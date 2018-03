"No puedo, me parte el corazón pero se nota que no querés hacer esto. No sé por qué me propusiste casamiento, no entiendo por qué pasaste por todo ese stress hasta desmayarte antes de decir que sí. Yo me merezco alguien que quiera hacer esto de verdad conmigo, así no puedo, perdón", agregó la joven, antes de dejar corriendo el lugar.