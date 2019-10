“La padecí no tanto a ella particularmente, porque íbamos a trabajar juntas, pero por una cosa que pasó por afuera ella decidió no trabajar en la obra, por lo cual su marido me echó a mí de una manera peor de como la echaron a ella. Es muy feo hablar de una persona que ya no está, que no se puede defender, pero fue la única persona del ambiente que yo no quise, y no quiero, porque fue como siniestra la manera en que me echaron. Había terminado mi contrato, yo había empezado la obra, con Hugo Arana, y viene mi representante a mi camarín y me dice quiero avisarte que terminaste ahora”, recordó.