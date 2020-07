Estrés, cambios de clima o genética: las causas de la caída de pelo en cuarentena

Esta época del año es la que más pelo se cae (Shutterstock)

Ya pasaron más de 100 días de cuarentena obligatoria en muchas de las provincias de Argentina por el COVID-19 y una de las preocupaciones, tanto de las mujeres como de los hombres, es la cantidad de pelo que están perdiendo. ¿Cuáles son las causas?

“La caída de pelo en otoño se hace más evidente que en el resto del año, porque existe un recambio de pelo que es mayor en las épocas de cambio de estación. Acá el pelo que estaba en fase de reposo se cae porque entra en la fase de involución. Esto se debe a ciertas variaciones hormonales en estas épocas, por los cambios de temperatura y luz solar, como la melatonina, hormona implicada en la fase de creciente activo del pelo, llamada fase anadean”, explicó a Infobae la dermatóloga Lilian Demarchi.

El dermatólogo Lucas Ponti también dijo que es muy común que en esta época se caiga el cabello, y que otra de las consecuencias que puede ser de la caída del pelo es porque “estamos muy pendientes de él y también por estrés”.

“Es un mito que el lavado de pelo frecuente sea un factor de la caída del cabello. El lavado debe realizarse de acuerdo al cuero cabelludo que la persona tenga. Si es muy graso, hay que lavarlo las veces que sea necesario. El shampoo especializado actúa mejorando la calidad capilar y la limpieza del cuero cabelludo. El shampoo, por cuestiones que tienen que ver con que está poco tiempo en contacto con el cuero cabelludo, nunca llega al folículo piloso. Hay shampoos anti-caída que se usan para engrosar la fibra capilar pero no para detener la caída, para esto se pueden utilizar ampollas”, sugirió Ponti.

Contrariamente, la dermatóloga Fiorella Marta (MN 153762) dijo que “estando en cuarentena hay que aprovechar a lavar menos el cabello, porque este se cae bastante con los lavados excesivos. Además, el cepillado con el pelo mojado, que es cuando más débil está, es cuándo traccionamos y sacamos más cantidad de la que estaba destinada a caer”.

Agrega que “para saber la causa de la caída del cabello hay que primero realizar un interrogatorio al paciente y un análisis de laboratorio, ya que el tratamiento no es el mismo para todos. Sin saber la causa, el tratamiento no será eficaz”.

Por su parte, Julieta Expósito, experta en color y cuidados del pelo, dijo: “Son diversos los motivos de la caída del cabello en cuarentena. Por un lado hay caída estacionales, o también puede ser por factores genéticos. En el caso de lo genético se cumple el ciclo del folículo piloso donde se cierra el poro y la única opción que queda puede llegar a ser algún tipo de implante”.

Expósito agregó que lo que puede pasar en cuarentena es que a la mayoría de las personas es que sientan el cuero cabelludo más seco incluso la piel más seca, ya que las hormonas se comportan distinto, porque el hábito está siendo distinto, la movilidad es menor, no se está tomando sol (vitamina D), la alimentación es posible que haya cambiado y el grupo de vitaminas B para la keratina del pelo tampoco se tiene. “Es importante la irrigación sanguínea porque si estamos contracturados y estresados, eso también afecta a la calidad del cabello y hace que no tenga una buena alimentación el folículo piloso”.

Dos tips claves para tener en cuenta

- Importante espaciar los lavados ya que no estamos en movimiento. Uno lo hace por hábito pero termina siendo contraproducente porque ya no se engrasa de la misma manera, porque no nos movemos de la misma manera, entonces seguramente nos dure más el lavado y hay que respetar eso. Es importante disminuir la frecuencia del lavado y que el shampoo no se vuelva en nuestra contra.

- Pensar productos que tengan dentro de sus ingredientes complejos de vitaminas del grupo B para que refuerce la cadena de aminoácidos que constituye la keratina que es una de las proteínas y así reforzar la fibra capilar.

- Soltar el cabello, que no esté todo el tiempo atado, porque eso contractura el cuero cabelludo, y termina generando que el folículo piloso se estrangule y no irrigue la suficiente cantidad de sangre y de alimento para ese folículo.

