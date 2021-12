Los 10 mejores nuevos restaurantes para probar en 2022

Llegan las vacaciones de verano, y para los que vienen o se quedan en la ciudad, Buenos Aires es un abanico de posibilidades que sin duda merece la pena aprovechar

Ojalá 2022 sea el año del fin de la pandemia y podamos celebrarlo recuperando la normalidad en algunas de nuestras actividades favoritas, como ir a conocer los nuevos restaurantes de nuestra ciudad. Conjurando este deseo, empezamos a hacer la lista de los locales porteños (y otros no tanto) que llevan relativamente poco tiempo en marcha y que, si no los conocés, te va a encantar probar en las próximas semanas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la oferta para salir a comer es infinita y desde hace ya varios años, es un hervidero gastronómico a nivel internacional. Sí, es la eterna búsqueda. El restaurante de moda puede cambiar cada semana, aun en tiempos difíciles. El nivel de aperturas, de nuevos conceptos y cocinas, jóvenes talentos o potentes emprendedores que apuestan por la hostelería es tal, que es imposible controlarlo al 100%.

Podrán tener un estilo culinario u otro, podrán centrarse más en lo estético que en lo gastronómico o viceversa. Algunos presumen de increíbles salones y terrazas, otros de contar con pocos lugares para servir a los comensales. Unos persiguen una experiencia gustativa, otros que nos lo pasemos fenomenal rodeados del ambiente más cool de la ciudad. En cualquier caso, estos son algunos de los nuevos restaurantes que están en auge, los que querés visitar con alguien que está de paso y los que buscás para sorprender a tu pareja o para juntarte el fin de semana con amigos.

Mostrador Santa Teresita Olivos

Productos frescos, locales, buena panadería y cafetería de especialidad, las claves del nuevo proyecto de Fernando Trocca

El chef y empresario Fernando Trocca abrió un nuevo restaurante con vista al río: Mostrados Santa Teresita Olivos. Cabe recordar que se trata de un proyecto hermano de dos propuestas ya consolidadas en el exterior: Mostrador Santa Teresita (Uruguay) y Mostrador Marram (Estados Unidos).

La propuesta gastronómica combina proteínas, ensaladas y dulces; con opciones veganas y celíacas. Productos frescos, todo recién elaborado a la vista. La idea es que el comensal se acerque al mostrador, se tiente y arme su plato. Luego, cuando se sienta a la mesa, el camarero se acerca para ordenar la bebida.

Al mediodía las opciones varían (los platos van cambiando según los ingredientes frescos que ofrecen los proveedores) y hay disponible lo que se ve en el mostrador. De todos modos, vale aclarar que la propuesta está compuesta en un 80% de vegetales y se podrá elegir entre tres proteínas diarias, como arroz persa, pollo al cilindro o milanesa de pescado.

Un dato a tener en cuenta: el desayuno es el fuerte del lugar, con una variedad de 40 propuestas de pastelería y cosas dulces a cargo de Caro Ferpozzi. A lo que se suma el café de especialidad del barista Pedro Trocca; mientras que a cargo de la barra y los cócteles está Inés De Los Santos.

“El mundo entero pasó unos durísimos últimos dos años. En mi caso, viví durante un año de mis ahorros. De repente me encuentro abriendo tres restaurantes en menos de seis meses y sacando un libro, algo que nunca imaginé que me pudiera pasar en la vida. ¿Cómo pasé de una cosa a la otra? Es realmente inexplicable. Lo que sí se con certeza es que en ningún momento pensé en dedicarme a otra cosa. Dudo de muchas cosas en mi vida, pero hay dos sobre las que no me cabe incertidumbre alguna: la primera es que amo a mis hijos y la segunda, que mi vocación es la cocina”, aseguró el reconocido cocinero en una entrevista con Infobae.

¿Dónde? Juan Bautista Alberdi 25, Olivos

F5 Confitería y Cantina

F5 es el quinto local de Atelier Fuerza y el segundo que abre junto a Romero Sieiro, ya que F4 tiene un concepto similar pero ofrece parrilla argentina

La esquina de Jufré y Julián Álvarez es muy conocida en Villa Crespo porque hasta diciembre de 2020 funcionó ahí el emblemático bodegón La Mamma Rosa, que cerró sus puertas en pandemia. Sin embargo, con mesas a la calle y un interior caracterizado por la comodidad y cercanía del bodegón, en agosto del 2021 desembarcó en al mismo lugar otra propuesta F5 Cantina: confitería de día y bodegón de noche.

