San Luis: Joven enfrentó con artes marciales a delincuente que le quería robar el celular

“Me lo he trepado en el cuello, me ha querido arranchar el celular y le he hecho así con el pie (simula la llave que le hizo al ladrón) haciéndolo caer y he empezado a gritar choro, choro, ratero. Han salido mis tíos y los vecinos agarrándolo”, es el relato de una jovencita de 18 años que fue víctima de la delincuencia que hay en Lima, pero para su buena suerte conoce de artes marciales y le dio un escarmiento a un ladrón que intentó robarle su celular, sin embargo, se llevó el peor chasco de su vida, ya que cuando intento arrebatar un celular, no contó con que la víctima sabía artes marciales.

Los hechos ocurrieron en el pasaje Huacaypata, en San Luis, cuando la joven de 18 años iba a ingresar a su domicilio, fue entonces que el hombre que iba de copiloto en una moto, la agarró del brazo y empezó a arrastrarla, pero fue gracias a una llave de Kung Fu que pudo defenderse y frustró el robo.

La joven identificada con el nombre de Camila Inga habló en la comisaria del sector y señaló que sabe las artes marciales porque su padre es campeón de Kung Fu.

“Mi papá de adolescente fue campeón de Kung Fu y yo de pequeña aprendí ciertas cosas, no es que sea una experta, pero lo básico como para defenderme”, contó la joven.

“La moto empezó a avanzar. Mientras él me estaba agarrando del cuello y mi pie se dobló. Empezó a arrastrarme por toda la vereda, y entonces lo único que hice, fue treparme de él, lo jalé y para no caerse se para, lo que hice fue pararme junto a él, yo estaba trepada, él quiso correr, le puse el pie por delante nada más, él se cae, yo me caigo encima, lo abrazo y empiezo a gritar ratero”, agregó su relato la agraviada.

La maniobra conocida como ‘mata león’ fue la que le ayudó a neutralizarlo y sus vecinos inmediatamente la auxiliaron y retuvieron al sujeto, el cómplice se dio la fuga.

Minutos después llegó Serenazgo para la intervención del ladrón. Luis Reyes, sereno de San Luis dio detalles al respecto. “Los vecinos ya lo tenían al sujeto en el piso y solamente se hizo un cerco con los compañeros motorizados para que no le sigan pegando”, señaló.

La policía dio con la identidad del ladrón cuyo nombre es Gilberto Antonio Alvarado Rojas, de 20 años y nacionalidad venezolana. Él ya se encuentra detenido y la agraviada ya lo identificó plenamente. Él fue intervenido con un celular y una billetera que al parecer fue arrebatado antes. Los vecinos del pasaje Huacaypata exigen mayor seguridad en su jurisdicción.

San Luis: Joven enfrentó con artes marciales a delincuente que le quería robar el celular. VIDEO: Latina

