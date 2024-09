El componente natural que se transformó en el nuevo aliado contra la caída del cabello

El aceite de semillas de calabaza está ganando atención en el campo del cuidado capilar rivalizando con el célebre aceite de romero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de semillas de calabaza está ganando atención en el campo del cuidado capilar, rivalizando con el célebre aceite de romero. Su riqueza en ácidos grasos esenciales y fitoesteroles, lo hacen ganar terreno en la salud del cuero cabelludo y el cabello. Instyle ha proporcionado un análisis detallado de los beneficios y el uso de este aceite con apoyo de diversos expertos.

Beneficios del aceite de semillas de calabaza

En primer lugar, está cargado de vitaminas y ácidos grasos esenciales. Según la tricóloga Penny James, sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden “calmar el cuero cabelludo, detener la picazón y promover condiciones más saludables para los folículos capilares”. Además, el dermatólogo Hadley King, resalta que los ácidos grasos presentes ayudan a “apoyar la salud de los folículos capilares debido a sus propiedades emolientes”.

Según Penny James, los ácidos grasos en el aceite de calabaza ayudan a mejorar la textura del cabello y reducir la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio primordial del aceite de semillas de calabaza radica en su capacidad para apoyar la salud de los folículos capilares. James señala que los omegas-3 ayudan a reducir la inflamación y mejoran la textura del cabello. Por otro lado, los ácidos omega-6 promueven la hidratación y mantienen el equilibrio de la humedad del cuero cabelludo, crucial para un crecimiento capilar saludable.

Uno de los desafíos más comunes en el cuidado del cabello es la pérdida del mismo. La tricóloga Sophia Emmanuel destaca que un incremento en la dihidrotestosterona (DHT) causa que los folículos capilares se encojan, lo que resulta en mechones más delgados. Investigaciones citadas por James sugieren que los fitoesteroles en el aceite de semillas de calabaza pueden influir en la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en DHT, reduciendo así los niveles de DHT y mitigando la pérdida de cabello.

Los fitoesteroles del aceite de semillas de calabaza pueden influir en la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y mitigar la pérdida de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos esenciales desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de las hebras capilares, reduciendo la rotura y las puntas abiertas. “Proporcionan los bloques de construcción necesarios para apoyar la resiliencia general del cabello”, mencionó James para Instyle.

Estudios comparativos

El aceite de semillas de calabaza no solo previene la pérdida de cabello, sino que también puede fomentar el crecimiento del mismo. “El aceite contiene vitamina E, que puede mejorar la circulación del cuero cabelludo y, por tanto, promover el crecimiento del cabello”, dice James. Además, un estudio de 2014 publicado por la National Library of Medicine mostró que los hombres que tomaron suplementos de aceite de semillas de calabaza experimentaron un aumento del 30% en el crecimiento del cabello en comparación con el grupo placebo. No obstante, este estudio se centró exclusivamente en hombres y los suplementos contenían otros ingredientes, por lo cual no se puede atribuir el crecimiento únicamente al aceite.

El aceite de semillas de calabaza puede provocar enrojecimiento y picazón en el cuero cabelludo si se usa en grandes cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2021 hecho por Wiley comparó los efectos de aplicar aceite de semillas de calabaza tópicamente con el uso de minoxidil en mujeres con alopecia. Después de tres meses, ambos grupos mostraron incrementos importantes en el re-crecimiento del cabello, aunque los del grupo del minoxidil tuvieron mejoras ligeramente mayores.

En tanto, James también advierte sobre los efectos secundarios potenciales, como el enrojecimiento y la picazón en el cuero cabelludo, y sugiere el uso de pequeñas cantidades para que sea bien tolerado.

Todos los tipos de cabello pueden potencialmente beneficiarse del aceite de calabaza, aunque los resultados varían de persona a persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto mencionado por Emmanuel es que el tipo de cabello no influye en gran medida en los beneficios del aceite de semillas de calabaza. Todos los tipos de cabello pueden potencialmente beneficiarse, aunque los resultados varian de una persona a otra. Es importante trabajar con un profesional para identificar las causas subyacentes de la pérdida de cabello antes de probar este tratamiento.