Para esta cuarentena lo mejor es hacer nuevos rituales con el pelo, teniendo en cuenta que no nos vamos a estar exponiendo socialmente. Por ejemplo, no lavar el cabello todos los días, y si el cuero cabelludo es oleoso, hacerlo por la mañana, máximo al mediodía, y si es un cuero cabelludo seco, que no hay oleosidad, podés lavarlo por la noche.