"Me sorprendí", reveló, respecto a lo que le sucedió al aire. "Al rato se me pasó, pero no fue un ACV", aclaró. "Llamaron a mi hijo Mariano, quien me acompañó, estuve cuatro días en el lugar y la verdad que fue un lujo cómo me atendió el personal médico, y cómo me trataron las enfermeras", destacó la artista, quien aseguró estar muy bien.