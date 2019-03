"¡Otros dicen que me parezco al actor Charles Bronson! (Ríe). Alguno también me comparó con El Chapo Guzmán, y ahí el parecido ya no me resulta tan simpático… (Risas). Yo digo que lo hago para que ya no me confundan más con Brad Pitt (Risas)", sentenció con su habitual buen humor.