En el estudio del trauma hablamos de víctimas de alta o baja exposición, siendo estas últimas una multitud olvidada, que representaba reales zonas de ceguera cognitiva, o quizás solo la incapacidad emocional de entender el sufrimiento del otro. Eran todos aquellos en los cuya situación salía menos a la luz o no salía, víctimas que tenían poca posibilidad de hacer oír su voz. Los más vulnerables no solo no podían ser escuchados, sino que en muchos casos no tenían la posibilidad de expresarlo.