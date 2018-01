Porque él recurrió a Ojos que no ven, el programa que Politti comanda en las tardes de El Trece, para que lo ayudaran a conquistar a una ex compañera del secundario. Sucede que en aquel momento era un adolescente tímido, y ella estaba de novia, y esto y aquello. ¡Pero hoy no!, hoy se animaba, aún estando en la televisión ante millones de testigos.