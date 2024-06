Día Internacional del Yoga: cómo fue el mega evento que celebra la práctica que conquista a la Argentina

El Día Internacional del Yoga se celebró con un mega evento en La Rural y en otros encuentros menores en todo el país (Nicolás Stulberg)

El yoga, la disciplina espiritual milenaria originada en la India y que apunta hacia la armonía de mente y cuerpo, está de fiesta. Es que hoy es el Día Internacional del Yoga y en Buenos Aires y otras ciudades del país se celebra a lo grande.

Desde que en 2014 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que cada 21 de junio se festejara esta fecha, cada vez son más las personas que lo practican.

Y quienes lo hacen con mayor continuidad desde hace un tiempo, afirman que esta práctica es más que un ejercicio, ya que involucra el arte y la ciencia para tener una vida saludable, tanto en cuerpo, en mente, como también en espíritu.

Miles de personas realizaron sesiones de meditación y relajación corporal

Los festejos por este día tienen lugar en todo el país. Pero en la ciudad de Buenos Aires, se concentró el evento mayor. Es que la Embajada de la India en Argentina y Uruguay decidió festejar esta 10º edición del Día Internacional del Yoga con el lema “Yoga para el Ser y la Sociedad” en un megaevento, que libre y gratuito, en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo.

Infobae asistió al evento en uno de los íconos porteños de grandes reuniones, donde ya al ingresar se podía experimentar estar en la India.

Decenas de stands en formas de carpas hindúes, con distintas fragancias agradables de sahumerios y un festival de colores en los puestos de venta, en las vestimentas clásicas de algunas mujeres y en las colchonetas que ordenadamente tapizaban el salón Ocre de La Rural, listas para que sus dueños comenzaran las distintas sesiones que marcarían el día.

Hubo también danzas y show típicos de la India

A las 11.30 el embajador de la India en Argentina y Uruguay, Dinesh Bhatia, dio las palabras de bienvenida a encuentro: “Quisiera comenzar deseando a todos los practicantes y entusiastas del Yoga en Argentina un muy feliz Día Internacional del Yoga, ya que hoy celebramos su 10ª edición. Todos ustedes recordarán que la fecha de hoy fue designada por las Naciones Unidas en 2014. Me alegra especialmente que este ancestral patrimonio de la India ya no se vea limitado por las fronteras geográficas o nacionales. El mismo ha echado raíces profundas y se ha hecho extremadamente popular en todos los países, continentes y culturas”.

Y agregó: “El lema de este año ‘Yoga para el ser y la sociedad’ es bastante oportuno, ya que el yoga transciende el objetivo personal de alinear el cuerpo, la mente y el alma de cada uno para unir a las personas y convertirlas en una sociedad cohesiva. Hoy en día, rodeados de guerras y conflictos, cambios climáticos, catástrofes naturales y estrés debido a un estilo de vida moderno y acelerado, el yoga nos ofrece un rayo de esperanza que ayuda a tranquilizarnos. El yoga también nos ayuda a volver a lo básico y a conectar con nosotros mismos de forma sostenible. No debemos limitarnos únicamente a los aspectos físicos de yoga, sino profundizar en él para alcanzar el bienestar general”.

El embajador de la India en Argentina y Uruguay, Dinesh Bhatia, abrió el evento con un discurso emotivo

Bathia también agradeció a la Argentina por haber adoptado el yoga como parte natural de su cultura y sociedad y enseguida invitó al escenario al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que estaba acompañado por su esposa María Belén Ludueña.

“Feliz Día Internacional de Yoga. Conozco a Dinesh, al embajador y su esposa desde hace ya hace varios años. Nos encontramos cuando me tocaba ser intendente de Vicente López y en algunas de estas fechas las festejamos allá. Fue para mí todo un descubrimiento. Uno cree saber qué significa el yoga, pero es todo un mundo que se abre detrás de lo que tal vez uno ve en principio. Hemos disfrutado de varios encuentros, de música y cultura. La Argentina y la Ciudad de Buenos Aires son lugares donde la diversidad, la posibilidad de disfrutar de distintos mecanismos, de vínculos culturales, espirituales, de origen, y de credos, que conviven de manera excepcional”, explicó Macri.

Y completó: “Y en estos momentos, como bien decía el embajador, tan convulsionados, tan duros, donde por pensar distinto y por creer de manera diferente, se llega a extremos de la guerra, de lo más dramático, de lo más brutal que tiene la sociedad. Tenemos que enviar un mensaje desde la Ciudad de Buenos Aires de que esa convivencia, de que ese amor en la diversidad, que no significa solamente aceptar al otro, sino abrazarlo y amarlo en esa diversidad que nos completa”.

