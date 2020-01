Una vez más, antes del cerrar el año, Infobae elaboró una selección de 50 etiquetas muy representativas de la actualidad del vino argentino. El foco no está puesto solo en los mejores, ya que sería un listado de vinos de alto puntaje, el cuál solo refiere al aspecto cualitativo, y en su mayoría serían vinos de partidas muy limitadas pensados más para desafiar los límites que para satisfacer al mercado. Es por ello que esta lista es más representativa, destacando más la diversidad e incluyendo una mayor cantidad de opciones. No se repiten bodegas o vinos del mismo productor elaborados con criterios similares. Tampoco vinos que no se consiguen en el mercado local. El objetivo es describir lo que fue el 2019 a través de las novedades más destacadas, abarcando a todas las categorías de vino y segmentos de precio.