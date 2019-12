Pero iba apareciendo lentamente el milagro. Hellen aprendía con sorprendente rapidez mediante el lenguaje de los dedos, el significado de palabras importantes. Recordemos que también era muda. Fue agregando verbos y sustantivos. La niña estaba entrando en el mundo. Ya sabía que su anochecer no tendría aurora, que respirar no es vivir y que no es el tiempo el que pasa, sino nosotros los que pasamos por el tiempo.