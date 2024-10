El truco para que los tomates no se pudran: dónde y cómo guardarlos

Técnicas innovadoras y métodos tradicionales determinan cómo se almacena el tomate para preservar su calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tomates son un ingrediente esencial en muchas cocinas, pero almacenarlos adecuadamente es clave para preservar su frescura, sabor y nutrientes. A lo largo de los años, han surgido numerosos consejos y controversias sobre cuál es el mejor lugar para guardarlos. Desde evitar la heladera hasta las técnicas más tradicionales, la manera en que se almacenan los tomates puede marcar la diferencia en su calidad y duración. Además, existen estudios que ofrecen una nueva perspectiva sobre el impacto del almacenamiento en el sabor.

El lugar ideal para almacenar tomates

Al contrario de lo que muchos piensan, la heladera no siempre es el mejor lugar para guardar los tomates. Aunque el frío ralentiza la descomposición, también puede alterar su sabor y textura. Por esta razón, lo más recomendable es almacenarlos en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz directa. Los tomates, especialmente si aún están verdes, deben madurar a temperatura ambiente. Una vez maduros, se recomienda consumirlos en pocos días.

Secar los tomates conserva su frescura durante meses; se pueden almacenar en aceite o en un lugar seco y oscuro

Consejos clave para la conservación

Para maximizar la vida útil de los tomates, existen varios trucos sencillos pero efectivos:

Mantenerlos secos : la humedad acelera la pudrición. Evitar lavarlos antes de almacenarlos y procurar que estén en un espacio ventilado ayuda a prolongar su frescura.

Separar los tomates verdes de los maduros : los tomates verdes liberan etileno , un gas que acelera la maduración de otros tomates cercanos.

Guardar los tomates boca abajo: colocarlos con el tallo hacia abajo minimiza la acumulación de humedad en esa zona, lo que previene el deterioro prematuro.

Métodos para prolongar la vida útil de los tomates

Además de los cuidados básicos, hay técnicas específicas que pueden ayudar a extender la vida de los tomates:

Almacenarlos boca abajo : este método permite que mantengan su humedad y no se arruguen rápidamente.

Secarlos : deshidratar tomates es una técnica antigua que conserva la fruta durante meses. Pueden almacenarse en aceite o en un lugar seco y oscuro hasta por un año.

Congelarlos : si bien el congelador es una opción para frenar la descomposición, el proceso de congelación puede afectar su sabor y textura. Lo ideal es congelarlos en trozos y usarlos luego en salsas o guisos.

Convertirlos en salsa: cocinar los tomates y convertirlos en salsa permite almacenarlos por más tiempo en frascos de vidrio esterilizados.

Almacenar tomates en un lugar fresco y ventilado preserva su frescura y nutrientes

El impacto del almacenamiento en el sabor

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Göttingen ha arrojado luz sobre cómo el almacenamiento afecta el sabor de los tomates. Publicado en la revista Frontiers in Plant Science, el estudio demuestra que, a corto plazo, el almacenamiento en frío (7°C) no tiene un impacto significativo en el sabor de los tomates maduros.

Según la autora principal, Larissa Kanski, lo que realmente influye en el sabor es la variedad genética del tomate, más que las condiciones de almacenamiento. Este hallazgo contradice la creencia popular de que el frío siempre altera negativamente el sabor. Sin embargo, los tomates verdes sí pueden verse afectados, ya que el enfriamiento reduce la actividad de los genes responsables de producir las enzimas que dan lugar a compuestos de sabor más dulce.

Mantener los tomates boca abajo minimiza la humedad y prolonga su vida útil

Versatilidad del tomate en la cocina

Los tomates no solo son una fuente rica de vitamina C y licopeno, sino que también se consideran extremadamente versátiles en la cocina. Desde salsas, ensaladas, sopas, hasta incluso recetas dulces, los tomates son un ingrediente indispensable que puede adaptarse a una amplia gama de platos. Al aprender a conservarlos adecuadamente, no solo se mantiene su sabor y textura, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero.

Receta de salsa de tomate

La salsa de tomate casera es una preparación básica y versátil que puede ser utilizada en una gran variedad de platos, desde pastas hasta guisos. Hecha a base de tomates frescos y aromatizada con ajo, cebolla y hierbas, es una opción saludable y deliciosa para darle vida a cualquier comida. Se puede personalizar con especias o hierbas según los gustos personales.

Tiempo de preparación

La salsa de tomate casera requiere aproximadamente 1 hora en total. Esto incluye:

10 minutos para preparar y cortar los ingredientes.

40 a 50 minutos de cocción a fuego lento para que los sabores se desarrollen adecuadamente.

La salsa de tomate casera, hecha con ingredientes frescos, es ideal para una variedad de platos, contribuyendo a reducir el desperdicio de alimentos

Ingredientes

1 kg de tomates maduros (preferiblemente tomates perita).

1 cebolla mediana.

2 dientes de ajo.

1 cucharada de azúcar (opcional).

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

1 hoja de laurel (opcional).

Un puñado de albahaca fresca o perejil (opcional).

100 ml de agua (o caldo de verduras).

Cómo hacer salsa de tomate, paso a paso

Investigadores de la Universidad de Göttingen concluyen que la variedad genética del tomate influye más en el sabor que las condiciones de almacenamiento

Para preparar salsa de tomate casera, primero cortar los tomates, la cebolla y el ajo. Sofreír la cebolla en aceite de oliva hasta que esté dorada, luego agregar el ajo y los tomates. Cocinar a fuego lento junto con el laurel y el agua o caldo. Después de unos 40 minutos, ajustar el condimento y licuar si se prefiere una textura suave. Se puede añadir albahaca o perejil para un toque extra de frescura.

Con estos ingredientes, la receta de salsa de tomate rinde aproximadamente 6 porciones de 100-120 ml cada una, ideal para acompañar un plato de pasta o pizza. Cada porción de esta salsa de tomate contiene aproximadamente:

Calorías: 80.

Grasas: 4 g.

Grasas saturadas: 0.5 g.

Carbohidratos: 10 g.

Azúcares: 6 g.

Proteínas: 2 g.