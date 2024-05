No hay señales de gripe aviar en la carne molida, según el Departamento de Agricultura de EE.UU.

JUEVES, 2 de mayo de 2024 (HealthDay News) -- Tras una investigación, el Departamento de Agricultura de EE. UU. dijo el miércoles que hasta ahora el suministro de carne molida de res del país ha dado negativo en las pruebas de la presencia de la gripe aviar H5N1.

En un comunicado, la agencia dijo que su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria analizó 30 muestras de carne molida de res de puntos de venta minoristas en "estados con rebaños de ganado lechero que habían dado positivo para el virus de la influenza H5N1 en el momento de la recolección de la muestra" y "todas las muestras dieron negativo para H5N1".

"Estos resultados reafirman que el suministro de carne es seguro", concluyó el USDA.

Los nueve estados donde se ha detectado gripe aviar en vacas lecheras son Colorado, Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Texas.

El USDA enfatizó que durante mucho tiempo ha tenido un "riguroso proceso de inspección de carne" para garantizar la seguridad del suministro de carne.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el Dr. José Emilio Esteban, subsecretario de seguridad alimentaria del USDA, dijo que "quiero enfatizar que estamos bastante seguros de que el suministro de carne es seguro. Estamos haciendo esto solo para mejorar nuestro conocimiento científico, para asegurarnos de que tenemos puntos de datos adicionales para hacer esa declaración".

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que también está inyectando un "sustituto del virus" en la carne molida y luego cocinándola a diferentes temperaturas, para ver cuánto virus muere bajo cada configuración de calor.

Además, "recomendamos a los consumidores que manipulen adecuadamente las carnes crudas y las cocinen a una temperatura interna segura", lo que mata los gérmenes en la carne, añadió la agencia.

No hay virus vivos en los productos lácteos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. también anunció el miércoles que no había encontrado señales del virus H5N1 vivo en una amplia variedad de productos lácteos, como el requesón y la crema agria. Se analizaron un total de 297 productos lácteos pasteurizados al por menor.

Las autoridades de salud de Estados Unidos ya han estado analizando muestras de leche al por menor para detectar el virus vivo de la gripe aviar, y no se ha encontrado ninguna en ninguno de los primeros lotes de muestras analizadas, dijeron el viernes funcionarios federales de salud.

Esos primeros hallazgos deberían tranquilizar al público de que la leche que se vende en las tiendas sigue siendo segura, añadieron las autoridades.

En la actualización en línea, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. dijo que los hallazgos iniciales de las pruebas probablemente significan que el proceso de pasteurización está matando al virus.

"Estos resultados reafirman nuestra evaluación de que el suministro comercial de leche es seguro", escribió la agencia, pero los esfuerzos de prueba continúan.

"La FDA está evaluando además las muestras de venta al por menor de su estudio de 297 muestras de productos lácteos al por menor de 38 estados", añadió la agencia. "Todas las muestras con un resultado positivo de PCR se someten a pruebas de inoculación de huevos, un estándar de oro para determinar si el virus infeccioso está presente".

"Estos importantes esfuerzos están en curso, y estamos comprometidos a compartir los resultados de pruebas adicionales lo antes posible", añadió la FDA.

Los funcionarios de la FDA también evaluaron fórmulas para bebés y niños pequeños, que usaban leche en polvo, y no encontraron ninguna evidencia del virus, anotó la agencia.

Difícil de controlar

La historia es diferente cuando se trata de fragmentos virales de la gripe aviar: se han descubierto fragmentos genéticos del virus en aproximadamente un 20 por ciento de las muestras de leche al por menor analizadas en una encuesta nacional, dijo la semana pasada la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Ese hallazgo anterior sugiere que la gripe aviar se ha propagado mucho más ampliamente entre las vacas lecheras de lo que las autoridades pensaron en un principio.

Las muestras de partes del país que han infectado a los rebaños lecheros tenían más probabilidades de dar positivo, anotó la agencia, y los reguladores enfatizaron que aún no hay evidencia de que la leche de vaca represente un peligro para los consumidores.

Aun así, se ha confirmado que 36 rebaños en nueve estados se han infectado con la gripe aviar, también conocida como H5N1.

"Sugiere que hay una gran cantidad de este virus ahí fuera", dijo al New York Times Richard Webby, virólogo y experto en influenza del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude.

Aunque todavía es posible erradicar la gripe aviar de las granjas lecheras del país, Webby anotó que es difícil controlar el brote sin conocer su alcance total.

Con ese fin, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que ahora está exigiendo pruebas obligatorias a las vacas lecheras que se mueven a través de las fronteras estatales. Antes de eso, las pruebas de las vacas habían sido voluntarias y se centraban en vacas con síntomas evidentes de enfermedad.

Hasta el miércoles, 23 personas habían sido sometidas a pruebas de detección del virus, mientras que 44 personas estaban siendo monitoreadas tras la exposición al H5N1, reportó el Times . Hasta ahora solo se ha reportado una infección humana, en un trabajador lechero en Texas que tuvo contacto directo con vacas enfermas. El caso fue leve.

Aun así, la propagación sostenida entre las vacas daría al virus más posibilidades de ser más transmisible entre los humanos.

Los expertos creen que la pasteurización, en la que la leche se calienta brevemente, debería matar el virus.

"Y cuando se destruye el virus, va a liberar material genético", dijo al Times Samuel Alcaine, microbiólogo y científico de alimentos de la Universidad de Cornell en Nueva York.

"No es sorprendente" encontrarlos en la leche, añadió. "No significa que la leche no sea segura".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la gripe aviar.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., actualizaciones, 1 de mayo, 25 y 26 de abril de 2024; CNN; Tiempos de Nueva York