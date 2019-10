“Lo nuestro salía fácil y nos cuidábamos cada uno en su carrera. Y yo creo que por eso fue una de las relaciones que más cuidé que no sea mediática. En este caso, porque sé que hay mucha gente que me quiere y me desea lo mejor, tenía ganas de compartir esta gran noticia”, agregó Pampita haciendo alusión al video que posteó en su cuenta de Instagram con el pedido de matrimonio. Y, con respecto a las posibles críticas que pueda recibir, agregó: “Muy poco me interesa lo que opine la gente. Más a esta edad, que ya reconocés lo que es para vos y lo que no. Nosotros estamos en otra etapa de nuestras vidas. Ya nos casamos cuando éramos jóvenes, ya fuimos papás y ya pasamos por un montón de etapas, como para ahora reconocer que es esto y que lo elegimos”.