Un restaurante porteño fue elegido como el mejor diseñado de América

Por su trabajo y destacada experiencia en el rubro gastronómico, el estudio de arquitectura Hitzig Militello Arquitectos se llevó este reconocimiento

Osten, un bar de alta coctelería y restaurante ubicado en el distinguido barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, se consagró como ganador del Restaurant & Bar Design Awards en la categoría “Standalone” en la región América. Por su trabajo y destacada experiencia en el rubro gastronómico, el estudio de arquitectura Hitzig Militello Arquitectos se llevó este reconocimiento.

“Nuestra filosofía de trabajo tiene que ver con la expresión artística. Incorporamos elementos que tienen que ver con el diseño gráfico y la comunicación, trabajamos holísticamente”, aseveró en una entrevista con con Infobae Leonardo G. Militello, socio del estudio. “Estamos orgullosos de haber sido seleccionados en la categoría principal de mejor restaurant de America. En nombre de Hitzig Militello Arquitectos felicitamos al gran equipo de trabajo que nos acompañó y logró exitosamente materializar nuestras ideas”, añadieron en sus redes sociales.

En la final, el restaurante superó a ocho de los Estados Unidos, uno de México, uno de Canadá y a COC, un bar de aperitivos gourmet en la ciudad de Villa Allende en Córdoba.

La indiscutible presencia de andamios, gigantescos arcos de chapa dorados y un imponente mural en el exterior hacen a la elegancia del lugar

Más de 45.000 de los más destacados arquitectos, operadores de hoteles, restaurantes y bares, y medios de comunicación, siguieron el anuncio de la reconocida premiación cuyo jurado estuvo compuesto por las personalidades más influyentes y destacadas de la industria, como Aliya Khan, vicepresidenta de Estrategias de Diseño Global de Marriott International; Anamika Butalia, redactora jefe de Elle Decor India; Rika Lisslö, vicepresidenta de Desarrollo para América de Hyatt Hotels & Resorts; entre otros.

“La idea generatriz parte del momento exacto del crack económico del año 29. Inspirado en la novela El crack-up: la grieta de Francis Scott Fitzgerald y la decadencia del glamour de El Gran Gatsby. A primera vista hay un gran pasillo construido con andamios y el nombre Osten en un cartel colgado en un metal perforado situado en la entrada principal que funciona como sala de espera que da como resultado un efecto de provocación para descubrir el espacio paso a paso”, asegura la revista digital de diseño y arquitectura con sede en Montevideo, Uruguay, Ministerio de Diseño.

La indiscutible presencia de andamios, gigantescos arcos de chapa dorados y un imponente mural en el exterior hacen a la elegancia del lugar. La modernidad está representada esencialmente en la piel del interior de Osten, construida con placas cementicias y mármol organizadas en piezas en diferentes áreas. Estas están dispuestas en entre las estructuras de los andamios, generando así una relación entre lo elegante y lo provisorio.

"Desde el primer día pensamos en el restaurante como un lugar único e irrepetible"

“Osten está diseñado pensando en los detalles que hacen al buen vivir. Desde el primer día pensamos en el restaurante como un lugar único e irrepetible, por eso ideamos especialmente cada una de las piezas que lo conforman”, explicó ante la consulta de este medio Iván Ginevra, su fundador.

Tras el éxito del Osten bar, GNV Group redobla la apuesta nuevamente contratando al despacho ganador del reciente premio para el encargo del interior de Osten Tower. Según los arquitectos, se trata de una tendencia mundial la de llevar el brand name de un producto de experiencia sensorial, estética y culinaria al ámbito de lo residencial.

“Es un desafío inédito en Argentina y seguramente cobre importancia a medida que esta tendencia crezca. Nuestro desafío es plasmar la elegancia provocadora, creativa y sensorial en ámbitos de la vida cotidiana. El consumidor ha evolucionado significativamente y no se contenta con amenities pasivos, hoy buscan experiencias activas y provocadoras”, aclara Militello.

La modernidad hace su aparición en el espacio a través de los tubos acrílicos que forman parte del sistema de iluminación donde se conjugan los dos mundos, el moderno y su envoltorio acrílico con dibujos de art déco

Hitzig Militello Arquitectos realiza proyectos comerciales y residenciales de alta gama de forma local y regional tanto en América Latina, como en Europa, Medio Oriente y EEUU. Con especial enfoque en la industria gastronómica y hotelera asi como en desarollo de espacios para el trabajo, llegan a posicionarse como verdaderos creadores de identidades de marca, obteniendo reconocimiento internacional por sus conceptos y trabajos ejecutados.

Desde el 2020 la empresa se convirtió en miembro de la Society of British and International Interior Design (SBID). Desde el 2021 miembro de la International interior design association (IIDA) y la Argentine American Chamber of Commerce in Florida (AACC).

Fotos: Federico Kulekdjian

SEGUIR LEYENDO: