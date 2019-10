“Me estoy recuperando, a Dios gracias. En un momento no por la quimio sino por el stress se me empezó a caer el pelo, estaba desesperada”, arrancó su relato. “Terminé con la sesión de quimio, por eso me asusté tanto, entonces bueno, ya empecé el teatro y estoy fascinada con ello. No tengo la teta todavía, porque no me pudieron poner por el tema del ACV, pero tuve la suerte de encontrar el mejor intervencionista neurocirujano”, agregó al respecto.