“Confitería y cantina”, reza el Instagram de este local barrial. Se trata de una propuesta bifronte, una suerte de coworking entre la gente de Atelier Fuerza, la panadería de pan orgánico de masa madre 100% natural, creada por Francisco Seubert, y la cocina de cantina de Romero Sieiro. La idea es original, ya que durante el día trabaja como una confitería, pero también ofrece propuestas gastronómicas de la mano de otro equipo de trabajo diferente, con una línea de bodegón criollo aggiornado.

Los imperdibles: plato de quesos, fusilli cacio e pepe y buñuelos.

¿Dónde? Jufré 202, Villa Crespo

Alfonso

Todo lo que sirven en Alfonso está hecho por el mismo equipo, nada es industrializado

Platos simples, sin mucha vuelta. Si bien su carta muta, se acomoda, y vuelve a cambiar, hay ciertas cosas que mantienen firmes: la calidad de las materias primas, el protagonismo de la parrilla y el ambiente informal. Sobre Av. Belgrano, casi en la diagonal con calle Piedras y Av. Roca, se encuentra Alfonso, un pequeño espacio de seis o siete mesas que se autodefine de “comida nómade”, ya que casi todos los días cambia los platos.

Wraps, milanesa, tortilla y carnes a la parrilla, son algunas de las opciones para el oficinista que los visita al mediodía. Todo lo que sirven en Alfonso está hecho por el mismo equipo, nada es industrializado. De noche cambia un poco el panorama. Luz baja, parrilla, platitos con vegetales para compartir y música.

Uno de los imperdibles: el choripán. El chorizo –mix de carne de vaca y cerdo– es de la proveeduría Piaf, la focaccia la hacen en el local con harinas orgánicas y una fermentación en frío que dura entre 1 y 2 días. Para acompañar, hay kale, repollo morado quemado en la parrilla, chimichurri y un toque de alioli de ajo. En un estante se exhiben etiquetas de vinos frescos y jóvenes, cervezas y vermús artesanales: todas las bebidas son nacionales y están elaboradas con la mínima intervención.

¿Dónde? Av. Belgrano 782, Montserrat

Molusca

El nuevo restaurante de mar ofrece una amplia selección de platos de pescados y se presenta como uno de los grandes atractivos de la ciudad

En la planta baja del Line Park Office, un edificio de oficinas ubicado en la calle Salguero 3350, el reconocido chef Dante Liporace inauguró Molusca, un nuevo restaurante temático de pescados. En uno de sus tanto viajes a Nueva York, Liporace se topó con la marisquería Esca, con un menú del mismo tipo que Molusca, y se le ocurrió que a nuestro país le vendría bien una oferta similar.

Ideal para un after office de lujo, el local está decorado con impresionantes murales con imágenes de pescados. El lugar donde trabajan alrededor de 20 personas está preparado para recibir a 70 comensales sentados en el salón principal, al que se adiciona una terraza al aire libre donde también pueden disfrutar de alguna entrada.

Cerca del Paseo Alcorta, la ubicación es uno de los grandes desafíos contra los que batalla el restaurante porque, si bien está a cuadras de Barrio Parque, no se puede acceder a pie. Al estar a metros de un puente y alejado del resto de la oferta gastronómica palermitana, Liporace entendió que debía llevar a cabo una propuesta con la que la gente no se tope de casualidad sino que la atraiga y quiera ir especialmente hasta allá. Para garantizar seguridad y buen acceso, las instalaciones incluyen un estacionamiento dedicado a los comensales.

Uno de los grande atractivos del lugar es la gran pileta de ostras de la que los comensales pueden elegir sus piezas. La carta se divide en entradas frías como sushi y carpaccio; entradas calientes como rabas y mejillones; y una sección de ostras y los platos principales. Si bien el foco de la cocina gira entorno al mundo marino, quienes no comen pescado pueden optar por milanesas de ojo de bife de carne madurada con salsa genovesa.

¿Dónde? Salguero 3350, Palermo

Orei

El nuevo spot porteño para disfrutar del típico plato japonés es una creación del chef Roy Asato

En un tramo correspondiente al Barrio Chino, ubicado entre Belgrano y Nuñez, quedó, detrás de la estación y sobre el nivel del piso, un espacio vacío en el que se decidió construir un pequeño polo gastronómico llamado Pasaje Echeverría. Este pequeño pasaje repleto de establecimientos gastronómicos y algunos bares tuvo su apertura oficial el pasado noviembre, donde muchas personas se reunieron para probar las divertidas y excelentes propuestas del paseo.

