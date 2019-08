Consultado por Infobae, Benítez contó que en la temporada de fin de año, desde la CAIJ realizaron un estudio de comportamiento del consumidor en dos tipos de jugueterías: las tradicionales en las que la segmentación de "nenas" y "nenes" continúa y las de estilo didáctico en las que no sólo hay juguetes, sino que también se encuentran libros, ropa, etc, donde la diferenciación por género no está tan presente. "Observamos que los cambios se están visualizando, empiezan a aparecer por parte de la industria algunos productos que se alejan del estereotipo de color o juego relacionado al género", señaló, y ejemplificó: "El mercado de los juguetes vive en constante movimiento, innovación y renovación. Más recientemente surgió esta tendencia con gran impacto social, en propuestas de juegos y juguetes que apuntan desarmar los diferentes estereotipos presentes como 'ideales de infancia' y son plurales, inclusivos y diversos. Es el caso del muñeco con síndrome de Down Oli, las cocinas Petit Gourmet, o las Pochoclera CIME con niños cocinando en el packaging o las pistolas lanza slime Warrior MF, de Chikitos con niñas 'combatiendo' junto a los niños".