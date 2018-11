2. ¡Así no! Silvana Suárez le hizo un desplante a Mirtha Legrand. En un corte comercial, Chiquita y la ex Miss Mundo tuvieron una discusión que continuó al aire. "Me decís que no tengo que ventilar mi vida privada. Yo no tengo otra opción. ¿Por qué me invitás a tu programa?", le preguntó la invitada. "Si yo te invito, estás en tu derecho de decir: 'no voy porque no me gusta ventilar mis cosas privadas'…", le contestó la conductora. Silvana se levantó de la mesa. Molesta por esta actitud, Mirtha dijo una frase inolvidable: "¡Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez!".