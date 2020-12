A solas con los protagonistas de Cobra Kai: el éxito inesperado, la nostalgia de Karate Kid y el bullying

William Zabka y Ralph Macchio en Karate Kid, película de 1984

La mítica historia de Karate Kid parece no querer desaparecer de nuestras vidas. Los años que nos separan del estreno del film, allá por los 80, no parecen ser tantos y el duelo de aquellos dos adolescentes está más presente que nunca.

Netflix incorporó a su plataforma, en plena cuarentena, las dos primeras temporadas de Cobra Kai que se habían estrenado hace unos años en Youtube Premium. Allí comenzó el fenómeno de esta serie que vimos en familia. Padres y madres que fueron testigos de las películas originales se sentaron con sus hijos a ver esta continuación. Y más de uno volvió a ver los films que dieron origen a todo. Porque la melancolía siempre tiene un público muy fiel.

De esta manera fuimos testigos de la evolución de los personajes a lo largo de las décadas y recordamos que, a veces, el más “popular” de la secundaria no siempre es el más exitoso en la adultez. Así Johnny Lawrence, que de joven era el más admirado por todos, con los años tuvo una vida oscura: trabajos inestables, parejas que cambiaban constantemente y un hijo al que le dio casi nada de amor y atención. Danny Larusso, enc cambio, que en su adolescencia había sufrido bullying, logró formar una bella familia, con esposa e hijos que lo adoran y un negocio pujante y generador de grandes ganancias.

William Zabka y Ralph Macchio en Cobra Kai

Pero un día el destino los vuelve a cruzar en la vida y en el tatami. Miyagi-do y Cobra Kai se convirtieron no sólo en estilos de karate sino en dos formas opuestas de vida. La paciencia y la tolerancia versus la competitividad y el entrenamiento extremo.

Este viernes 1 de enero se estrenará la tercera parte de esta historia que nos dejó con muchos hilos sueltos. Ralph Macchio (Larusso), William Zabka (Lawrence), Peyton List (Tori), Mary Mouser (Sam), Xolo Maridueña (Miguel) y Jacob Bertrand (Eli/Halcón) dialogaron con Teleshow acerca de las expectativas de esta nueva entrega, del bullying y del éxito de la serie, entre otros temas.

Entrevista a Ralph Maccio y William Zabka (Video: Teleshow)

—¿Qué nos pueden adelantar de esta nueva temporada? Danny y Johnny van a convertirse en amigos en algún momento?

—Zabka: La temporada tres se centra más en la idea de curarse y volver a poner las piezas en su lugar, pero es como una pierna que se quiebra: a veces encaja mal y no queda bien, hay algo de eso. Es una combinación entre una comedia, con buena música, acción. También iremos muy profundo a algunos de los origines de Cobra Kai y Miyagi Do. Es un gran trabajo y ¡estoy muy expectante!

—Macchio: Con respecto a si se van a hacer mejores amigos, no queremos que eso pase todavía (risas). Hay momentos en las dos primeras temporadas en las que estos chicos se llevan muy bien y lo disfrutamos. Cuando dejan las diferencias a un lado son, te diría, casi compatibles. De hecho comparten ciertas experiencias que son similares. Lo que pasa luego es que cada uno vuelve a su manera de ser y chocan de nuevo. Creo que la audiencia quiere ver ambas cosas. Será un interesante viaje y es lo que creo que la gente desea ver.

—List: Venimos de un final intenso de la temporada dos, teniendo en cuenta el estado en que quedó Miguel. En mi caso, me pasó en estos meses que iba a buscar una pizza y la gente me preguntaba: ¡Dime si está bien, si está vivo Miguel!

—Mouser: Yo creo que en esta temporada van a tener que reconstruirse muchas cosas. Lo más importante de esta temporada son los aspectos más divertidos de Cobra Kai, la magia de Karate Kid la saga original, los aspectos cool de las artes marciales. Son cosas que yo disfruté mucho y creo que a la gente le va a encantar

—Maridueña: Creo que al ingresar a la temporada tres todos quedamos en una especie de limbo, por los eventos de la pelea en la escuela, donde Miguel cae desde la baranda, Tory cae por las escaleras y Robby huye. Todos ellos van a crear juntos una extraña dinámica entre Miyagi-do y Cobra Kai. La relación entre ellos se va a romper o va a ser difícil de mantener.

Jacob Bertrand, William Zabka y Xolo Mariduena (Crédito: Shutterstock)

—¿Cómo manejaron el éxito de Cobra Kai?