El clásico ramen es una de las estrellas indiscutidas de la escena gastronómica asiática. Orei es uno de los restaurantes especializados en ramen más amados de la Ciudad de Buenos Aires y se autodefinen como “Cocina Japonesa Moderna”. Tienen opciones clásicas como un tonkotsu y otras más originales como el red chilli o el miso karai, y también tienen opciones veganas y vegetarianas.

En Orei, el chef Roy Asato, referente de la cocina japonesa en Buenos Aires, rinde tributo al ramen, el famoso plato elaborado con caldos únicos, fideos especiales y toppings sabrosos. Una propuesta imperdible.

¿Dónde? Echeverría 1677, Belgrano

Diviiino

La propuesta de Diviiino es simple: vinos, sándwiches y vereda

Un bar de vinos con una propuesta simple pero poderosa: es al aire libre, en plena vereda de Palermo, y solo sirven platos informales. En Diviiino, el panchito es la estrella del lugar.

Un must: el prensadito de queso azul, brie, miel y ajo confitado en pan de papa. En cuanto a los postres, sirven helado, cassata y una copa de chocolate con praliné de maní. Lo malo: elegir un vino entre un popurrí seleccionado a la perfección es casi una tarea imposible.

¿Dónde? Arévalo 1478, Palermo

Café Mishiguene

El chef Tomás Kalika quiso dar un giro a su negocio gastronómico y lanzó una extensión de su marca: inauguró Café Mishiguene, en la esquina de Cabello y Bulnes, también en Palermo

La inmigración judía en Argentina en general y en Buenos Aires en particular, realizó interesantes aportes gastronómicos, tanto de aquellos que vinieron de Europa del Este como los que arribaron desde Medio Oriente y el norte de África. Con el objetivo de concentrar y reversionar todas estas influencias culinarias bajo un mismo paraguas, el chef Tomás Kalika creó Mishiguene, una propuesta de alta gama ubicada sobre la calle Lafinur, en el barrio porteño de Palermo.

Sin embargo, ahora Tomás quiso dar un giro a su negocio gastronómico y lanzó una extensión de su marca: inauguró Café Mishiguene, en la esquina de Cabello y Bulnes, también en Palermo.

Es que la pandemia cuestionó muchos de los formatos de gastronomía, lo que obligó a los restauradores a bucear y desarrollar nuevas propuestas. Resultado de ello es este nuevo proyecto, que sin perder sus raíces ofrece una propuesta más accesible, sencilla e informal.

El local abre durante todo el día, con propuestas de desayuno, almuerzo y merienda, además de take away. Entre las especialidades de la casa se destaca la pastelería judía, con preparaciones como shissel clásico, pita pumpernickel, bagels varios, babka de chocolate o canela, pan jalá en diferentes sabores y minirogejal de damasco, entre otras opciones.

¿Dónde? Cabello 3181, Palermo

Emperador Meiji

Emperador Meiji invita a vivir un viaje multisensorial hacia la cultura oriental. Basta solo con ingresar por el arco japonés para percibir todo tipo de reminiscencias japonesas

En pleno corazón de Palermo inauguró Emperador Meiji, la primera y única brasería japonesa de Buenos Aires que le rinde homenaje a quien supo llevar a Japón hacia la era moderna. Ubicado en la icónica esquina de Honduras y Ravignani (Honduras 5902), esta nueva propuesta gastronómica condensa en su atractiva carta más de 100 años de historia vinculada a la cultura nikkei. Desde cortes de carne premium como el wagyu, pasando por pescados de calidad suprema, preparaciones con historia y hasta platos modernos, este nuevo punto de encuentro palermitano se presenta como el hit de la temporada.

La carta de platos inicia con opciones para disfrutar solo, en pareja o con amigos, basadas en una especie de “tapeo oriental”. Entre las propuestas se destacan el crispy gohan niku o sake, el niku tartar y usukuri. Las opciones de platos calientes están íntimamente relacionadas con las técnicas milenarias de cocción entre las que se destaca los platos en robata. Las opciones principales son variadas pero sin duda los que más se destacan son: karifuraka, chori nipón, ishishaki porteño y tonkatsu.

En formato speakeasy nace Mutsuhito, que lleva el nombre del apodo que tenía el Emperador Meiji y que solo lo conocían sus más íntimos. Esta propuesta parte de la idea de poder ofrecer una experiencia distinta para quienes quieren disfrutar de un momento íntimo para deleitarse con todos los sentidos.

Mutsuhito es un bar exclusivo que recibe cada noche solamente 22 comensales que “confían” en el chef que les preparará un menú de 17 pasos basados en productos de estación, donde se recorrerá lo mejor de la gastronomía japonesa. La experiencia omakase (ponerse a disposición del chef) cambia día a día y es un salto de confianza hacia quienes mejor representan la cultura nikkei.

