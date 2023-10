Balón de Oro 2023: del esmoquin al total black, los clásicos opacaron la alfombra roja del fútbol mundial

Todos los looks de las estrellas del fútbol internacional bajo la óptica de la moda

La ceremonia de entrega de premios del Balón de Oro es el momento ideal para que todas las máximas estrellas del fútbol internacional hagan gala de todo su glamour, junto a sus parejas. En esta oportunidad, el escenario se desplegó en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, y fue la atenta mirada del reconocido diseñador Benito Fernández, en diálogo con Infobae, quien advirtió cada uno de los estilos y resaltó que el “esmoquin y el total black” reinaron en la alfombra roja.

“La tendencia en los hombres fue el negro y el azul, me gustaron las solapas y cortes y sobre todo que les quedaban impecables a la hora de lucir un traje”, afirmó el reconocido diseñador.

Mientras que al analizar los estilos femeninos, Fernández afirmó: “Está bien que van de acompañantes, pero hay maneras de mostrar más tendencias sin opacar a sus parejas. Les faltó jugarse un poco más a algo más moderno, porque son chicas muy lindas y que generan tendencias porque son todas influencers”.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y familia

El capitán argentino, ganador del Balón de Oro 2023, lució un estilo que combinó con toda la familia REUTERS/Stephanie Lecocq

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, arribó a la alfombra roja junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Toda la familia optó por un estilo en blanco y negro. Tanto el astro del fútbol argentino como los pequeños lucieron esmoquins a juego, el único detalle distintivo del padre fue el moño, mientras que los niños se diferenciaron por sus zapatillas blancas. Vale destacar el distintivo estampado de cuadros Louis Vuitton presente en traje del argentino.

En tanto, Antonela eligió un vestido largo, al cuerpo, con escote asimétrico a un hombre y abertura en la pierna izquierda. Sobre el único bretel, la “primera dama” del fútbol argentino incluyó brillos en dorado y plateado. Para completar el look, optó por un par de aros con brillos y una pulsera dorada, que completó con peinado recogido en un rodete y flequillo. Los zapatos fueron plataformas y taco aguja. Un perfecto look total black.

“Toda la familia, con este estilo, quedaron divinos. Ella está divina con su vertido de un hombro, que completa con un buen maquillaje y peinado. Él me gusta mucho. El moño y su look super elegante, me gustan mucho”, aseguró Fernández sobre el ganador del Balón de Oro 2023.

Emiliano “Dibu” Martínez y Mandinha Martínez

El look del Dibu es clásico, aunque cuenta con un toque moderno, gracias a la solapa arrasada REUTERS/Stephanie Lecocq

Emiliano “Dibu” Martínez y su esposa, Mandinha, fueron unos de los primeros en pisar la alfombra roja. El ahora ganador del premio Lev Yachine Trophy como mejor arquero del mundo optó por un esmoquin azul, que completó con un mono haciendo juego y una camisa blanca.

En tanto, su esposa hizo gala del total Black con un vestido negro, con estilo “lencero” confeccionado en terciopelo y al cuerpo, y un tajo en la pierna izquierda. El pelo suelto fue el toque ideal para este look, que completó con una minibag joya con pedrería y zapatos con brillos.

“Me gusta mucho, está super elegante. Apostó a algo clásico, pero tiene esos broches que le dan un look canchero. Está perfecto para la ocasión y con un perfil tranquilo. Me gusta mucho esta elección”, afirmó Fernández.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero

El delantero argentino Julián Alvarez y su novia Maria Emilia Ferrero fueron quienes brindaron un toque de frescura a la alfombra roja REUTERS/Stephanie Lecocq

El delantero argentino que muestra todo su talento en el Manchester City arribó a la alfombra roja junto a su novia Emilia Ferrero. En este caso, el jugador nacional eligió un traje negro, que completó con camisa y corbata negra, haciendo gala de un look total black impecable.

En tanto, Emilia optó por sumarle brillos a su vestido con estilo cut out a una manga y también dieron el presente y no escatimaron en estilo. “La Araña” apostó al total black con un elegante traje con corbata y su enamorada se animó a la tendencia cut out más brillos en un vestido de una sola manga y en paillette.

“Me parecen los más cancheros de la alfombra roja, le dan la nota más fresca con el atuendo. Se los ve super relajados, lindos y frescos. Me gusta mucho”, afirmó Fernández.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Soccer Football - 2023 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 30, 2023 Inter Milan's Lautaro Martinez with wife Agustina Gandolfo before the awards REUTERS/Stephanie Lecocq

El delantero argentino Lautaro Martínez también optó por un look total black de esmoquin, al igual que el resto de sus compañeros. La única diferencia es la elección de un chaleco y moño negro, que acompañó con una camisa blanca.

En tanto, su esposa Agustina Gandolfo fue una de las pocas que decidió utilizar un outfit lejos de los clásicos que reinaron en la alfombra roja. Es por eso que optó por un vestido transparente al cuerpo, en verde translúcido, con pedrería, brillantes y plumas.

