pasado, sino que también crearon un puente hacia el futuro, reafirmando que continuar con el legado de la casa era no solo una elección, sino un deber. Tal como ellas mismas expresaron, “hubiese sido una picardía no haber continuado con el legado de Sylvie Burstin”, una frase que encapsula la misión de la firma y su visión de la moda como un arte vivo y en constante movimiento.

La colección "Picardía" de Sylvie Burstin deslumbró en el Teatro Colón con bordados de seda y guipures, reflejando el legado de más de medio siglo de alta costura

El desfile de Picardía no fue solo un evento de moda, sino una reafirmación del lugar de Sylvie Burstin en la historia de la alta costura argentina. Con cada paso en la pasarela, se honró una tradición de más de medio siglo que ha sabido mantenerse relevante en un mundo de cambios rápidos y tendencias efímeras.

La paleta de colores metálicos y pasteles en "Picardía" aportó un dinamismo único al desfile de Sylvie Burstin en la SAC 2025

“Detrás de esta pasarela hay una rigurosa curaduría y una exigencia que está a nuestro nivel. Cuando Elina nos propuso participar, nos pareció maravilloso y, poco a poco, con mucha convicción, nos llevó a que la presentación fuera aún mayor de lo que se pensaba al principio. Fue un desafío que nos encantó abordar. La elección de nuestra presentación en el exterior nos parecía excepcional; el aire libre para nuestras gasas volátiles era algo que imaginábamos mucho. Nos representa”, agregaron las diseñadoras.