—Macchio: ¡Fue increíble! Veníamos muy bien hace dos años cuando la serie se vio por Youtube Premium. Fue el inicio de este éxito y la gente comentaba, entre ellos, sobre la serie, pero no era tan fácil para todos tener acceso. Y luego la llegada de la serie a Netflix la hizo tan global ya que llegaba a tantos países y entonces fue perfecto, ¿Cómo lo manejamos? Con una gran sonrisa (risas)

—Zabka: Fue una sorpresa, la serie se fue superando cada vez más. Primero el hecho de que podíamos hacer la serie, luego realizarla con el mismo espíritu de las películas y por último el recibimiento de la audiencia. Fue una progresión lenta y cada vez se hizo más emocionante. Estos personajes de Karate Kid ya no son nuestros, son de ustedes. La razón por la que existe es porque la historia forma parte de la vida de muchas personas. Es el combustible que usamos para lo que estamos haciendo ahora. Es una celebración poder hacer esta serie. Especialmente en estos tiempos, que la familia se reunió para verla porque no había mucho más para hacer, entonces se juntaban para ver una serie. Unió a las familias nuevamente. Hay tantas historias de la gente que dicen “hace mucho que no hablo con mi papá y lo llamé cuando vi la serie”. Es increíble.

—Cobra Kai se anima a tratar muy de cerca el tema del bullying y los estragos que puede provocar eso, ¿cómo vivieron estos tipos de acosos en su años en la escuela?

—Mouser: En mi caso he sido actriz desde que soy muy chica, entonces entraba y salía de la escuela muchas veces y me sentía bastante mal por eso. En ese momento sentía que era el final del mundo y ahora mirando hacia atrás digo: “¡Ay dios mío fui tan tonta!” Y me gustaría volver a vivir esa etapa de manera más divertida. Muchas veces era la niña que comía sola en el baño porque no tenía con quién almorzar. Y fue muy divertido estar en la posición contraria en la primera temporada cuando Samantha estaba en la mesa cool y me dije: “Finalmente estoy acá, estoy en la mesa cool!”.

—List: En mi caso tuve que lidiar con gente espeluznante realmente. Yo aprendí mucho de Tori, mi personaje, porque sentía que no sabía cómo defenderme yo misma y cómo hacerme respetar y creo que tenés que ponerle límites a la gente. Y eso fue algo que aprendí de mi personaje, porque yo era muy de pedir disculpas, que todo estaba bien y creo que en el mundo tenés que luchar por vos mismo y saber encontrar un balance. Yo sufrí bullying pero pude salir de ahí. Y si tenés algo que te apasiona, y la gente se te burla o se ríe de ello es porque ellos mismos son inseguros. Lleva mucho tiempo, pero ahora estoy en paz finalmente. Solía pensar sobre esa época y realmente me afectaba.

—Maridueña: Yo tuve por suerte una buena experiencia en mi secundario y creo que parte de eso es por los amigos que me hice, supongo que serán los que tendré el resto de mi vida. El consejo que le doy a todos es: Encuentra gente que tenga tus mismos intereses, que te quieran y tú los quieras. Creo que la amistad no es una transacción, no necesitas nada de ellos y eso es lo importante

Peyton List y Mary Mouser

—Jacob, tu personaje sufre mucho bullying en Cobra Kai, ¿Qué mensaje te gustaría darle a los adolescentes que miran esta serie?

—Bertrand: “No le hagan bullying a la gente, realmente apesta”, son un montón de cosas que hacen sufrir. Aprendí que muchas veces cuando alguien te hace bullying no es específicamente sobre ti, sino que probablemente se lastiman ellos mismos. La violencia no es la respuesta, no podemos predicar eso, eso claramente estaría muy mal.

—Xolo en tu caso, tu personaje encuentra en Lawrence una persona en la que él puede confiar. ¿Crees que los adolescentes necesitan este tipo de apoyo?

—Maridueña: Miguel es alguien que no tiene un modelo a seguir al principio, sí tiene a su madre y a su abuela pero con Johnny, él encuentra alguien que realmente confía en él por eso vemos en la temporada uno que Miguel está dispuesto a hacer lo que sea para ganar porque quiere que Johnny esté orgulloso de él.

—Ralph, si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras con el joven de Karate Kid, ¿qué consejo te darías?

—Macchio: Cuando miro hacia atrás, o sea yo siendo joven, pienso qué hubiera hecho diferente. En realidad me ha salido todo muy bien, especialmente con mi esposa, mis hijos y mi carrera. Soy muy afortunado. Pero creo que uno también se hace su propia suerte. Ser sinceramente uno mismo, compartir y abrirse a los demás me han marcado. Fui muy bendecido.

Tráiler de Cobra Kai temporada 3

SEGUÍ LEYENDO

Ralph Macchio, de Karate Kid a Cobra Kai: su experiencia con Francis Ford Coppola y su rechazo a Volver al futuro

Las ficciones más vistas de Netflix en la Argentina en este 2020, el año del COVID-19