"Desde mi punto de vista, la RAE soslaya el hecho de que en muchos contextos el masculino entendido como genérico resulta ambiguo. Es decir no se entiende si se está hablando sólo de hombres o de hombres y mujeres. Sin embargo hay un punto que habría que considerarse: hoy socialmente no se habla siempre de géneros binarios, ya que el masculino que se dice que engloba también el femenino admite representantes que se sienten pertenecientes a otros géneros no se vean representados por ese masculino. Esto también aparece resuelto en el empleo de la 'e' como un neutro realmente genérico. Pero que pensemos que el lenguaje inclusivo se va a imponer en tres meses me parece que es todo una fantasía, ya que si realmente se logra imponer será una cuestión de décadas", enfatizó Gelbes.