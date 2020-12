Camila Manes grabó su nuevo video con Nahuel Pennisi y ultima los detalles para el lanzamiento de su disco “Mila”

Camila Manes: "Viaje al pasado"

Superarse, de eso se trata. De sortear obstáculos y trazarse objetivos capaces de transgredir las barreras naturales y hacer de las limitaciones algo meramente existencial. La vida guarda similitudes con el show, claro que sí, porque ambos, llueva o truene, siempre deben continuar. Quizás por eso, Camila Manes y Nahuel Pennisi hallaron el equilibrio justo. Esa armonía que resulta indispensable para darle forma a un videoclip que invite a realizar una mirada retrospectiva desde una base afectiva, motorizada por los recuerdos y el amor.

Viaje al Pasado es definitivamente eso: un hilo conductor en dirección a las raíces más entrañables, un fresco chapuzón para la memoria, sentimientos en letra y melodía. “Nahuel tiene una energía hermosa, una voz muy valiosa. El respeto de un colega de su calibre es algo que tiene un valor incalculable para mí”, reflexionó Camila, compositora del tema que tuvo a Pennisi como invitado especial y elegida por Alex Ubago para preparar un proyecto a dúo con miras a un subsiguiente feat.

Camila Manes en plena grabación del video de "Viaje al pasado"

Oriunda de Quilmes, con 21 años y antecedentes inmediatos con grabaciones junto a Federico Bal y Nacho Pérez Cortés, la solista, “geminiana y fan de Freddie Mércury”, prepara el lanzamiento de su primer disco de la mano de Ezequiel Bauza, productor musical que supo trabajar con Tini Stoessel en épocas de Violeta. La obra, que se espera que esté disponible en enero 2021, se titulará Mila y los que siguen de cerca su crecimiento profesional aseguran que sus canciones prometen terminar de afianzar a Camila tanto en la mirada del público como en las plataformas digitales.

—En poco tiempo has sumado experiencias con artistas ya consolidados y de prestigio internacional ¿qué representa eso para vos?

—Siento emoción. No me sale otra palabra. Me hacen crecer y eso es lo que más valoro. Compartir escenario con Lissa y Lourdes (ex Bandana) fue mi primera presentación en calle Corrientes, aprendí mucho con Fede en la grabación de De a Poquito porque es una persona de una energía muy positiva, y lo de Alex Ubago es un sueño. Haber crecido escuchándolo y ahora estar trabajando con él, es increíble.

Mila, el nuevo disco de Camila Manes podría estar disponible a partir del mes de enero

—A la hora de componer, ¿cuál es el secreto?

—Inspirarse en experiencias personales o de otras personas que me generan empatía. Lo más importante para mí es dejar un mensaje en la gente con una canción. Por ejemplo, Viaje al Pasado está dedicado a mi abuelo, que ya no está, y mi mejor reconocimiento sería que el público sienta lo mismo que sentí yo cuando la compuse.

—Se comenta que musicalmente sos muy versátil…

—¿Sí? ¡Qué bueno! (risas). Es la parte que me corresponde. Compongo, toco la guitarra, bailo desde chiquita, cuando entré a la escuela de Laura Fidalgo… Me gusta mucho colaborar con otros artistas también. Desde los 7 años que estoy con la música en todas sus formas, cuando les pedí a mis papás que me llevaran a aprender canto, supe lo que quería para mí. Desde entonces, invertí todo mi tiempo en evolucionar. Igualmente, nada sería posible si estuviera mi entorno. Desde mi familia, pasando por Ezequiel (Bauza) o Katie Viqueira, que es mi coach y tiene un enorme conocimiento por haber preparado a figuras como Abel Pintos, Luciano Pereyra, entre otros grandes.

"Viaje al pasado" fue escrita por la propia Camila Manes y el productor Ezequiel Bauza

—¿Qué podes anticiparnos del disco que se viene?

-Poco (Risas)… En verdad, mi nuevo material tiene mucha variedad de géneros porque no me gusta encasillarme en alguno en particular. Hay música de varios ritmos. Creo que eso va a ser lo que nos va a marcar una diferencia. Mezclamos tango, música española y obviamente algo del trap actual. Si tuviera que elegir, en lo personal me quedaría con el pop latino, pero amo innovar y fusionar todos los géneros. Imaginate que crecí escuchando a Soledad, Mercedes Sosa y Patricia Sosa, que di mis primeros paso con una genia como Valeria Lynch… Soy melómana, definitivamente, incluso me gusta cantar en inglés, italiano y francés, pero básicamente Mila apunta a eso: a la fusión y a superar los formatos.

—¿Es cierto que tenés una gran sensibilidad social, un espíritu solidario genuina y bien marcado?

—Eso dicen. Siempre trato de dar una mano cuando está a mi alcance. Mi sueño es poder organizar el día de mañana un gran festival en el que la principal atracción no sea precisamente yo, si no los propios chicos. Mi entorno sabe que donde sea necesario iré para aportar mi granito de arena a los que menos tienen.





—Además del lanzamiento de Mila, ¿hay otros proyectos artísticos en el corto plazo?

—El más importante es el lanzamiento del disco, pero a su vez estamos evaluando la posibilidad de hacer un streaming en el Movistar Arena, estamos trabajando sobre eso y en estos días ya definiríamos fecha. ¿Si habrá artistas invitados que cantarán conmigo? Hoy sigo disfrutando lo de Nahuel (Pennisi). Lo que viene, es un secreto. Aunque todo puede ser, claro…

SEGUÍ LEYENDO

Camila Manes se prepara para lanzar su primer disco: “Me espera un gran salto de calidad”