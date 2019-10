Fuerte audio de Sofía Bonelli contra Mariana Nannis: "Bancate la que se viene"

“En simples palabras, si tirás tanta mierda bancate la que se venga después. Yo no soy una chica irrespetuosa ni maleducada, siempre hablé bien y sin faltarle el respeto a nadie - afirma Bonelli-. Llegó un punto donde digo ‘ok, hasta acá llegué’. Tengo que contar mi verdad y además siempre mantuve una postura muy tranqui, no es que salí a hacer uso de todo esto. Si me tirás con tanta mierda, tengo que salir a defenderme en algún momento”, se escucha decir a la joven periodista en la primera parte de la grabación.