Latin Grammy 2023: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja, según los expertos

Los pequeños detalles marcaron la diferencia, según los expertos

Por primera vez, los Latin Grammy abandonaron suelo norteamericano para trasladarse a España. Ahora, con el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla como pasarela de las máximas estrellas de la música latina, el glamour y los outfits quedaron bajo la lupa de los reconocidos diseñadores Javier Saiach y Jorge Rey, además de la especialista en protocolo, diplomacia internacional e imagen pública Taina Laurino.

A diferencia de otras oportunidades, los expertos advirtieron que fueron pequeños detalles los que marcaron la diferencia entre una marca positiva y una negativa. ¿Cuáles fueron los pequeños detalles que marcaron la diferencia?

Los mejor y peor vestidos de los Latin Grammy

Shakira

La cantante colombiana mostró todo su glam en la alfombra roja de los Latin Grammy

“Me encantó, sin duda la numero uno, me encanto el modelo, me parece joven y moderno y para esta alfombra. No es para un Oscar pero tampoco deja de ser un vestido de alfombra roja, maravillosa le queda espectacular y está divina como siempre”, afirmó Saiach

Nicki Nicole

La argentina cautivó a los expertos con su look en la alfombra roja (AP)

“Este sin dudas es uno de los looks que más me gustó. Este año fueron en general muy sport y más urbanos, y este es un vestido que está en el medio. Es para un tipo de gala así, que la ropa es más canchera. Está muy realizado, me encanta. No entiendo muy bien si es latex o un cuero simil latex, pero me encanta y me encanta el look en general, está muy bien”, destacó Saich sobre Nicki Nicole y su paso por la alfombra roja.

Por su parte, Jorge Rey planteó: ”Para mí es un maniquí con esa textura vinílica tipo arnés, con ese corset súper que le calza espectacular. Es una tipología que para mí la favorece un montón y es tendencia”.

“En el caso de ella, tenemos un claro ejemplo de un estilismo muy bien pensado. No solo se trata de la elección del peinado, el maquillaje y el vestido para la ocasión, sino también de acertar en la elección del color del vestido de acuerdo a su colorimetría personal. Esto es algo que no se debe pasar por alto al elegir el atuendo adecuado”, indicó Laurino.

Rosalía

Rosalía, la icónica cantante española, fue una de las primeras en pasar por la alfombra roja con un vestido de Balenciaga en color negro con transparencias, escote barco

“Me gusta, muy jugada. Se la ve con un cuerpo ideal y dentro de la seguridad del negro, me parece osado y elegante. El cabello me hubiese gustado más peinado y menos natural, y la boca acentuada”, introdujo Saiach sobre el look de Rosalía en la alfombra roja.

Mientras que Taina Laurino destacó: “Los Grammys se caracterizan por ser la alfombra roja de la creatividad. La música, el arte y la moda se fusionan y el código de vestimenta gala nos permite observar propuestas diferentes. Rosalía, en un vestido con transparencias de Balenciaga para la ocasión, juega con un look sensual sin dejar la majestuosidad de la cola y la postura. El pelo suelto, parte de su sello personal, posiblemente haya sido para transmitir frescura como lo hace la elección de su maquillaje natural y glossy como es tendencia”.

Mar Lucas

La firma Ze García fue la encargada de vestir a la influencer Mar Lucas, que optó por un vestido cut out, aunque para los expertos poco cómodo para transitar la alfombra roja

Los expertos advirtieron que solo pequeños detalles definieron esta decisión. En este caso, Saiach afirmó: “Este un look que me gusta, pero no me mata. Me hubiese encantado, tal vez, que la parte delantera un largo adecuado para poder caminar, no lo veo un vestido usable, ni siquiera para caminarlo en la alfombra, porque ya ves que hay que acomodarlo adelante. Me parece un vestido mucho más de verano, pero el concepto no está mal, por ahí si la ejecución”.

Julieta Venegas

La artista mexicana Julieta Venegas eligió un color vibrante para la gala

A su turno, Jorge Rey analizó el look de Julieta Venegas: “Es un color muy acertado. Siento que el degradé de color es algo que está muy en tendencia. Me gusta que sea como un satén y que tenga esa textura de bordado tipo broderie, que es algo también muy del flamenco y esa estética muy romántica. Es muy tentador este corte, sobre todo porque no marca tanto el busto y crea esos pliegues que le dan un toque de elegancia, y se nota que es un satén muy fino y fresco. Es una prenda muy fresca y las transparencias en la parte de las piernas suman mucho. Siento que tal vez el accesorio puede ser lo que la identifica a ella, pero yo le hubiera puesto otro accesorio que sea más protagonista, que tenga un poco de brillo”.

Bizarrap

El argentino que ya probó la victoria en los Latin Grammy optó por un look formal

“Bizarrap siendo fiel al traje que al hombre siempre le sienta muy bien, pero mezclando un smocking con una opción de camisa muy singular y creativa. Representando la corbata negra pero dibujada en la misma camisa, en lugar del moño de un clásico black tie de gala. La gorra y sus anteojos son parte de su marca personal que refuerza en este evento”, consideró Laurino sobre el productor y artista argentino.

Y Saiach agregó: “Es un look correcto. Me hubiese gustado que el botón arriba de la tira de la camisa blanca sea negro. El calce sastrero muy bien, sin embargo, tendría que asomar la camisa en la manga. La gorra le devuelve su look propio y los lentes, si los hubiese dejado más chicos no lo taparían; aunque tal vez esa era su intención”.

Nathy Peluso

Nathy Peluso eligió un vestido rojo con tiras para los Latin Grammy

Saiach analizó el look de la cantante argentina Nathy Peluso y dijo: “Me pareció que el concepto es divino y el color la favorece, pero tanta tira me desconcentra. Sí me gustaron el pelo y el make up”.

En tanto, Laurino añadió: “Nathy Peluso en un Balenciaga rojo furioso, el color de la pasión y el fuego, que resalta sus curvas y respeta el largo requerido para esta gala. No obstante, la opción del pelo largo hubiese sido mejor con todo el pelo para atrás, para que en vez de competir con el vestido, lo acompañe”.

Alejandro Sanz

El compositor español Alejandro Sanz y un look que resalta desde el pelo platinado y la corbata en tonos de rojo

“Hay momentos y momentos para los looks, pero este de Alejandro Sanz, con tanto desparpajo, lo deja más mayor de lo que es”, señaló Javier Saiach sobre el cantante.

