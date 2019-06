"Yo no lo perdoné a mi papá. Traté de ir terapia, pero te lleva a un lugar muy lejos, en el que llorás, llorás y llorás. Salir todos los días de terapia llorando a mí no me sirve. No sé si sané, uno con los años se va poniendo más sabia… A mí me da mucha lástima mi mamá, yo me casé, tuve hijos y tengo una vida", relató la panelista.