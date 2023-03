Quiénes fueron las cinco mujeres distinguidas por la ONG Pollera Pantalón

Tras finalizar la entrega de premios, todas la mujeres que forman parte de la ONG, además de las galardonadas, subieron al escenario / (Nicolas Stulberg)

En vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer, la ONG Pollera Pantalón entregó los “Premios Mujeres por Más”. Un galardón que busca reconocer los logros inspiradores y la dedicación sostenida que cinco mujeres líderes le brindan a la comunidad. En esta oportunidad, el motivo que eligió esta organización, como conmemoración a los 40 años, fue “Mujeres por la Democracia”. La elegida en la categoría “Trayectoria” fue para Graciela Fernández Meijide.

“Antes de empezar este evento dije que este no era un acto de género tradicional, sino que convocábamos a hombres y mujeres de la Argentina para conocer que pensábamos, donde estábamos plantadas en este 2023 y qué estábamos celebrando”, comenzó Fabiana Ricagno, presidenta de Pollera Pantalón, durante la entrega realizada este 7 de marzo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Fabiana Ricagno, presidenta de Pollera Pantalón, durante su presentación en la entrega realizada este 7 de marzo / (Nicolas Stulberg )

Con estas simples palabras, quien lidera a este grupo de mujeres que buscan reconocer a aquellas que, algunas veces desde la sombras, buscan impulsar medidas que beneficien a toda la sociedad dio inicio a una entrega que estuvo colmada de emociones. Las categorías elegidas son cinco: “Educación”, “Formación ciudadana”, “Innovación” y “Coyuntura”, además de la mencionada “Trayectoria”.

“Este año estoy muy movilizada porque la democracia, para mí, es un jalón terrible. Es como el principio del fin, porque es el marco dentro del cual todo se puede, será porque tengo memoria y pienso en lo que nos costó. Y más con este premio a Graciela Fernández Meijide, que me conmueve porque representa la lucha, el coraje, y la humanidad por sobre todas las cosas. Ella no fue una luchadora incansable hasta hoy desde el resentimiento, ella habla de felicidad, futuro y vida. Porque la vida le tiene que ganar siempre a la muerte”, señaló Ricagno en diálogo con Infobae.

María Machiavello (Droguería del Sur), Abigail Dressel (Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos), Patricia Alborta (representante de la CAF en Argentina), Fabiana Ricagno, Kirsi Vanamo-Santacruz (embajadora de Finlandia en Argentina), Elizabeth Green (Ministra Consejera Embajada británica), Graciela Adán y Carolina Stanley / (Nicolas Stulberg )

La Iniciativa “Pollera Pantalón”, fundada en 2018, es un compromiso con la equidad de género, la búsqueda de una mayor inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y puestos de liderazgo en los sectores público y privado, pero también es una organización de mujeres que trabaja de manera mancomunada para obtener información de primera mano sobre tendencias y mejores prácticas internacionales, en conversaciones con líderes del mundo. “Unidas para compartir conocimiento y buscar oportunidades de emprendimiento en las áreas de interés de cada una”, advierten desde la misma organización.

“No hay casualidades en la vida, es todo causal. Hay mucha gente que tiene ganas de sacudir el árbol, entonces pensé en hablar de la suma de las historias de las personas que hay en este lugar y, verdaderamente, no conozco una mujer que haya logrado sus objetivos en la vida porque otro la haya empoderado. Hemos recibido producto de un gran esfuerzo que de repente alguien nos mirara, pero nadie nos regaló nada. Nadie nos empodera, porque el poder está en nosotras”, agregó Ricagno en diálogo con Infobae.

De izquierda a derecha: Carmen Laffont, premiada el pasado año en la misma categoría, la hermana María Alcira García Reynoso y Mariana Goldvarg, CEO de Vrío / (Nicolas Stulberg )

Ya en la premiación, en la categoría en la categoría “Educación” de esta edición, la premiada fue la hermana María Alcira Garcia Reynoso, responsable del Centro Comunitario Jesús María, ubicado en la zona de las Tres Isletas, cerca del impenetrable chaqueño. Su labor comenzó en 1999 y realizó un trabajo social que se tradujo en la reducción de la desnutrición infantil, la deserción escolar y la violencia. “Cuando llegué, enviada por mi congregación religiosa, lo que quería era educar, abrir una escuela. Visité las 320 familias que había en ese barrio para escucharlos, pero tras hablar con cada uno caí en la cuenta que no se educa, si no hay salud y si el hambre no es atendida”, comenzó la galardonada.