“Él me gusta porque está impecable, ella me parece el bordado, las plumas y todo lo que tiene, me parecen mucho. Pero tanto el maquillaje como el peinado, están muy bien”, afirmó Fernández.

Erling Haaland e Isabel Johansen

Soccer Football - 2023 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 30, 2023 Manchester City's Erling Haaland poses with partner Isabel Johansen before the awards REUTERS/Stephanie Lecocq

El jugador noruego Erling Haaland llegó a la ceremonia con su pareja Isabel Johansen. Esta dupla fue la que, aunque sin grandes diferencias, evitó el color que dominó la alfombra roja y eligió el azul, aunque no dejó de lado el clásico esmoquin con moño. En tanto, su esposa eligió los brillos para adornar su vestido solero clásico en rosa que fusionó casi a la perfección con un clutch a tono.

“La solapa ancha le da un toque más nuevo y jugado que me gusta. Ella, pese a que está bien y elegante, me hubiera gustado que arriesgara un poco más en cuanto al formato o color, pero se la ve elegante y bien el make up, sobre todo”, afirmó Fernández.

Kylian Mbappe

El francés, fiel a su pasión por los relojes, mostró todo su estilo que culminó con esta joya REUTERS/Stephanie Lecocq

El jugador del París Saint Germain, Kylian Mbappe, fue uno de los pocos que llegó a la alfombra roja solo. En este caso, solo aceptó el negro para la camisa y la corbata, siendo que el traje fue de color gris con brillos. El detalle, el reloj que ya se ha convertido en un imprescindible para el delantero.

“Me gusta la combinación de color y la modernidad del largo del saco y esta combinación de tonalidades”, aseguró Fernández.

David Beckham

El ex jugador y ahora parte esencial del club que alberga a Lionel Messi dijo presente en Francia con un estilo que reafirmó su estrecha relación con la moda REUTERS/Stephanie Lecocq

Nunca quedan dudas sobre el estilo de David Beckham, más aún cuando su esposa Victoria está a su lado. Sin embargo, en esta oportunidad decidió asistir solo. Para la alfombra roja, la estrella inglesa optó por un traje formal, pero con cierre cruzado, en azul marino. El cual completó con una corbata a tono y una camisa blanca.

“Divino, ese saco con la solapa ancha y cerrado, es super moderno y canchero. Le queda pintado y a él le queda super bien. Por ende, le damos un aprobado”, dijo Fernández.

Aitana

La futbolista del Barcelona, que ganó el Balón de Oro femenino en 2023, optó por un vestido negro de Versace REUTERS/Stephanie Lecocq

La ahora mejor jugadora del mundo, Aitana, optó por un vestido largo negro de escote palabra de honor y corte sirena realizado por Versace. De manga larga y ceñido al cuerpo, con un estilo sin tirantes y translúcido en la zona de hombros y mangas, que fueron adornadas con pedrería. Para completar su estilo, optó por el pelo recogido y unos pendientes en forma de lágrima de la marca RABAT Diamonds.

Ilkay Gundogan y Sara Arfaoui

El centrocampista alemán que se desempeña en el Manchester City's también dijo presente REUTERS/Stephanie Lecocq

Ilkay Gundogan optó por un esmoquin negro, con chaleco y moño, que completó con una camisa blanca. En tanto, su esposa Sara Arfaoui eligió un vestido negro, con encaje y una corsetería transparente. El estilo lo completó con pelo suelto y una minibag negra.

“Él me gusta, el chaleco lo veo raro y ella no es lo que más me gusta de la alfombra, no me parece actual el vestido”, afirmó Fernández.

Jude Bellingham y Vinicius Junior

Las estrellas del Real Madrid optaron por posar juntos para mostrar sus estilos en la alfombra roja REUTERS/Stephanie Lecocq

Vinicius Junior dejó su tradicional estilo relajado, que lo caracteriza en los descansos entre partidos del Real Madrid y eligió un esmoquin tradicional, con chaqueta en rojo que combinó con un cinturón a tono. En tanto, el resto de las prendas, como las solapas de su saco, fueron negros.

Por su parte, Jude Bellingham eligió un saco clásico, que acompañó con un moño negro. El detalle: sus pantalones anchos y unos zapatos bien lustrados que dejaron en claro que su otra pasión, fuera de las canchas, sería la moda.

“Me gusta que se jueguen, porque generan tendencia. Pero justamente no me gusta mucho lo que eligieron esta vez. El que se jueguen es un punto a favor que se jueguen a no ser tan clásicos”, afirmó Fernández.

Marc Andre ter Stegen y Daniela ter Stegen

El alemán no logró alzarse con el premio como mejor arquero, que quedó en manos del argentino Emiliano Martínez REUTERS/Stephanie Lecocq

El arquero del Barcelona Marc Andre ter Stegen y su esposa Daniela no salieron del estilo que copó la alfombra roja. En el caso del futbolista, lució un traje clásico negro, con corbata y chaleco negros. Mientras que su pareja optó por un vestido largo, al cuerpo, de cuello cerrado y mangas largas.