De este modo, el autor empezó a recopilar información y crear una totalmente nueva para poder diferenciarse del resto de los libros de auto ayuda que no hacían más que exigirle al lector fórmulas mágicas para ser feliz. "Yo veía que había mucho abuso por parte de estos escritores frente a una porción de la sociedad muy vulnerable y de la cual se nutrían estos escritores de una manera no ordenada y que no terminaban generando un buen mensaje, en el mejor de los casos universalizaban el método y en otro se apropiaban de esas mentes en riesgo y le sacaban plata", describió.