De izquierda a derecha: Ariel Sujarchuk (secretario de Economía del Conocimiento de la Nación), Adrián Werthein (accionista de Experta Seguros), la periodista Mónica Gutiérrez, Marta Nercellas (Secretaria de la Comisión de Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología del Colegio Público de Abogados de CABA), Fabiana Ricagno, María Eugenia Telerico (Vice Presidente de la ONG Será Justicia) y Maricel Lungarzo (directora en Banco COMAFI) / (Nicolas Stulberg )

En ese sentido, relató con emoción en cada una de sus palabras como fue trabajar en ese lugar, que aún la alberga, desde hace 23 años. Hoy, según ella misma dijo, de 120 niños que atendían en el comedor, llegan a 400. Pero no solo se quedaron en darle alimentos, sino que además lograron generar un centro de comunitario, donde además de una escuela brindan formación profesional. “Uno tiene que escuchar con los oídos, pero también con los ojos. Y cuando escucha, también tiene que responder”, señaló la galardonada.

De izquierda a derecha: Guillermo Cerviño presidente y fundador de Banco COMAFI, María José Navajas, anterior galardonada en Formación Ciudadana, y Delfina Irazusta, la ganadora de esta entrega / (Nicolas Stulberg )

Luego fue el turno de la categoría “Formación ciudadana” y la reconocida por sus méritos fue Delfina Irazusta, de RIL (Red de Innovación Local). Al momento de recibir el premio, la galardonada reflexionó sobre su camino, que inició hace 9 años. “Había estudiado Ciencias Políticas y había terminado un máster de gestión de ciudades y me puse a pensar en las ciudades donde había vivido. En ese momento sentí, y pensé, que se podía hacer más, que se podían generar oportunidades. Fueron kilómetros y kilómetros, que se convirtieron en trabajo, de entender que se podía transformar y de mucho esfuerzo. Hoy, somos una organización sostenible y consolidada”, afirmó la joven.

Gustavo Weiss (presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Fabiana Ricagno, Mirian Levy y Agustina Ayllón / (Nicolas Stulberg )

“Para mí, este premio no solo es mirar hacia atrás, sino que es un reconocimiento a lo que va a venir, a lo que podemos llegar a dar. Nosotros somos una organización de 60 personas, con 50 mujeres y un par de valientes, que estamos trabajando con 500 gobiernos locales de Argentina y la región. Sabemos que el tamaño del problema es inmenso, porque nosotros buscamos que todas las personas puedan vivir seguras, con calidad de vida y con oportunidades para desarrollar y desarrollarse, pero, por suerte el tamaño de la oportunidad también es igual de inmenso”, agregó.

De izquierda a derecha: Adrián Werthein (accionista de Experta Seguros), Pía Garat, galardonada en la categoría de Innovación en la edición anterior, y la premiada Florencia Nicolet / (Nicolas Stulberg )

Al arribar a la categoría de “Innovación”, el premio llegó a manos de Florencia Nicolet, de SenioriTty. Ella es la cabeza de un grupo de unas 10 personas, según relató, que buscan darle una segunda oportunidad a los mayores de 40 años, y se trata de poder reinsertarlos en el mercado laboral. “Hace dos años nos juntamos para diseñar un programa que, multidisciplinariamente, lograra convencer a tanto a las personas como a las empresas que era posible reconvertir a las personas más 40 al mundo de la tecnología”, comenzó.

