Uno por uno: 8 looks que no fallan para disfrutar del invierno

El invierno y los días fríos son una gran oportunidad para lucir outfits cancheros y abrigados. Con ese objetivo, la influencer Paula Lamarque recorrió con Infobae el local de Bōken de Paseo Alcorta y seleccionó sus elegidos para esta temporada invernal.

La colección ÈTOILE de este otoño/invierno de la reconocida casa presenta una paleta de color amplia, con tonos vibrantes como el naranja, violeta y otros más clásicos de esta temporada invernal que no pueden faltar como el marrón, visón, tiza y bordó, junto con cueros con trabajos artesanales como el pintado a mano que se puede encontrar en blanco con negro, marrón y bordó.

Aquí las ocho opciones elegidas por Paula que nunca fallan, para deslumbrar, protegerse del frío, estar cómoda y elegante:

Look 1

Junto con el diseño, Bōken desarrolló su propia paleta de colores en cueros italianos para luego pasar a una confección y armado de minuciosidad en cada etapa

Ideal para una salida a la noche con amigas cuando no sabes qué ponerte. Este tapado en tonos chocolates es la solución.

Primero, porque es reversible, dos en uno, así que tenés dos noches resueltas. En segundo lugar, porque es súper protagonista, tiene recortes, es abrigado y canchero. Además, queda superbién con jeans o con un pantalón estilo jogger.

Look 2

Entre los elegidos, se destacan el cuero ovino, napalán, pieles sintéticas, telas sastreras y pesadas para el invierno, de lino 100% traido de Italia y paño de alpaca y cashmere para abrigos, procedentes de Perú

Este outfit es gran idea para una cita romántica, ya que este look con falta súper larga es muy original, para sorprender apenas entras a un lugar.

Es en color bordó, que está en súper tendencia esta temporada y que llegó para quedarse porque va a seguir para el año que viene.

Look 3

Muchas veces es difícil saber qué elegir para los eventos y reuniones de trabajo, para lograr un aire formal y sofisticado, pero también cool. Este traje en cuero pintado lo resuelve, tiene una textura muy distinta a lo habitual y siempre está la opción de usarlo por separado.

Además, se desmarca del típico negro. Que sea de cuero pintado a mano es un plus de estilo, al igual que los detalles divinos en el cinturón. El trabajo que tiene es espectacular.

Look 4

El otoño/invierno es el momento perfecto para pensar un guardarropas que, por ser abrigado, no deje de ser moderno

Otra opción súper original para una reunión de trabajo, un evento o un cocktail es el estilo súper descontracturado de este napalán. Es suavecito y liviano, en un tono visón que es un color en tendencia.

Paula postuló, además, que esta temporada de invierno el color chocolate es el “nuevo negro”. Combinado con visón, es muy canchero y completa un outfit original que da un mix sofisticado.

Look 5

Un abrigo súper canchero que marida perfecto con looks más informales o descontracturados

“Este look me representa porque me encanta la moda y esta prenda es única y muy linda. No necesito excusa para usarla”, planteó Paula sobre este abrigo divino en tonos claros.

Es una prenda súper versátil que puede acompañar un jogging o look total cuero. Es un outfit súper canchero que levanta cualquier look y se puede llevar para toda ocasión.

Look 6

En la actual temporada Bōken presenta su colección con tapados de napalan largos y camperas de pieles con una variedad de colores y texturas únicas

Este look es para todos los días, puede ir con una polerita, por ejemplo. La camperita de napalán es suavecita, liviana y le aporta sofisticación a cualquier estilo.

“Si querés agregarle algo para realzarlo aún más, este pantalón pintado a mano es espectacular, combina muy bien con las costuras. Me encanta la combinación blanco y negro desde siempre”, definió Paula.

Look 7

El animal print siempre marca tendencia y en invierno es una gran opción para utilizar como abrigo

Otra prenda que distingue a Bōken son los tapados de piel sintética, largos y divinos. Bien abrigados, levantan muchísimo cualquier look, como este total Black.

El animal print es siempre un clásico, pero que ahora, más que nunca, está pisando súper fuerte. Además, siempre se reversiona.

Look 8

El compromiso con la calidad de los materiales es un estándar clave para Bōken

Para terminar, Paula eligió un trajecito de lino grueso, divino y original. Se puede usar en invierno y queda espectacular con un saco arriba.

“Me gusta con zapatillas para descontracturarlo. El color es divino y la moldería impecable”, describió Paula.