Cómo evitar los nervios al hablar en público, según expertos de Harvard

Expertos de Harvard recomendaron grabarse y analizar video mejora confianza al hablar en público

Ser parte de una comunidad implica la constante interacción. La comunicación es el vínculo que permite el entendimiento mutuo y el desarrollo de vínculos sociales. En el transcurso de la vida diaria, los seres humanos se encuentran inmersos en diversas situaciones donde el contacto con otros es ineludible.

Desde las relaciones más íntimas hasta los encuentros casuales, la capacidad de transmitir y recibir mensajes es fundamental para la convivencia armónica y el progreso colectivo. La comunicación trasciende las palabras, abarcando también los gestos, las emociones y las conductas. Pero no es sencillo para todos poder hacerlo, sobre todo ante muchas personas.

Cuáles son los consejos para evitar los nervios al hablar en público

Según los expertos de Harvard, para superar los nervios y la incomodidad al hablar frente a una audiencia, hay determinadas recomendaciones.

Practicar grabándose mientras se presenta el discurso y analizar el video posteriormente. Esto permite detectar fallas o aspectos a mejorar, lo que genera más confianza a largo plazo.

Practicar discursos frente a amigos ayuda a evaluar comunicación efectiva

Otro tip es exponer el discurso frente a amigos o familiares para evaluar la efectividad de la comunicación de los contenidos. Ellos pueden brindar devoluciones y críticas constructivas.

Además de los otros consejos, también se recomienda observar y examinar la forma en que los expertos en oratoria se expresan, con el fin de incorporar algunas de sus estrategias comunicativas al propio discurso, mejorando así la calidad y eficacia del intercambio con la audiencia.

Qué es el truco de los 10 segundos

Según Charles Duhigg, periodista y autor de Supercommunicators sobre la comunicación y relación de los humanos, los nervios pueden afectar la capacidad de comunicarse fluidamente. Las dudas sobre qué decir y cómo decirlo interfieren negativamente, incluso pueden llegar a imposibilitar el diálogo fluido.

Para solucionar esto, el experto aconseja pensar en 3 ideas de temas de conversación o preguntas en los 10 o 20 segundos antes de comenzar una charla.

Incorporar estrategias de expertos en oratoria eleva calidad del discurso

Al tener una seguridad interna basada en esos temas, se pueden disminuir los niveles de nerviosismo y demostrarle confianza al receptor. Es importante realizar este ejercicio, ya que, al tener preguntas listas para exteriorizar, aunque no se terminen utilizando en el intercambio, se cuenta con alternativas para evitar los silencios incómodos que puedan surgir.

Cómo dirigirse al público al hablar

Cuando se trata de comunicarse de manera efectiva frente a una audiencia numerosa, los expertos en oratoria de la Universidad de Harvard sugieren varias recomendaciones.

El discurso debe adaptarse al público destinatario, en consideración con sus conocimientos previos sobre el tema a tratar. Esto permite definir con mayor claridad los objetivos de la exposición. Si la audiencia posee un nivel básico de comprensión, los objetivos deben enfocarse en brindar información introductoria y conceptos fundamentales. En cambio, si el público cuenta con conocimientos avanzados, los objetivos apuntarán a profundizar en aspectos más específicos y complejos del tema.

Planificar la presentación teniendo en cuenta el tiempo asignado. Ajustar los contenidos al tiempo disponible para expresarse de manera efectiva. Evaluar cómo aprovechar al máximo el espacio físico: la posición ideal, los movimientos y gestos más adecuados que refuercen el mensaje.

Postura erguida y contacto visual generan conexión profunda con la audiencia

Seleccionar vocablos precisos para transmitir el mensaje con nitidez. Es importante estructurar la narrativa cuidadosamente, que el discurso esté diseñado. Las frases breves y concisas cautivan mejor la atención del público.

La comunicación eficaz no depende solamente de las palabras, cómo se transmiten también es importante. Al expresarse, se debe modular el tono y volumen de la voz, y tener cuidado con la velocidad del discurso. Las pausas estratégicas enfatizan ideas clave, mientras que reiterar puntos cruciales refuerza el mensaje.

Pero el lenguaje corporal también juega un papel vital. Una postura erguida, la mirada al frente y el contacto visual con el auditorio permiten entablar una conexión más profunda con el público. La combinación harmónica de lo verbal y no verbal potencia la claridad y el impacto del mensaje.

La charla busca inculcar conocimientos valiosos que enriquecerán la vida cotidiana de la audiencia. A lo largo de la charla, se remarcará por qué los conceptos expuestos resultan trascendentes y cómo su aplicación práctica puede beneficiarlos significativamente en diversos ámbitos de su rutina diaria.

Adaptar discurso al nivel de comprensión del público maximiza impacto

El cierre de una presentación es crucial, ya que las personas tienden a recordar con mayor claridad lo último que se dice. Las frases o declaraciones finales dejan una impresión duradera en la memoria del receptor. Por lo tanto, el desenlace debe causar un impacto poderoso para asegurar que el público recuerde el mensaje central y la esencia del discurso.

Quién es Charles Duhigg

Charles Duhigg es periodista y escritor. Fue galardonado con el prestigioso Premio Pulitzer, por su obra maestra “The Power of Habit” se mantuvo por más de tres años en las listas de best-sellers del emblemático New York Times.

Actualmente, Duhigg plasma su talento en las páginas de la renombrada revista The New Yorker. Formado en las ilustres aulas de la Universidad de Yale y la Escuela de Negocios de Harvard, su trayectoria profesional abarca colaboraciones con reconocidos medios como This American Life, NPR, The Colbert Report, entre otros.

Desenlace poderoso asegura que el público recuerde el mensaje central

En 2013, lideró el equipo que obtuvo el codiciado Premio Pulitzer en la categoría de Periodismo Explicativo por “The iEconomy”, una serie que diseccionó la economía global desde la perspectiva de Apple.

Además del Pulitzer, el periodista fue reconocido con numerosos galardones, como el Premio George Polk, el Premio Gerald Loeb, la Medalla de Periodistas y Editores de Investigación, el Premio Nacional de Periodismo Scripps Howard, el Premio de Periodismo Robert F. Kennedy, entre otros honores.