María Luisa Machiavello, Grace Grisolia, Fabiana, Beatriz Guerra (Food to Grow Lab), Analía Canale (CEO de CAMBRAS) y Yanina Kogan (directora general de la Cámara de Comercio Argentino Israelí) / (Nicolas Stulberg)

Según detalló, con la ayuda de la neurociencia, comenzaron a enfrentarse a esta nueva revolución industrial, que ahora se convirtió en digital. “Se ha estimado que casi el 65% de la población económicamente activa del mundo, en los próximos años, quedará fuera del mercado laboral. Estamos hablando de cifras enormes, pero también la oportunidad es enorme. Los especialistas en neurociencias detectaban las habilidades naturales de cada una de las personas y en función de eso las entrenamos para que pudieran hacer ese traspaso. Nuestro próximo tiene que ver con que este programa sea masivo y que pueda llegar a muchísima más gente”, afirmó.

María Luisa Machiavello (Droguería del Sur), Silvana Figar, anterior galardonada en la categoría Coyuntura y María Elena Salomón (de rojo) / (Nicolas Stulberg )

En tanto, al abordar la categoría “Coyuntura”, la importancia del suelo y la tierra se hizo presente. Es por eso que buscaron premiar a un grupo de mujeres que, con su pasión, se enfocaron en el rubro de Agroalimentos. Así fue como María Elena Salomón, de Mujeres de la Viña, llegó en representación de un grupo que conforma junto a otras 20 que son productoras de vides en el Valle de la provincia de Mendoza. “Ayer estábamos, personalmente, levantando la cosecha en Mendoza, porque la época se adelantó muchísimo y hoy estamos acá. Para nosotras es realmente sorprendente y les queremos agradecer profundamente”, comenzó la productora.

Marina Rosso Siverino, Viviana Zocco, Fabiana Ricagno y Maricel Lungarzo / Gentileza: ONG Pollera Pantalón

“En 2018, decidimos agruparnos como mujeres propietarias de pequeños viñedos, que están en el orden de las dos hectáreas, que en algunos casos son tercera generación de productoras de vides, para mejorar las condiciones de rentabilidad. Con el apoyo del INTA y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) logramos intercambiar experiencias y hasta el día de hoy nos consultamos. Desde ese momento hasta hora, empezamos a hacer vino. Primero fueron 50 litros, que lo consumimos rápidamente entre todos, luego fueron 600 litros y hoy estamos prácticamente en los 2500 litros. De nombre acordamos ponerle ‘Mujeres de la viña apasionadas’ y pensamos ‘por qué no podremos exportar algún día nuestros vinos’”, dijo con una clara visión hacia el futuro.

Graciela Adán y Marta Nercellas durante la charla que mantuvieron sobre Graciela Fernández Meijide / (Nicolas Stulberg)

Por último, el broche de oro sería la entrega del premio a la “Trayectoria” a Graciela Fernández Meijide. Sin embargo, por cuestiones de salud, no se hizo presente. En su lugar, Graciela Adán y Marta Nercellas recordaron no solo su trayectoria, sino también su historia de vida. “Ella tenía una vida como cualquier mujer normal, con una rutina y la tuvo que dejar para salir a golpear puertas y pedir favores para buscar a su hijo de 17 años, Pablo, que había sido desaparecido por la dictadura militar. Luchó desde la Comisión de Derechos Humanos, pero después de que recuperamos la democracia siguió trabajando, se involucró en la política y empezó a defender los derechos humanos desde distintos puestos. Y hoy sigue”, resumió Adán.

Adrián Werthein (accionista de Experta Seguros), Natalio Grinman (presidente de la Camara de comercio y servicios) y Juan Pablo Maglier / (Nicolas Stulberg )

Mientras que Nercellas completó, recordando el Juicio a las Juntas y el rol de la galardonada, que “‘NUNCA MÁS’ es una propuesta que nos hicimos los argentinos y en la cual colaboraron muchísimas personas, pero el primer escalón fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Ella había hecho un proyecto de vida diferente, solo quería enseñar. Pero, la vida a veces nos corta de un tajo, y ella dijo: ‘Necesito respuestas’. Ella fue la encargada de recibir a muchos sobrevivientes que acompañaba a los lugares donde, es posible, que haya estado secuestrado su hijo. Sin embargo, con absoluta valentía, trató de reconstruir esa verdad. Sin ningún enojo o rencor, Graciela trató de apoyar a todas esas personas para que pudieran reconciliarse con la democracia”.