¿Dónde? Honduras 5902, Palermo

Isla Flotante Comidas

Antes, en el lugar estaba Lo de Jesus, un bar que estuvo allí durante 80 años y cuya especialidad también fueron los sandwiches

Nada de lujos o comodidades, sino todo lo contrario: Isla Flotante es -además de una galería de arte- una auténtica cantina de barrio sin pretensiones. En la cocina a cargo de Matías Nahuel López todas las semanas preparan platos diferentes, y aunque su especialidad son los sándwiches, toda la carta es única y mutable. Antes, en el lugar estaba Lo de Jesus, un bar que estuvo allí durante 80 años y cuya especialidad también fueron los sandwiches.

Las estrellas: el sandwich de pollo o el de pastrón, el flan y el vermú.

¿Dónde? Belaustegui 396, Villa Crespo

Bonus track: dos exquisitas aperturas en Zona Norte

Yūgō Omakase

En Yūgō Omakase cada pieza se confecciona completa frente a cada comensal con el fin de maximizar su expresión

Yūgō Omakase, un restaurante que nace del trabajo conjunto entre los cocineros Andrés Porcel y Pedro Bargero -los responsables de Chila-, es una invitación a confiar y una experiencia enorme en una barra ínfima. Omakase significa entregarse en las manos chef. Por eso, la confianza es muy importante ya que el cliente va a experimentar una vivencia diferente.

Una barra, tres maestros del producto y la técnica, y doce comensales. Según la temporada del mar, el río y la tierra, el menú cambia sin previo aviso. “Nuestro propósito es encontrar ese espacio de encuentro donde la filosofía japonesa y la argentina se mezclan de tal manera para generar un sushi con expresión argentino-japonesa. Buscamos una nueva forma de entender el producto argentino”, explican los cocineros.

Un mural de pared entera con diseño marino acompaña la ambientación minimalista en la que predomina el azul, el gris y la barra central de madera. Las luces iluminan de manera estratégica cada bocado y el resto permanece en penumbras. Las piezas llegan en laja negra o, a veces, directo a la mano del comensal. Una a una, van pasando las 16 preparaciones mientras van subiendo o bajando en intensidad: primero más suaves, luego más picantes, con más personalidad, combinando texturas, vuelta a lo suave.

Yūgō es, sin lugar a dudas, un viaje gastronómico que pone en juego todos los sentidos y ofrece una experiencia única y personalizada. Sushi y mucho más en una zona apacible de Pilar, en un entorno de tranquilidad a tono con la propuesta.

¿Dónde? Lavalle 355, Pilar

Terrazas al Lago

Se trata de un espacio gastronómico que se encuentra en el club de campo Pilar Patagonia

En diciembre inauguró en Pilar una nueva opción gastronómica y de entretenimiento: el restaurante Terrazas al Lago con una propuesta de cocina internacional con toques patagónicos. Se trata de un espacio gastronómico que se encuentra en el club de campo Pilar Patagonia, administrado por la FUNDACIÓN DAC - Por la Cultura y las Artes Audiovisuales, cuyo propósito es que “el cine argentino llegue a cada rincón del país y sea visto por todos, especialmente los jóvenes”.

“Nuestra propuesta es disfrutar de un paseo por nuestra reserva, con sus caminos rodeados de una añosa arboleda; descansar en los miradores junto a los lagos, observar la naturaleza y simplemente relajarse. Queríamos traer el espíritu de la Patagonia a la ciudad y creo que lo hemos logrado”, expresa Horacio Maldonado, director a cargo de esta propuesta culinaria.

La cocina, a cargo del chef Emiliano Cafiso (Ex Bengal CasaSur), combina los fuegos -inspirados en la Patagonia- con algunas variantes internacionales: de Europa al sur de nuestro país, en un chasquido. “Utilizar materia prima de excelente calidad nos permite lograr un producto terminado en la misma línea. De esa manera marcamos la diferencia”, cuenta.”El lugar claramente fue la inspiración para lograr esta carta: inmediatamente me trasladó a la Patagonia, por lo que era inevitable no derivar en entradas, platos, postres y productos de esa región”, detalla Cafiso.

¿Cuáles podríamos decir que son los puntos altos? El pulpo confitado, el gigot de cordero patagónico, el rack -que son las costillas-, los ravioles y la tabla de ahumados. De postre: la tarta de manzana -húmeda, con mucho caramelo y una Cremee de americana y vainilla-.

¿Dónde? Ruta Provincial 28, Kilómetro 5.8, Pilar

SEGUIR LEYENDO: