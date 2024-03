Cocina exótica y picante: un recorrido por restaurantes de impronta internacional en Buenos Aires

Buenos Aires y sus alrededores: un escenario privilegiado donde la gastronomía mundial se encuentra representada en una amplia variedad de restaurantes especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identidad gastronómica de Argentina está consolidada con firmeza en el panorama global, resaltando por su singularidad y riqueza con platos, chefs y restaurantes que fueron laureados en diversos rankings y guías.

Sin embargo, particularmente en Buenos Aires y sus alrededores, la experiencia culinaria adquiere una dimensión aun más amplia. Es que esta región del país, caracterizada por su cosmopolitismo, es un escenario privilegiado donde los sabores de distintos rincones del mundo coexisten y dialogan.

La variedad de restós especializados en comida extranjera permite a los comensales sumergirse en un momento distintivo, abriendo puertas a otras culturas a través del paladar. En cada visita a estos lugares, los visitantes pueden ser transportados a países lejanos mediante platos que son auténticos viajes sensoriales. Se trata de menús audaces y vibrantes, que logran capturar la esencia de cada cocina representada. Esta amalgama de sabores y texturas contribuye a una vivencia envolvente, haciendo que cada bocado sea una revelación y un encuentro con lo mejor de la gastronomía mundial.

Un recorrido por restaurantes de impronta internacional en Buenos Aires y alrededores

Mash British Curry House, en San Telmo, ofrece 12 tipos de curry, desde suaves hasta muy picantes, inspirados en la evolución de este plato en el Reino Unido (Instagram Mash)

1- Mash British Curry House

En pleno barrio de San Telmo, Mash es un refugio para los admiradores del curry al estilo inglés: se puede disfrutar de 12 tipos diferentes, algunos clásicos y otros con toques de autor. En esa línea, hay opciones que van desde suaves hasta muy picantes.

“El curry en el Reino Unido es, hoy en día, uno de los platos más populares. El origen de los currys en el Reino Unido tiene una conexión directa con las antiguas colonias, pero lo más significativo es su relación con las migraciones de la segunda mitad del siglo XX, en particular, no solo de la India, sino también de Pakistán y Bangladesh. Toda comida es el resultado de una constante evolución, y nosotros tratamos de replicar la evolución que tuvo el curry como un componente esencial de la dieta británica”, le contó a Infobae el chef de Mash, Martyn James Scource.

Y agregó: “Los currys, que pueden ser de cordero, pollo, carne vacuna, langostinos, camarones e incluso cerdo, se sirven acompañados de arroz blanco (Basmati) y un pan tipo Naan. En los últimos años, hay una evidente apertura hacia nuevos tipos de cocina, y el público responde muy bien a la propuesta”.

¿En dónde? Defensa 1338.

2- Gran Dabbang

Gran Dabbang, en Raúl Scalabrini Ortiz, se destaca en Latin America’s 50 Best por su enfoque en el producto y la cultura detrás de cada plato, fusionando inspiraciones de la India y el sudeste asiático

Gran Dabbang, dirigido por Mariano Ramón, es un restaurante que ha ganado reconocimiento en el prestigioso listado Latin America’s 50 Best -que reúne a los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica- por su enfoque en el producto y la cultura detrás de cada plato.

La conexión de Mariano con los productores locales y su enfoque en la innovación culinaria hacen que Gran Dabbang sea un lugar dinámico, con una carta que refleja una variedad de inspiraciones de viajes y experiencias, que incluyen, entre otras, a la cocina de la India.

“Es un lugar muy particular y difícil de definir de alguna manera, pero tiene rasgos muy pronunciados de influencia asiática. No es de un país en particular, aunque tenemos fascinación por India y el sudeste asiático. No podríamos clasificarla como comida tradicional ni de India ni del sudeste asiático, pero sí en la manera y en el espíritu en que cocinamos y servimos la comida. Son lugares de los que tomamos mucha, mucha inspiración, así que si habría que definirlo de alguna manera, gran parte de nuestra inspiración viene de Asia”, le contó Mariano Ramón a Infobae.

¿En dónde? Raúl Scalabrini Ortiz 1543.

3- Niño Gordo

Niño Gordo, en Palermo, combina técnicas asiáticas con productos argentinos, ofreciendo platos como tatakis de bife de chorizo y katsu sando

Niño Gordo es una parrilla asiática que permite vivir una experiencia culinaria -que no prescinde del estilo argentino- en un ambiente que combina misterio y diversión con toques de la cultura pop. Aunque su esencia evoca a Asia, nació en Palermo por una combinación de casualidad, gusto y sabores. Los chefs y dueños, Germán Sitz y Pedro Peña, crearon este lugar después de un viaje realizado por Peña en Asia con la idea de buscar nuevas inspiraciones.

Así, la fusión de técnicas asiáticas con productos argentinos, especialmente la carne, da vida a platos emblemáticos como tatakis de bife de chorizo, mollejas crocantes con salsa agridulce y el katsu sando, que se hace con milanesa de bide de chorizo. El restaurante, con su ambiente peculiar lleno de peceras, lámparas chinas y una cocina abierta, invita a los comensales a sentirse en un viaje gastronómico.

En 2023, Niño Gordo fue destacado en el puesto 42 de la lista de los Latin America’s 50 Best. “Niño Gordo es una parrilla asiática. Por el lado de parrilla argentina trabajamos con muchos cortes como el ojo de bife, el bife de chorizo, la molleja y la costilla pero con sabores y técnicas de Asia. Hay un fuerte arraigo cultural argentino con la parte de la carne y el asado. Por ende, nosotros hacemos una asimilación con la parrilla argentina para que sea algo más cercano”, describió Germán Sitz en diálogo con Infobae.

¿En dónde? Thames 1810.

4- Marmara

Marmara, en Olivos, exalta los sabores del Medio Oriente y el Mediterráneo con recetas auténticas transmitidas de generación en generación

Marmara es un restaurante que exalta los sabores del Medio Oriente y el Mediterráneo en Olivos. Con más de dos décadas de trayectoria, deleita paladares con auténticas recetas y especialidades culinarias transmitidas de generación en generación.

Marmara fue fundado por Onnik Nahabetyan y su mujer Osanna Cenkci, ambos armenios nacidos Turquía. Originalmente, el lugar comenzó como un almacén de productos importados, pero con el tiempo se convirtió en un acogedor salón para comer una amplia selección de platos que reflejan las diversas influencias culinarias que abarcan desde sabores armenios y griegos hasta turcos, árabes e iraníes.

“Onnik y yo nacimos en Estambul, Turquía. Ambos éramos de familias armenias pero nacidos en Turquía. Durante nuestra juventud pasábamos mucho tiempo en las costas del Mar de Marmara, que baña las costas de Estambul. Nos encantaba ir a las playas y pasar tiempo juntos y con amigos mirando el horizonte y disfrutando de buena música y comidas”, recordó Osanna Cenkci en diálogo con Infobae.

Y sumó: “Con mi marido decidimos venir a este país maravilloso en el año 1974 con dos hijos de 6 años y 19 meses. Actualmente, tenemos una carta muy extensa con varios productos de Medio Oriente. Algunos platos que destacan son el hummus, el puré de berenjenas, el muhamara (untable de morrón y nueces), sarma frío y caliente (los niños envueltos en hoja de parra), empanadas de masa fila, lahmajin y fatay, as famosas empanadas árabes, y una gran variedad de postres orientales como los baklaba, deditos de novia y kurabie. También servimos café oriental y muchas opciones más”.

¿En dónde? Carlos Gardel 2018, Olivos.

5- Mess Cocina

Mess Cocina reinterpreta platos internacionales con refinamiento

Mess, liderado por Celeste Rizian y Guido Casalinuovo, comenzó como un espacio dedicado a eventos privados y corporativos antes de convertirse en un restaurante en 2022, con la cocina de Oriente Medio como uno de sus estandartes. De todos modos, las historias de vida de sus dos fundadores están atravesadas por influencias gastronómicas de más de un punto del globo terráqueo.

Celeste es descendiente de armenios y griegos, y ha observado a su familia cocinar desde pequeña, lo que despertó el deseo de formarse profesionalmente en el tema. Su estilo personal viene por dos corrientes: su familia paterna le permitió conocer los sabores de medio oriente, y la rama materna la llevó a descubrir la cocina francesa tradicional. Guido, por su parte, es descendiente de italianos del sur y aficionado de la gastronomía desde que tiene memoria. En Mess, la creatividad se nutre de una narrativa culinaria, donde los platos tienen raíces y recuerdos que son reinterpretados con refinamiento y elegancia. Entre las opciones más aclamandas se encuentran el sarmá vegetariano, el manté, el lomo al bastermá y el baklava.

“Buscamos darlo todo sin importar de dónde vengan nuestros clientes. Cerca o lejos, queremos que valga la pena el viaje, que se vayan contentos. Trato de hacer una analogía: cuando viajás por ocio no dudás un segundo en tomarte un transporte público o viajar una hora para conocer un lugar diferente. Tomo como referencia la costa del sur de España. Valencia y sus alrededores cercanos y tan bonitos”, planteó Casalinuovo.

¿En dónde? Los Crisantemos 392, Del Viso.

6- Benaim

Benaim, con cocina callejera israelí, ofrece una variedad de platos artesanales

Benaim es un establecimiento de cocina callejera israelí en el que es posible encontrar una variedad de platos artesanales en un ambiente con influencias de Medio Oriente. Entre las delicias que se pueden disfrutar se encuentran el sándwich de pastrón, falafel, shawarma, así como opciones vegetarianas como el sabbich, entre otras.

El ambiente combina lo vintage con lo moderno, presentando collages, stencils y graffitis. Al ingresar, los comensales se encuentran con una barra donde pueden ordenar platos preparados en horno de barro, incluyendo las especialidades del día, junto con una variedad de panes pita. Las opciones de entrada incluyen hummus, papas fritas y diversas combinaciones de picadas que ofrecen una muestra de los sabores del lugar.

“Uno de los secretos de nuestra cocina son las recetas familiares que han pasado de generación en generación. Podemos mencionar que el pan pita artesanal es uno de nuestros productos estrellas. Este es el pan que usamos para todos nuestros sándwiches. Hemos ido mejorando la receta desde nuestra apertura hace 8 años hasta la actualidad. Nuestro pan pita se cocina todos los días al horno de barro, la masa se prepara todas las noches y se deja reposar hasta el día siguiente cuando se bolla y se cocina para el servicio”, dijo Juan Martin Migueres, uno de los creadores de Benaim.

¿En dónde? Gorriti 4015.

7- Souvlaki

Souvlaki permite viajar a una auténtica cocina griega

En el icónico mercado de San Telmo, el restaurante Souvlaki rinde homenaje a la auténtica cocina griega. Entre las opciones destacadas de la carta se encuentran los keftedes, que son albóndigas de carne con hierbas típicas; tiropita, una masa filo rellena de ricota y queso fepa; spanakopita, una masa rellena de queso feta, ricota y espinaca; falafel con humus; dolmadakia, que se hace con hoja de parra, cebolla y arroz; mousaka, un pastel de berenjenas, carne y bechamel con papas frita o ensalada; souvlaki vegetariano con pan de pita, queso halloumi, tomate, cebolla colorada, pepino, tzatziki y papas fritas con orégano; entre otras.

Recientemente, Souvlaki abrió una nueva sede en Palermo. De este modo, sus fundadores buscan seguir su línea de cocina griega sin dejar de lado la influencia de la gastronomía mediterránea.

¿En dónde? Guise 1855; y Mercado de San Telmo, local 33.