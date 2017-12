The Punisher nos muestra mucha violencia. Mucha. Y por momentos sentimos que les gusta jugar a los soldaditos, pero el abordaje de los demás temas y dramas hacen que la serie no caiga en lugares comunes de buenos y malos. Frank Castle no es un buenazo vengador. Tiene en su haber acciones que son dignas de condena y provocan vergüenza, pero nos da la sensación de que debe ser redimido.