Al comienzo de la sesión Macri y Bathia, junto a sus esposas, Seema Bhatia, médica ayurvédica, psicóloga e hipnoterapeuta y la periodista María Belén Ludueña

Una vez ya abajo del escenario, Macri explicó a Infobae: “Somos una ciudad que abraza la diversidad. Es un momento, además, donde, sobre todo pospandemia, la gente está buscando una salud emocional y espiritual y la va buscando en distintas prácticas, credos, ejercicios, métodos y todo lo que nos ayude a encontrar ese eje, ese ser, ese bienestar, esa tranquilidad en un momento tan convulsionado. Eso es importante para mí. No solo aceptarlo, sino abrazarlo, fomentarlo, y que se viva. Ponerle luz para que más gente sepa. Que se animen a acercarse a descubrir el yoga y toda esta comunidad. Y me parece que todo lo que sale de acá es bueno. Eso nos ayuda a hacer una mejor sociedad”. Este año, las celebraciones no solo conmemoran el Día Internacional del Yoga, sino también los 75 años de relaciones diplomáticas entre India y Argentina.

El yoga es esencialmente una disciplina espiritual milenaria originada en la India, que apunta hacia la armonía de mente y cuerpo. Es un arte y una ciencia para una vida saludable. La palabra yoga tiene sus raíces en el idioma sánscrito, yuj que significa “unir”.

Cuando en 2014 la ONU fijó la fecha del Día Mundial del Yoga, el por entonces primer ministro de la India, Narendra Modi, lo celebró afirmando: “El yoga es un regalo invaluable de nuestra antigua tradición, encarna la unidad de mente y cuerpo, pensamiento y acción en un enfoque holístico valioso para nuestra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de ejercicio; es una forma de descubrir el sentido de unidad contigo mismo, el mundo y la naturaleza”.

El público fue animado por presentadoras durante la jornada

La iniciativa que impulsa la Embajada india tiene como objetivo la difusión del Yoga y es parte de un programa del Ministerio de AYUSH del Gobierno de la India, creado por el Primer Ministro, para fomentar sistemas de salud alternativos que complementan a la medicina occidental, entre ellos Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía (AYUSH por sus siglas).

El embajador de la India en Argentina y Uruguay, Dinesh Bhatia explicó a Infobae que en Argentina se ha celebrado este día mundial todos los años, excepto durante la pandemia:

“Hemos hecho eventos importantes en Vicente López y la Boca en años anteriores. Ahora este año es mucho más grande en La Rural, con participación de tanta gente que no pensaba que iba a venir a pesar de la lluvia. Pero hay mucha gente hoy y me da mucha alegría. Y esto también significa que Argentina ha adoptado, ha aceptado el yoga como parte de su vida natural. Además, hay celebraciones en distintas ciudades argentinas, desde Tucumán a Tierra del Fuego”, precisó Bhatia.

El Embajador Dinesh Bhatia celebró la gran convocatoria que tuvo el evento en La Rural

Preguntado por qué cree que el yoga es un fenómeno que está creciendo a nivel mundial y también en Argentina en los últimos años, Bathia afirmó:

“Es una práctica que es muy útil para no solamente para la salud física, también para la salud mental. Entonces todo el mundo quiere hacerlo. Hoy, por ejemplo, en varios países hacen yoga, no sabiendo varias cosas del yoga o de la India, pero hacen yoga por la ayuda que brinda en el cuerpo y también la mente”

Y señaló: “Entonces todo el mundo quiere practicarlo cada vez más. Yo creo que nos da tranquilidad, felicidad, y un balance entre el humano y el ambiente único. La idea es no solamente unificarse la persona del ser, el cuerpo, la mente y el alma, sino unificarse con la energía principal o el Dios en que creamos, pero también unificarse con la sociedad para tener una sociedad mejor.

Distintas sesiones de meditación ayudaron a la gente a encontrar equilibrio y paz

Bathia aclaró que el yoga no enseña la religión, ya que pertenece a la religión hindú. “Pero la religión hindú no es una religión, no tiene un libro guía. Solo tiene cientos de escrituras y es una manera de vida para nosotros que no es un régimen. Así, el yoga no enseña ningún tipo de religión, excepto para mejorar la vida y para ser un mejor humano”.

Luego de las palabras de Macri y Bathia, hubo una sesión especial llamada Protocolo Común de Yoga, donde fueron invitados todos los asistentes a participar en una sesión colectiva de esta práctica. La agenda del día también incluyó un panel de debate titulado “Yoga para el Ser y la Sociedad”, donde se exploró la importancia del yoga en la vida diaria y su impacto en la comunidad.

El encuentro cultural también ofrecía comidas típicas de la India

La jornada también ofreció una sesión de meditación, seguida por más espectáculos culturales de baile, meditación y conversaciones.

La iniciativa del Ministerio de AYUSH del Gobierno de India busca difundir sistemas de salud alternativos. Las primeras celebraciones en Raj Path en Nueva Delhi en 2015 generaron dos récords Guinness. Desde entonces, el evento se celebra anualmente en más de 190 países.

Bailarinas con vestimentas hindúes clásicas engalanaron la jornada

La palabra “yoga” deriva del sánscrito y simboliza la unión del cuerpo y la conciencia. Originado hace miles de años, fue difundido por los Rishis en todo el mundo, con especial desarrollo en la India gracias al Sapta Rishi Agastya. El gran sabio Maharishi Patanjali sistematizó esta práctica en sus “Yoga Sutras”.

Las personas también pudieron comprar souvenirs en los distintos stands (Nicolás Stulberg)

La disciplina continuó evolucionando con aportes de diversos sabios, y hoy es reconocida globalmente como un método para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Millones se benefician de su práctica diariamente.

